Hollywood Stilinde Renk Nasıl Atılır? Videolarınız Artık Daha Güzel Gözüksün!

Renk: izlediğimiz videolarda ilk dikkatimizi çeken şey olmasa da Renk işlemi yapılmamış bir görüntü izlediğimiz zaman ''Renkleri çok kötü hiç hoş olmamış'' diyebiliyoruz.

Renk bir filmin en önemli bileşenlerinden bir tanesi.

Renk: izlediğimiz videolarda ilk dikkatimizi çeken şey olmasa da Renk işlemi yapılmamış bir görüntü izlediğimiz zaman ''Renkleri çok kötü hiç hoşuma gitmemiş'' diyebiliyoruz.



Peki bu kadar paralar harcanan bu işlemin altında yatan sır ne,ille de Milyon dolarlık ekipmanımız mı olması gerekiyor?



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Keyifli izlemeler.