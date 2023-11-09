Honda, EICMA 2023'te yeni E-Clutch teknolojisini tanıttı

Honda, İtalya’nın Milano kentinde 7-12 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşen dünyanın önde gelen motosiklet fuarlarından EICMA 2023’te yerini aldı. Genişleyen ürün gamındaki yeni modellerini sergileyen Honda, EICMA’da Honda mühendisliği ile geliştirilen Electronic Clutch teknolojisine sahip ilk modeller olan CB650R ve CBR650R’ı sergiledi.

Honda Electronic Clutch teknolojisi nedir❓

Honda mühendisliği imzasını taşıyan E-Clutch; hızlı vites değiştiricilerin, manuel debriyajların ve DCT (Çift Kavramalı Şanzıman) teknolojisinin birleşimi olarak geliştirildi. E-Clutch, tüm seviyelerdeki motosiklet kullanıcılarının sürüşlerini daha keyifli ve heyecanlı hale getirmek için tasarlandı. Honda E-Clutch teknolojisi, vites kutusunu yukarı veya aşağı kaydırmak için debriyaj kolunu kullanma ihtiyacını ortadan kaldırırken; sürücünün, vites değiştirme pedalını kullanmasını yeterli hale getiriyor.

Motosikletin kalkışı ve duruşu için debriyaj koluna gerek duymayan Honda E-Clutch, motor çalıştırıldığı an devreye giriyor. Sürücü tarafından kullanımının tercih edilmemesi durumunda gösterge paneli üzerinden kapatılarak debriyaj kolu normal şekilde kullanılabiliyor. Honda’nın 2024 yılı itibariyle birçok modelinde bu özelliğin yer alması planlanıyor. E-Clutch özelliğine sahip ilk Honda modelleri olan CB650R ve CBR650R, EICMA 2023’te ilk kez sergilendi.

E-Clutch teknolojisini sunan ilk modeller: CB650R ve CBR650R

Honda’nın dört silindirli orta boy naked modelleri CB650R ve CBR650R yenilendi. Neo Sports Café tasarıma sahip CB650R modelinin çizgileri daha kıvrımlı ve dinamik şekilde geliştirildi. Yeni eğimli LED ön far tasarımı ile dikkat çeken model, yeni radyatör kaplamaları ve arka lambayla tamamlanan daha keskin görünümüyle öne çıkıyor.

CBR650R modelinin de yeniden tasarlanan çift LED farları, güncellenen üst ve alt kaplamaları kaslı görünümünü zarif çizgilerle birleştirerek modelin saf sportif çekiciliğini güçlendiriyor. Her iki modelde de sürücülerin güneşli günlerde ekranı rahatça okuyabilmesi için tasarlanan yeni 5 inçlik tam renkli TFT ekran ve Honda RoadSync bağlantısı bulunuyor.

Yenilenen tasarımı ile NX500 geri dönüyor

Honda’nın ikonik ‘NX’ kavramı, motosiklet ürün gamına yeni NX500 modeli ile geri dönüyor. “NewX-over” anlamına gelen NX500, zor yol şartlarından uzun mesafeli maceralara kadar tüm sürüş koşullarında keyifli bir yolculuk için tasarlandı. EICMA’da ilk kez motosiklet severlerin beğenisine sunulan model, hali hazırda Honda ürün gamında yer alan CB500X modelini esas alarak yenilendi.

Güncellenen NX500’de teknik özellik ve performans iyileştirmeleri yapıldı. Yeni alüminyum jantların da etkisi ile ağırlığı 196 kilograma inen modelin, yol tutuş dinamikleri ve hissi artırıldı. Yakıt enjeksiyon ayarı sayesinde daha keskin bir hızlanma performansı ortaya koyan NX500’de 5 inçlik TFT ekran, Honda RoadSync bağlantısı ve HSTC (Honda Seçilebilir Tork Kontrolü) gibi güncel teknolojiler öne çıkıyor.

Honda Fireblade efsanesi devam ediyor

Honda’nın yarışçı ruhunun ikonik modeli CBR1000RR-R Fireblade SP versiyonu, artan performansı ve iyileşen gaz kelebeği tepkisi ile gelişimine devam ediyor. HRC’nin (Honda Racing Cooperation) bilgi birikiminden faydalanılarak geliştirilen CBR1000RR-R Fireblade SP, 113 Nm tork ve 160 kW güç sunuyor. İskelet yapısı hafifleyerek güçlenen modelin teknik iyileştirmeleri hız tutkunları için sürüşü daha da keyifli hale getiriyor.

Revize edilen supap zamanlaması ve artırılmış sıkıştırma oranı ile birlikte CBR1000RR-R Fireblade SP daha fazla performans sağlarken; standart Akrapovič susturucusu ile egzoz sesi 5 dB azalıyor. Honda CBR1000RR-R Fireblade’in SP versiyonu, üçüncü nesil yeni Öhlins 43 mm USD çatalları kullanan dünyadaki ilk motosiklet olmasıyla dikkat çekiyor.

Yenilenen CRF1100L Africa Twin ve Africa Twin Adventure Sports ilk kez EICMA’da

Zengin ürün gamını EICMA’da sergileyen Honda’nın yenilenmesi heyecanla beklenen CRF1100L Africa Twin ve Adventure Sports versiyonu da ilk kez fuarda yer aldı. CRF1100L Africa Twin, ilk defa Showa Elektronik Donanımlı Sürüş Ayarı (Showa EERA™) seçeneği ile yollara çıkmaya hazırlanıyor. Bu sürüş ayarı sayesinde hem tüm sürüş koşullarında optimize edilmiş sönümleme hem de 6,5 inç dokunmatik ekran üzerinden arka yay yük ayarını hareket halindeyken değiştirme olanağı sağlanıyor.

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Her iki modelde de yapılan iyileştirmeler ile 750 d/d maksimum torka daha erken ulaşılırken; aynı zamanda yüzde 7 daha yüksek tork kullanıma sunuluyor. Yenilenen DCT (Çift Kavramalı Şanzıman), güçlenen motor performansına uyum sağlamak için vites geçişlerindeki doğal hissi artırarak sürüş keyfini bir adım öteye taşıyor. Maceraperest sürücülerin konforu için daha kolay onarılan şambrelsiz lastikler, önceki versiyonlara göre daha büyük 5 yönlü ayarlanabilir ekran, daha geniş ön granaj ve kalın dolgulu koltuk ile işlevsel bir motosiklet sürüşü sunuluyor.

Honda’nın elektrikli scooter modeli SC e: Concept Avrupa’da tanıtıldı

Honda’nın karbon nötr hedefine yönelik adımlarından biri olan EM1 e: elektrikli mopedin Avrupa pazarında satışa sunulmasının ardından, ilk elektrikli scooter modelinin konsept versiyonu olan SC e: Concept de EICMA’da ilk kez tanıtıldı. İki adet değiştirilebilir Honda Mobil Güç Paketi e: (MPP) ile donatılan model; modern tasarım çizgileri, düz zemini ve geniş selesiyle şehir içinde hem sessiz hem emisyonsuz kullanım için geliştirildi. İsmini scooterdan alan SC e: Concept’in ev tipi şarj ile uyumlu seri üretim versiyonunun 2025 yılına kadar yollara çıkması planlanıyor.

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