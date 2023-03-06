Honda'nın 'otonom iş aracı' üçüncü nesliyle daha güçlü ve hızlı

Tam Boyutta Gör Honda, iş sahalarındaki rutin taşıma görevlerini üstlenmek üzere tasarlanan "Otonom İş Aracı (AWV)" geliştiriyor. Bu projeyi ilk kez 2018'de duyuran Japon şirket, 2021 yılında sahada test edilen ikinci nesil prototiplerle karşımıza çıkmıştı.

Aradan geçen iki yıllık süreçte Honda, otonom iş aracının üçüncü neslini geliştirdi. Hem tasarım hem de pratiklik anlamında selefine göre çok daha gelişmiş görünen aracın daha güçlü, hızlı ve zeki olduğu altı çizilen noktalar.

Honda, otonom iş aracının kutu gibi tasarımını yuvarlak hatlarla süslemeyi ihmal etmemiş. Bunun yanı sıra yeni LED farlar ve alaşım jantlar gibi düzenlemeler de yapılmış. Boyut olarak da büyüyen araç artık 3025 mm uzunluğa, 1300 mm genişliğe ve 2051 mm yüksekliğe sahip. Bu sayede, alçaltılmış kargo bölümünde bir yerine iki palet taşıyabiliyor.

Tam Boyutta Gör Verilen bilgiye göre, otonom iş aracındaki en büyük geliştirmelerden biri de yük kapasitesinin artırılması olmuş. Üçüncü nesil prototip 907 kg'a kadar yükleri taşıyabiliyor. Önceki versiyonda bu değerin yalnızca 399 kg olduğunu düşünürsek önemli bir gelişme olduğunu söyleyebiliriz.

Yeni nesil araç, selefinde olduğu gibi tamamen elektrikli olarak tasarlanmış. Daha büyük batarya (18.6 kWsa) ile donatılan aracın maksimum yükte 45 km menzil 10 saate kadar operasyon süresi sunduğu ifade ediliyor. Adından da anlaşıldığı üzere sürücüsüz şekilde çalışabilen araç bu modda 16 km/s, uzaktan kontrol edildiğinde ise 4 km/s hızla çalışıyor.

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Otonom iş aracının ön bölümünde LiDAR, GPS, radar ve kameralar dahil olmak üzere birçok sensör bulunuyor. Söz konusu sistem, yapılan iyileştirmeler sayesinde etrafındaki nesneleri daha iyi algılayabiliyor. Bu sayede engellerden kaçınma fonksiyonu da iyileşmiş. Bunun dışında navigasyon sistemi de uydu sinyalinin zayıf olduğu yerler için elden geçirilmiş.

Honda, otonom iş aracını daha fazla iş alanına uygun hale getirmek için araca yeni eklentiler dahil etmeye çalışıyor. Söz konusu aracın 14-18 Mart tarihleri arasında Las Vegas'ta düzenlenecek olan CONEXPO 2023'te sergileneceği açıklandı.

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Honda'nın 'otonom iş aracı' üçüncü nesliyle daha güçlü ve hızlı