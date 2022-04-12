Yeni Lamborghini Huracan Tecnica tanıtıldı: İşte tasarımı ve özellikleri

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Lamborghini, Huracan'dan vazgeçemiyor. İtalyan boğası bu kez Huracan Tecnica adıyla karşımızda. Söz konusu modelin Evo ve STO arasında mükemmel bir köprü olacağı belirtiliyor. İşte yeni Lamborghini Huracan Tecnica'nın tasarımı ve özellikleri:

Yeni Huracan Tecnica, giriş seviyesi arkadan itişli Evo'yu temel alsa da kalbinde STO'daki gibi 5.2 litre V10 atmosferik motordan güç alıyor. 631 beygir (640 PS) güç ve 565 Nm tork üreten motor, bu gücü 7 ileri çift kavramalı şanzıman vasıtasıyla arka tekerleklere iletiyor. Kuru ağırlığı 1379 kg olan Tecnica, bu sayede 2.15 kg/PS ağırlık-güç oranı sunuyor. Ayrıca yüksek devirlerde daha fazla motor sesi duyulacak şekilde iyileştirme yapıldığı da verilen bilgiler arasında. Otomobilin 0-100 km/s hızlanmasını 3.2 saniyede tamamladığını da belirtelim.

Azami hız : 325 km/s

0-100 km/s : 3.2 saniye

0-200 km/s : 9.1 saniye

Fren (100-0 km/s) : 31.5 metre

Ağırlık/güç : 2.15 kg/PS

Ağırlık dağılımı : %41 ön - %59 arka

Huracan Tecnica'nın kalbinde LDVI yani 'Lamborghini Dinamica Veicolo Integrata' sistemi bulunuyor. Söz konusu sistem, istenilen kontrol seviyesine ulaşmak için çekiş kontrolü, tork yönlendirme ve arka aks yönlendirme sistemi gibi özelliklerle koordineli çalışarak otomobilin tüm dinamik davranışlarını etkiliyor. Özel süspansiyon sistemine de sahip olan Tecnica'da Strada, Sport ve Corsa olmak üzere üç farklı sürüş modu sunuluyor ki şirket bu modları 'üç farklı ruh' olarak değerlendiriyor.

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Strada, günlük kullanım için en uygun mod ve otomobilin tüm dinamiklerini mümkün olan en konforlu seviyede tutmaya ayarlı. Sport modu, gaz ve vites tepkilerini artırıp tork yönlendirme gibi dinamiklerin daha fazla devreye girmesini sağlayarak Huracan'ı daha eğlenceli hale getiriyor. Corsa ise Huracan'ı en ciddi ve tepkisel moduna getirerek sürücüye bir pist deneyiminde gerekli olan her şeyi sunuyor. Gaz ve vites tepkilerinin en hızlı ve agresif konumda olduğu bu modda arka akstan yönlendirme, tork yönlendirme ve çekiş kontrolü gibi sistemler çok daha fazla mesai yapıyor.

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Tecnica'daki fren sisteminde pistlerden ilham alan ve hem yolda hem de pistte daha iyi fren performanslı sağlayan bir soğutma yönetimi kullanılmış. Otomobilde soğutma deflektörü ve kaliper kanallarına sahip karbon seramik frenler bulunuyor. Bunlar ısıyı dağıtmak için hava akışını disklere yönlendirerek sıcaklığını düşük tutuyor ve fren balatalarının ömrünü uzatıyor.

Huracan Tecnica'nın tasarımında kendine has dokunuşlar dikkat çekiyor. Bu değişiklikler Tecnica'nın Evo'ya göre 6.1 cm daha uzun olmasını sağlamış ancak yükseklik ve genişlik değişmemiş. Arkadaki motor kaputunun tamamen karbon fiberden yapılması gibi ağırlık iyileştirmeleri yapılmış. Öndeki Y motifli parlak siyah detaylar, gövde rengi kanatlar ve profilden bakıldığında Essenza SCV12'yi anımsatan yan camlar da görsel değişiklikler arasında.

Ancak en dikkat çekici değişim arka tarafta yaşanmış. Bahsi geçen karbon fiber kapağın yanı sıra bu alanda dikey konumlandırılan yeni bir arka cam kullanılmış. Bunun yanı sıra altıgen egzoz çıkışları, yeni tampon, büyük arka difüzör ve sabit arka kanat gibi dokunuşlar da göze çarpan detaylar arasında. Tüm bu detaylar birleştiğinde, Tecnica'ya arkadan itişli Huracan Evo'ya göre yüzde 35 daha fazla arka bastırma kuvveti sağlamış. Otomobilin alt gövdesinde daha akışını daha da iyileştirmek için yeni deflektörler kullanıldığı da verilen bilgiler arasında.

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