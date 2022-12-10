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    Hollandalı bilim insanından büyük iddia: İnternet yok olacak

    Küresel bilgi ağının ilk araştırmacılarından biri olarak anılan Geert Lovink'e göre internet 'dönüşü olmayan bir noktaya' yöneldi. Bilim insanına göre internet eninde sonunda yok olmaya mahkum.
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    Hollandalı bilim insanından büyük iddia: İnternet yok olacak Tam Boyutta Gör
    Amsterdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (AUAS) profesör olan Geert Lovink, internetteki ifade özgürlüğünün büyük sorun haline geleceğini ve insanların küresel ağdan uzaklaşacağını söyledi.

    Zuckerberg bile sosyal medya platformlarından uzaklaştı

    Lovink, internetin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor ve söyledikleri oldukça önemli. Zira internetin kurucuları, projenin merkezi olmayan, vatandaş destekli bir ağ olmasını öngörmüşlerdi. Lovink konuyu: "Bu savaşı olağanüstü bir şekilde kaybettik." diye özetliyor ve ekliyor "İnternet, bireylerin veya bir bütün olarak toplumun haklarını çok az önemseyen teknoloji şirketlerinin elinde."

    Lovink, yakında interneti "düzeltmenin" imkansız hale geleceğine inanıyor ve ona göre internet geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerlemekte. Büyük teknoloji şirketleri de muhtemelen bunun farkına varmış durumda. Bilim insanı, Mark Zuckerberg'in sosyal medya platformlarından uzaklaştığını ve bir sanal evren (metavetse) başlattığını, bunun da "sonun" bir işareti olabileceğini söyledi.

    Hollandalı bilim insanından büyük iddia: İnternet yok olacak Tam Boyutta Gör

    İnternet çağının sona ereceği fikrine alışmamız gerek

    Lovink geri dönüşü olmayan noktaya yaklaşıldığını düşünüyor çünkü "normal" kullanıcılar bile artık internet, sosyal medya ve uygulamalara olan bağımlılıkları için giderek daha yüksek bir bedel ödemek zorunda kalıyorlar.

    "Bu fiyat öncelikle psikolojik. Pek çok genç sadece çarpık özgüven ve kaygı bozukluklarından muzdarip olmakla kalmıyor, aynı zamanda beynimizin bazı kritik işlevleri de dış kaynaklı hale geliyor. Kısa süreli hafıza zayıflıyor ve dikkatimiz giderek daha parçalı ve çok özel olarak yönlendirilmiş hale geliyor." diye yazıyor Lovink.

    Aynı zamanda sosyal kontrol artmakta ve kullanıcılar yakın gözetim altında tutulmakta. Lovink, "Sözde ifade özgürlüğümüz artık gerçekten mevcut değil." ifadelerini kullanarak, internet çağının bir gün sona erebileceği fikrine alışmamız gerektiğini de sözlerine ekledi.

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    Güneş enerjili otomobil seri üretime girdi

    K
    kaptan5656 4 gün önce

    türkiyede işe yarardı ama bu fiatla asla yaramaz 3-5 zengin alır hepsi bu

    D
    darthserratus 4 gün önce

    Tasarım olarak Mercedes EQXX'e ciddi bir benzerlik söz konusu

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    ugah6aiw 5 gün önce

    .mercedes ne alaka dh misafirlerinde IQ düşüklüğü arttı tabi sadece makarna...

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    Mercedes'in yerinde olsam bu markaya dava açarım

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    1469 kez okundu.
    10 kişi, toplam 10 yorum yazdı.

    HABERİN ETİKETLERİ
    bağımlılık, Geert Lovink ve
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