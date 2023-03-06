Yeni BYD Denza N7'nin tasarımına ilişkin resmi görseller paylaşıldı

Yeni Denza N7'nin tasarımı, geçen yıl Ağustos ayında tanıtılan Denza Inception konseptine büyük oranda benziyor. Sadece konseptten üretime geçişte arka stoplar ve spoyler gibi bazı detaylar yumuşatılmış. Konseptteki stoplar Ford Mustang Mach-E'ye benziyordu ancak şimdi bu durumun değiştiğini söylemek mümkün.
Otomobilin ön bölümünde kaput üzerindeki oyuklar ve ince farlar sayesinde kaslı ve agresif bir görünüm elde edilmiş. Tampon da farların altından aşağıya kadar uzanan LED ışık imzası ve büyük hava girişleriyle bu denkleme fütüristik ve sportif bir katkı sunmuş.
Denza Inception konsepti 4.9 metre uzunluğa ve 2.9 metre aks mesafesine sahipti. N7'nin ölçüleri açıklanmadı fakat tıpkı tasarım gibi boyutlar da benzer görünüyor. Denza N7, şarj edilebilir hibrit ve %100 elektrikli versiyonlarla satışa sunulacak. Detaylar henüz açıklanmadı fakat elektrikli modelin 3 saniyede 0-100 km/s hızlanmasını tamamladığı belirtiliyor.
Denza hakkında
Son olarak Denza markasından kısaca bahsetmek gerekirse; 2012 yılında BYD ve Daimler tarafından yüzde 50-50 ortaklık işe kuruldu. Pek başarılı olamayınca 2021 yılında yapılan görüşmeler sonrası Daimler'in payı yüzde 10'a düştü. Hisselerin yüzde 90'ını elinde bulunduran BYD, markanın ürün gamını yenileme kararı aldı. Bu yenileme sonrası Denza D9 MPV modeli tanıtılmıştı. Denza N7 de şimdi ikinci model olarak satışa çıkacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Yakında dudak gibi çük ve vacina da yaparlar sanırım.zaten çinlilerinki ufakmış heralde. isteyen sakso çeker, isteyen pipisini içine sokar.
şu reklam iğrenç yaw kaldırın.
adamlar boş işlerle de uğraşıyorlar demek ki
[resim]
gelir ama sana gelmez...
umarım başka versiyonları da gelmez