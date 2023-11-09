Honda, EICMA 2023'te yeni E-Clutch teknolojisini tanıttı

- Honda Electronic Clutch teknolojisi nedir❓
- E-Clutch teknolojisini sunan ilk modeller: CB650R ve CBR650R
- Yenilenen tasarımı ile NX500 geri dönüyor
- Honda Fireblade efsanesi devam ediyor
- Yenilenen CRF1100L Africa Twin ve Africa Twin Adventure Sports ilk kez EICMA’da
- Honda’nın elektrikli scooter modeli SC e: Concept Avrupa’da tanıtıldı
- Yorumlar
Honda, İtalya’nın Milano kentinde 7-12 Kasım 2023 tarihleri arasında gerçekleşen dünyanın önde gelen motosiklet fuarlarından EICMA 2023’te yerini aldı. Genişleyen ürün gamındaki yeni modellerini sergileyen Honda, EICMA’da Honda mühendisliği ile geliştirilen Electronic Clutch teknolojisine sahip ilk modeller olan CB650R ve CBR650R’ı sergiledi.
Honda Electronic Clutch teknolojisi nedir❓
Motosikletin kalkışı ve duruşu için debriyaj koluna gerek duymayan Honda E-Clutch, motor çalıştırıldığı an devreye giriyor. Sürücü tarafından kullanımının tercih edilmemesi durumunda gösterge paneli üzerinden kapatılarak debriyaj kolu normal şekilde kullanılabiliyor. Honda’nın 2024 yılı itibariyle birçok modelinde bu özelliğin yer alması planlanıyor. E-Clutch özelliğine sahip ilk Honda modelleri olan CB650R ve CBR650R, EICMA 2023’te ilk kez sergilendi.
E-Clutch teknolojisini sunan ilk modeller: CB650R ve CBR650R
CBR650R modelinin de yeniden tasarlanan çift LED farları, güncellenen üst ve alt kaplamaları kaslı görünümünü zarif çizgilerle birleştirerek modelin saf sportif çekiciliğini güçlendiriyor. Her iki modelde de sürücülerin güneşli günlerde ekranı rahatça okuyabilmesi için tasarlanan yeni 5 inçlik tam renkli TFT ekran ve Honda RoadSync bağlantısı bulunuyor.
Yenilenen tasarımı ile NX500 geri dönüyor
Güncellenen NX500’de teknik özellik ve performans iyileştirmeleri yapıldı. Yeni alüminyum jantların da etkisi ile ağırlığı 196 kilograma inen modelin, yol tutuş dinamikleri ve hissi artırıldı. Yakıt enjeksiyon ayarı sayesinde daha keskin bir hızlanma performansı ortaya koyan NX500’de 5 inçlik TFT ekran, Honda RoadSync bağlantısı ve HSTC (Honda Seçilebilir Tork Kontrolü) gibi güncel teknolojiler öne çıkıyor.
Honda Fireblade efsanesi devam ediyor
Revize edilen supap zamanlaması ve artırılmış sıkıştırma oranı ile birlikte CBR1000RR-R Fireblade SP daha fazla performans sağlarken; standart Akrapovič susturucusu ile egzoz sesi 5 dB azalıyor. Honda CBR1000RR-R Fireblade’in SP versiyonu, üçüncü nesil yeni Öhlins 43 mm USD çatalları kullanan dünyadaki ilk motosiklet olmasıyla dikkat çekiyor.
Yenilenen CRF1100L Africa Twin ve Africa Twin Adventure Sports ilk kez EICMA’da
Her iki modelde de yapılan iyileştirmeler ile 750 d/d maksimum torka daha erken ulaşılırken; aynı zamanda yüzde 7 daha yüksek tork kullanıma sunuluyor. Yenilenen DCT (Çift Kavramalı Şanzıman), güçlenen motor performansına uyum sağlamak için vites geçişlerindeki doğal hissi artırarak sürüş keyfini bir adım öteye taşıyor. Maceraperest sürücülerin konforu için daha kolay onarılan şambrelsiz lastikler, önceki versiyonlara göre daha büyük 5 yönlü ayarlanabilir ekran, daha geniş ön granaj ve kalın dolgulu koltuk ile işlevsel bir motosiklet sürüşü sunuluyor.
Honda’nın elektrikli scooter modeli SC e: Concept Avrupa’da tanıtıldıBu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.