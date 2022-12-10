Hollandalı bilim insanından büyük iddia: İnternet yok olacak

Tam Boyutta Gör Amsterdam Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (AUAS) profesör olan Geert Lovink, internetteki ifade özgürlüğünün büyük sorun haline geleceğini ve insanların küresel ağdan uzaklaşacağını söyledi.

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Zuckerberg bile sosyal medya platformlarından uzaklaştı

Lovink, internetin öncülerinden biri olarak kabul ediliyor ve söyledikleri oldukça önemli. Zira internetin kurucuları, projenin merkezi olmayan, vatandaş destekli bir ağ olmasını öngörmüşlerdi. Lovink konuyu: "Bu savaşı olağanüstü bir şekilde kaybettik." diye özetliyor ve ekliyor "İnternet, bireylerin veya bir bütün olarak toplumun haklarını çok az önemseyen teknoloji şirketlerinin elinde."

Lovink, yakında interneti "düzeltmenin" imkansız hale geleceğine inanıyor ve ona göre internet geri dönüşü olmayan bir noktaya doğru ilerlemekte. Büyük teknoloji şirketleri de muhtemelen bunun farkına varmış durumda. Bilim insanı, Mark Zuckerberg'in sosyal medya platformlarından uzaklaştığını ve bir sanal evren (metavetse) başlattığını, bunun da "sonun" bir işareti olabileceğini söyledi.

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İnternet çağının sona ereceği fikrine alışmamız gerek

Lovink geri dönüşü olmayan noktaya yaklaşıldığını düşünüyor çünkü "normal" kullanıcılar bile artık internet, sosyal medya ve uygulamalara olan bağımlılıkları için giderek daha yüksek bir bedel ödemek zorunda kalıyorlar.

"Bu fiyat öncelikle psikolojik. Pek çok genç sadece çarpık özgüven ve kaygı bozukluklarından muzdarip olmakla kalmıyor, aynı zamanda beynimizin bazı kritik işlevleri de dış kaynaklı hale geliyor. Kısa süreli hafıza zayıflıyor ve dikkatimiz giderek daha parçalı ve çok özel olarak yönlendirilmiş hale geliyor." diye yazıyor Lovink.

Aynı zamanda sosyal kontrol artmakta ve kullanıcılar yakın gözetim altında tutulmakta. Lovink, "Sözde ifade özgürlüğümüz artık gerçekten mevcut değil." ifadelerini kullanarak, internet çağının bir gün sona erebileceği fikrine alışmamız gerektiğini de sözlerine ekledi.

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