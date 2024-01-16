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    OSD Başkanından Çin uyarısı: "Sadece elektrikli araçlara tedbir yetmez"

    Çin'den Türkiye'ye ithal edilen otomobillerin çoğunun içten yanmalı motorlu olduğunu dile getiren OSD Başkanı, bu nedenle sadece elektrikli araçlara tedbir uygulamanın yetersiz olduğunu söyledi.

    Türkiye, yerli üretimi korumak için Çin'den gelen elektrikli otomobillere ilave gümrük vergisi uyguluyor. Ayrıca, yeni düzenleme ile Çin'den elektrikli otomobil ihraç eden firmalara Türkiye genelinde en az 20 tane servis açma zorunluluğu getirildi.

    Otomotiv Sanayi Derneği (OSD) Başkanı Cengiz Eroldu'ya göre bu tedbirlerin sadece elektrikli otomobillere uygulanması yetersiz. Çin'i otomotiv sanayi için büyük risk olarak gördüklerini belirten Eroldu, "Yalnızca elektrikli otomobillere konulan birtakım uygulamalarla hasarı engellemek mümkün olmayacak gibi duruyor çünkü otomobil ithalatının yüzde 78'i içten yanmalı" diye konuştu.

    OSD'den Çin uyarısı: 'Sadece elektrikli araçlara tedbir yetmez' Tam Boyutta Gör
    2019 yılında Türkiye'nin Çin'den otomobil ithalatı bulunmadığını belirten Eroldu, bugün toplam ithalatta Çinlilerin payının yüzde 7'ye kadar yükseldiğini söyledi. Eroldu, konuyla ilgili şunları söyledi;

    "Biz bu yılın ilk 11 ayında Çin'den hangi otomobilleri aldığımıza baktığımızda; yüzde 78'ini içten yanmalı almışız, yüzde 1'i şarjlı hibrit, yüzde 2'si hibrit, yüzde 20'si de elektrikli. Zaten son dönemde Sanayi Bakanlığı bu işin elektrik tarafına müdahale etti. Fakat burada da içten yanmalının ne kadar büyük olduğunu ve büyümeye devam ettiğini görüyoruz. Çok rekabetçi rakamlarla geliyorlar."

    OSD Başkanı, hem Çinli araçlara hem de Çinli markalarla rekabete otomativ sanayi olarak karşı olmadıklarını belirterek, "Ama Çinli yatırımcıların gelip Türkiye'ye yatırım yapmaları lazım. Otomotiv sanayi olarak rekabeti olumlu buluyoruz ama yalnızca ithalatla bu pazarın kaybedilmesi doğru bir şey değil. Yani Avrupa Birliği ve Türkiye'ye iş yapmak isteyen Çinlileri yatırım yapmaya da zorlayabiliriz. Biz üretim anlamında Çin'le rekabet ederiz fakat önemli olan burada gelip yatırım yapıp ülkenin gelişimine katkı sağlamaları lazım. Yani bizler nasıl otomotiv sanayi üyeleri olarak taşın altına elimizi koyduysak onların da koyuyor olması lazım. Türkiye'nin bir parçası olması bizi de geliştirecektir" diye konuştu.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    camokan 3 saat önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 6 gün önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 2 hafta önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 hafta önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 2 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 2 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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