Honda, elektrikli araçlara Playstation 5 desteği kazandıracak!

Honda’nın yeni otonom araçları PS5 ile gelecek
Financial Times'ın haberine göre yeni iş birliği hakkında açıklamalarda bulunan Sony Yapay Zeka Robotik Birimi Başkanı Kawanishi Izumi, Playstation 5'i arabalara entegre etmenin "teknolojik olarak mümkün" olduğunu söyledi. Ayrıca yetkili isim, yeni eğlence sisteminin Tesla ile olan rekabette büyük bir avantaj sağlayacağını düşünüyor.
Yeni haber heyecan verici olsa da, günümüzde otonom sürüş teknolojilerinin halen gelişim aşamasında olduğunu unutmamak gerek. Zira Kawanishi de, yeni eğlence sisteminden en iyi verimi alabilmek için "Otonom sürüşün mevcut seviyeden önemli ölçüde gelişmesi gerektiğini ve bunu yapmanın zaman alacağını'' vurguladı. Paylaşılan bilgilere göre Honda ve Sony imzalı ilk elektrikli araç modelinin, 2025 yılına kadar piyasaya sürülmesi bekleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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