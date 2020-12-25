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    Hollywood Stilinde Renk Nasıl Atılır? Videolarınız Artık Daha Güzel Gözüksün!

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    Onurhan Keskin
    Video Editörü
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    Renk: izlediğimiz videolarda ilk dikkatimizi çeken şey olmasa da Renk işlemi yapılmamış bir görüntü izlediğimiz zaman ''Renkleri çok kötü hiç hoş olmamış'' diyebiliyoruz.

    Renk bir filmin en önemli bileşenlerinden bir tanesi.

    Renk: izlediğimiz videolarda ilk dikkatimizi çeken şey olmasa da Renk işlemi yapılmamış bir görüntü izlediğimiz zaman ''Renkleri çok kötü hiç hoşuma gitmemiş'' diyebiliyoruz.

    Peki bu kadar paralar harcanan bu işlemin altında yatan sır ne,ille de Milyon dolarlık ekipmanımız mı olması gerekiyor?

    Lütfen yorum yapmayı unutmayınız,isterseniz buradan isterseniz de sosyal medya hesaplarımından merak ettiğiniz tüm soruları sorabilirsiniz.

    Keyifli izlemeler.



    Yorumlar (2) Yorum Yaz Forumda Gör
    BekirHan (Bekir Han) 34 dk. ( Mesaj Silindi )
    Öncelikle emeğin için teşekkürler, fakat zannımca tüm DH editörlerinin güzel bir Türkçe kursuna yazdırılmasında fayda var...
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    asdf_13 (Oğuz ÖZTÜRK) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Emeğinize sağlık. süper içerik.
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