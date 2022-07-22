Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 30. yıl özel serisi Türkiye'de: İşte fiyatı ve özellikleri

Honda, ilk kez 1992'de motosikletseverler ile buluşturduğu ve 30 yıl içerisinde ikonik hale gelen Fireblade modelinin anısına sunduğu özel seriyi Türkiye'de satışa sunuyor. Sınırlı sayıda üretilen CBR1000RR-R Fireblade SP 30. yıl özel serisinin fiyatı 780.000 TL olarak açıklandı.

CBR1000RR-R Fireblade SP 30. yıl özel serisi, Honda'nın 1992 yılında satışa sunduğu ilk Fireblade modelinin renk tasarımından sorumlu olan Hiroaki Tsukui tarafından tasarlanan 3 renkli bir boya şemasıyla yollara çıkıyor. HRC logosuyla birlikte ilk Fireblade'den esinlenen grafik boyaması, motosikletin üstün performansını fark ettiriyor.

Özel seri, modern renk şeması ve orijinale sadık 'fırça darbesi' öğelerini de tasarımında barındırıyor. Modeldeki mavi arka sele ise renk şemasını tamamlıyor.

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CBR1000RR-R Fireblade SP modelinin ilk çalıştırma anında ekran açılırken görülen 'ateş çemberi' animasyonuyla pistte ve caddelerde geçen 30 yıllık performansın anısına özel olarak tasarlanan 30. yıl logosu sürücüyü karşılıyor. Bu logo, modelin 30 yıllık mirasını hatırlatıyor.

Tam Boyutta Gör

Sınırlı sayıda üretilen her motosikletin gidon birleşim yerinde de lazerle işlenmiş türünün tek örneği olduğunun ispatı olan bir seri numara yer alıyor. Akrapovic susturucu üzerine işlenmiş 30. yıl imzası, yakıt deposu kapağı ve akıllı anahtar üzerinde bulunan lazer işli 30. yıldönümü logoları bu modelin Honda tarihindeki önemini vurguluyor.

CBR1000RR-R Fireblade SP teknik özellikleri

1.000 cc su soğutmalı ve sıralı 4 silindirli DOHC benzinli motor

6 ileri düz vites

14500 dev/dak'da 160 kW maksimum güç

12500 dev/dak'da 113 Nm maksimum tork

6,3 lt/100 km yakıt tüketimi

830 mm sele yüksekliği

2.100 x 745 x 1.140 mm ölçüler

1.455 mm dingil mesafesi

201 kg boş ağırlık

320 mm Brembo 4 piston kaliperli çift disk frenler

Öhlins ön-arka süspansiyon

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Honda CBR1000RR-R Fireblade SP 30. yıl özel serisi Türkiye'de