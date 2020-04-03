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    Araç sahiplerinin beklediği karar Resmi Gazete'de: Muayene süreleri uzatıldı

    Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, koronavirüs salgını nedeniyle araç muayene sürelerinin uzatıldığını duyurdu. Bakanlığın kararı bugün Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.
    5 gün
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Araç sahiplerinin beklediği karar Resmi Gazete'de: Muayene süreleri uzatıldı
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    Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan araç sahiplerinin beklediği haber nihayet geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tartışmalara son noktayı koyarak koronavirüs nedeniyle araç muayene sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

    Bakanlığın “Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle araç muayene süreleri yeniden düzenlendi.

    Ayrıca Bkz. "PSA Türkiye, online araç tanıtımı ve mesafeli satış sistemine geçiyor"

    Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.



    https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-6.htm Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    yhyilkrgll (Yahya Ilker) 5 gün en beğenilen
    Herşeyiyle çok geç karar
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    Yorumlar (14) Yorum Yaz Forumda Gör
    marjinalxx (Volkan ULUÇAY) 4 gün
    Cok iyi oldu bu. Beni pek etkilemiyor ama bir suru insana yarayacak.
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    DavutBurak36 4 gün yeni yorumcu
    bu olayın gerçekleşmesi çok içimi rahatlattı
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    johnymu (mur0 ) 5 gün
    egzoz emisyon ölçümünüde kapsıyormu
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    rwo (rwo ) 5 gün
    benimki 2 hafta önce doldu randevuda almıştım ama gitmedim hiç bilmediğim adamlar arabamın içine binecek orasını burasını kurcalıyacak bende varsa ona geçecek onda varsa bana geçecek bir önceki adamda varsa ondan sonra muayne olan tüm araçlara geçecek hiç gerek yok öylede kulak arkası gitti böylede
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    por favor (ssena arıkuşu) 5 gün
    Açıklamada var.
    "maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştirilemeyen"
    yani bu gece yürürlüğe girdi diyelim. Yarından itibaren 3 ay içerisinde muayene zzamanı gelenlerin 3 ay sonuna + 45 gün süreleri var.
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    rubelhizb (kınayman saykut) 5 gün
    Şimdi arkadaşlar bu durumda şimdiki muayene tarihimizden itibaren mi 2 yıl muayenemiz olur yoksa muayeneyi yaptırdığımız tarihten itibaren mi?
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    yhyilkrgll (Yahya Ilker) 5 gün en beğenilen
    Herşeyiyle çok geç karar
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    biroli (birol bey) 5 gün
    Ötelemezseniz 😂😂😂
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    WaylandIZMIR 5 gün
    Benim 28 Mart'ta randevum vardı, gidemedim. Ben bu ertelemeden yararlanacak mıyım yoksa ceza mı yiyorum
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    maxx126 5 gün
    Egzoz ölçümü için de geçerli mi bu? Kararda bahsetmiyor ama genelde orada yapıldığı için o da dahil herhalde.
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    voldemort1923 5 gün maxx126
    Egzos sorumluluğunÇevre Bakanlığında olabilir.
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