Araç sahiplerinin beklediği karar Resmi Gazete'de: Muayene süreleri uzatıldı

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Koronavirüs salgını nedeniyle evinden çıkamayan araç sahiplerinin beklediği haber nihayet geldi. Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, tartışmalara son noktayı koyarak koronavirüs nedeniyle araç muayene sürelerinin uzatıldığını duyurdu.

Bakanlığın “Araç Muayene İstasyonlarının Açılması, İşletilmesi ve Araç Muayenesi Hakkında Yönetmelikte Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik”i Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi. Yönetmeliğe eklenen geçici maddeyle araç muayene süreleri yeniden düzenlendi.

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Buna göre, Dünya Sağlık Örgütü tarafından pandemi ilan edilen koronavirüs salgını nedeniyle süresi gelen araçlarının muayenesini bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten itibaren 3 ay içinde gerçekleştiremeyen motorlu taşıt sahipleri, söz konusu sürenin bitiminden itibaren 45 gün içinde bu işlemi yaptırabilecek. Bu süreler gerektiğinde Bakanlıkça uzatılabilecek.

https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2020/04/20200403-6.htm

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