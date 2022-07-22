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    Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 30. yıl özel serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

    Cadde yerine pist için geliştirilen CBR1000RR-R Fireblade SP modelinin 30. yılı için tasarlanan özel serisi, sınırlı sayıdaki üretimi ile 22 Temmuz 2022 tarihinden itibaren Türkiye'de satışa sunuldu.
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    Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 30. yıl özel serisi Türkiye'de

    Honda, ilk kez 1992'de motosikletseverler ile buluşturduğu ve 30 yıl içerisinde ikonik hale gelen Fireblade modelinin anısına sunduğu özel seriyi Türkiye'de satışa sunuyor. Sınırlı sayıda üretilen CBR1000RR-R Fireblade SP 30. yıl özel serisinin fiyatı 780.000 TL olarak açıklandı.

    CBR1000RR-R Fireblade SP 30. yıl özel serisi, Honda'nın 1992 yılında satışa sunduğu ilk Fireblade modelinin renk tasarımından sorumlu olan Hiroaki Tsukui tarafından tasarlanan 3 renkli bir boya şemasıyla yollara çıkıyor. HRC logosuyla birlikte ilk Fireblade'den esinlenen grafik boyaması, motosikletin üstün performansını fark ettiriyor.

    Özel seri, modern renk şeması ve orijinale sadık 'fırça darbesi' öğelerini de tasarımında barındırıyor. Modeldeki mavi arka sele ise renk şemasını tamamlıyor.

    CBR1000RR-R Fireblade SP modelinin ilk çalıştırma anında ekran açılırken görülen 'ateş çemberi' animasyonuyla pistte ve caddelerde geçen 30 yıllık performansın anısına özel olarak tasarlanan 30. yıl logosu sürücüyü karşılıyor. Bu logo, modelin 30 yıllık mirasını hatırlatıyor.

    Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 30. yıl özel serisi Türkiye'de
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    Sınırlı sayıda üretilen her motosikletin gidon birleşim yerinde de lazerle işlenmiş türünün tek örneği olduğunun ispatı olan bir seri numara yer alıyor. Akrapovic susturucu üzerine işlenmiş 30. yıl imzası, yakıt deposu kapağı ve akıllı anahtar üzerinde bulunan lazer işli 30. yıldönümü logoları bu modelin Honda tarihindeki önemini vurguluyor.

    CBR1000RR-R Fireblade SP teknik özellikleri

    • 1.000 cc su soğutmalı ve sıralı 4 silindirli DOHC benzinli motor
    • 6 ileri düz vites
    • 14500 dev/dak'da 160 kW maksimum güç
    • 12500 dev/dak'da 113 Nm maksimum tork
    • 6,3 lt/100 km yakıt tüketimi
    • 830 mm sele yüksekliği
    • 2.100 x 745 x 1.140 mm ölçüler
    • 1.455 mm dingil mesafesi
    • 201 kg boş ağırlık
    • 320 mm Brembo 4 piston kaliperli çift disk frenler
    • Öhlins ön-arka süspansiyon

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