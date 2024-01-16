OSD Başkanından Çin uyarısı: "Sadece elektrikli araçlara tedbir yetmez"

Türkiye, yerli üretimi korumak için Çin'den gelen elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi uyguluyor. Ayrıca, yeni düzenleme ile Çin'den elektrikli otomobil ihraç eden firmalara Türkiye genelinde en az 20 tane servis açma zorunluluğu getirildi.

Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu'ya göre bu tedbirlerin sadece elektrikli otomobillere uygulanması yetersiz. Çin'i otomotiv sanayi için büyük risk olarak gördüklerini belirten Eroldu, "Yalnızca elektrikli otomobillere konulan birtakım uygulamalarla hasarı engellemek mümkün olmayacak gibi duruyor çünkü otomobil ithalatının yüzde 78'i içten yanmalı" diye konuştu.

Tam Boyutta Gör 2019 yılında Türkiye'nin Çin'den otomobil ithalatı bulunmadığını belirten Eroldu, bugün toplam ithalatta Çinlilerin payının yüzde 7'ye kadar yükseldiğini söyledi. Eroldu, konuyla ilgili şunları söyledi;

"Biz bu yılın ilk 11 ayında Çin'den hangi otomobilleri aldığımıza baktığımızda; yüzde 78'ini içten yanmalı almışız, yüzde 1'i şarjlı hibrit, yüzde 2'si hibrit, yüzde 20'si de elektrikli. Zaten son dönemde Sanayi Bakanlığı bu işin elektrik tarafına müdahale etti. Fakat burada da içten yanmalının ne kadar büyük olduğunu ve büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Çok rekabetçi rakamlarla geliyorlar."

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OSD Başkanı, hem Çinli araçlara hem de Çinli markalarla rekabete otomativ sanayi olarak karşı olmadıklarını belirterek, "Ama Çinli yatırımcıların gelip Türkiye'ye yatırım yapmaları lazım. Otomotiv sanayi olarak rekabeti olumlu buluyoruz ama yalnızca ithalatla bu pazarın kaybedilmesi doğru bir şey değil. Yani Avrupa Birliği ve Türkiye'ye iş yapmak isteyen Çinlileri yatırım yapmaya da zorlayabiliriz. Biz üretim anlamında Çin'le rekabet ederiz fakat önemli olan burada gelip yatırım yapıp ülkenin gelişimine katkı sağlamaları lazım. Yani bizler nasıl otomotiv sanayi üyeleri olarak taşın altına elimizi koyduysak onların da koyuyor olması lazım. Türkiye'nin bir parçası olması bizi de geliştirecektir" diye konuştu.

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