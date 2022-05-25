Harry Potter evreninde geçen Hogwarts Legacy'den yeni fragman: PS5 özellikleri açıklandı

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Yayıncılığını Warner Bros. Interactive Entertainment'ın yaptığı, geliştiricliğini ise Avalanche Software ve Portkey Games'in yaptığı açık dünya aksiyon oyunu Hogwarts Legacy'den yeni video geldi.

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Geçtiğimiz saatlerde paylaşılan videoda oyunun PlayStation 5 özellikleri açıklandı. Özellikler şu şekilde:

Oyundaki büyüler, kontrolcünün dokunsal geri bildirim ve uyarlanabilir tetik tuşlarıyla daha da keyifli hale gelecek.

DualSense ışığı, kullandığınız büyüye göre renk değiştirecek. Eğer savaşta değilseniz seçtiğiniz Ev'in rengine geçecek.

Fidelity ve Performans Modu

Daha hızlı yükleme süreleri

Oyun bu yılın Kasım - Aralık aylarında çıkış yapacak. Hogwarts Legacy; PlayStation 5, Xbox Series, PlayStation 4, Xbox One ve PC için yayınlanacak. Bahsi geçen özellikler videosunu aşağıda bulabilirsiniz.

Hogwarts Legacy PS5 Özellikleri

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Hogwarts Legacy'nin PS5 özellikleri açıklandı