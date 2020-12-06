Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Döşeme Stili Ana Akış
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    indirim kodu
    Anlık Bildirim
    Diğer Yazılım ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honda Ropot çocuklarınızı kazalardan koruyacak

    Honda Ropot dijital asistan çocuğunuzun okul güzergahında araç trafiği ile kavşaklar gibi kritik noktalarda ikinci gözü olmayı ve titreşimlerle çocuğunuzu uyarmayı hedefliyor.
    2 hf.
    1,1b
    1
    5
    Diğer Yazılım
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
    Bildirimi Aç Bildirim Açık
    Oy Ver

    Honda Ropot çocuklarınızı kazalardan koruyacak
    Tam Boyutta Gör

    Honda markasını asıl olarak otomotiv sektöründe dıuyuyor olsak da özellikle robotik teknolojiler alanında büyük çalışmaları mevcut. Uzun yıllardır yetenekli robot prototipleri geliştiren Honda bunları kendi araçlarında kullanıyor veya farklı çözümlerde piyasaya sürüyor.

    Honda Ropot nedir?

    Honda Ropot adıyla geliştirilen yeni bir robot çözümü ise çocuğunuza odaklanıyor. Özellikle Japonya’da ilk okula giden yaş gruplarında çok fazla trafik kazası yaşanması Ropot konseptinin doğuşuna ön ayak olmuş.

    İlginizi Çekebilir Avatar Epic Games mağazası uygulamalara da yer vermeye başladı

    Ayrıca Bkz. "Conor McGregor sizi stratejik savaşlara götürüyor"

    Honda Sensing sensör teknolojileri ile donatılan Ropot adındaki dijital asistan sırt çantasının omuz kısmındaki askılığına takılıyor. Böylece çocuğunuza adeta bir ikinci göz oluyor. Araç algılama sistemi olan robot özellikle arka taraftan gelen bir trafik olursa titreşim ile çocuğun dikkatli olmasını sağlıyor.

    Honda Ropot çocuklarınızı kazalardan koruyacak

    Diğer taraftan entegre GPS ile ebeveynin belirlediği rota takip ediliyor ve kavşaklara gelindiği zaman yine titreşim ile çocuğun karşıdan karşıya kurallara uyarak geçmesi sağlanıyor. Böylece sürekli bir kontrol mekanizması oluşturuluyor.

    Honda prototip aşamasındaki çözümünü Japonya’da belirli bir aile grubu ile denemeye başlamış ve oldukça olumlu geri dönüşler alınmış. Bununla birlikte Honda Ropot ne zaman piyasaya çıkacak bilinmiyor.



    https://www.slashgear.com/honda-made-a-guardian-angel-robot-to-help-kids-avoid-road-accidents-04649814/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Yorumlar (5) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Kaldırım yapsınlar ne biçim yol bunlar ben bile çekinirim böyle yerde gitmeye.
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Esxici (Mehmet Zülküf) 2 hf. yeni yorumcu ( Mesaj Silindi )
    Çocuklara silgi dayanmıyor bunu mu kaybedip çaldırmayacaklar :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    ilkerinanç (belli olmuyormu?) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Haçan habu ropot bizum hızanları mi koruyacaamış?
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Source (Barış ) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Çok güzelmiş denemek isterdim :)
    Yanıtla
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Turk.Navy (Ferhat BETİN) 2 hf. ( Mesaj Silindi )
    Güzel bir çalışma çocuk kaybolmasının da önüne geçebilir
    Yanıtla +1
    İşlemler Yorumu Şikayet Et Yorumu Forumda Gör Yorum Bağlantısını Al
    Yorum Yaz Forumda Yanıtla
    Nasıl eklemek istersiniz?
    Sorgu:
    Önceki ve Sonraki İçerikler
    Daha Yeniler 2 hf. Micron’un fabrikasında 1 saat elektrik kesildi: Fiyat artışı yolda 2 hf. Oppo Reno5 Pro + renk değiştirebilir arka yüzey ile gelebilir 2 hf. Haftalık Oyun Önerisi 04: The Signifier 2 hf. Google Pixel XE olduğu iddia edilen telefonun görüntüleri sızdı 2 hf. Amerika Birleşik Devletleri'nde ilk defa Alzheimer için kan testi kullanıma sunuldu 2 hf. Fitbit, EKG sensöründeki sorun nedeniyle tüm Sense akıllı saatleri geri çağırıyor 2 hf. Araştırmalara göre anskiyete Alzheimer progresyonunu artırıyor 2 hf. Nokia'dan yeni bir giriş seviyesi akıllı telefon geliyor 2 hf. Apple başarılı uygulama geliştiricilerine ilk kez fiziksel ödül gönderdi 2 hf. Google, akıllı telefon ve dizüstü bilgisayarları için kendi işlemcisini hazırlıyor 2 hf. Apple, uygulama içi satın alımlar ve abonelikler için "Aile Paylaşımı" getirdi 2 hf. Wonder Woman 1984 için ilk yorumlar paylaşıldı 2 hf. Oppo çıkarılabilir kamera modülüne sahip telefon patenti aldı 2 hf. Subaru XV bir kez daha güncellendi: İşte fiyatı ve özellikleri 2 hf. Chrome OS 87, kullanıma sunuldu: Sekme arama ve bluetooth cihazın pil seviyesi göstergesi 2 hf. Video oyunlarının 2019'da ABD ekonomisine 90 milyar dolar katkıda bulunduğu açıklandı 2 hf. iPhone 11'nin DXOMARK puanı güncellendi, iPhone 12'yi yakaladı 2 hf. Benedict Cumberbatch'in kadroda olduğu, 11 Eylül'e odaklanan The Mauritanian'dan fragman yayınlandı 2 hf. Verileri insan vücudu üzerinden aktarma çok yakın olabilir 2 hf. The Last of Us'ın yaratıcısı Neil Druckmann, Naughty Dog'da eş başkan oldu 2 hf. GÖRÜNTÜLENEN Honda Ropot çocuklarınızı kazalardan koruyacak Sonraki 2D bulmaca platform oyunu #AkiRobots mobil cihazlar için yayınlandı 2 hf. LEGO setlerine ilk kez bir Jeep SUV katılıyor 2 hf. WWE ile Clash Royale tarzı bir araya geliyor 2 hf. Dead Cells'in satış sayısı açıklandı ve yeni indirilebilir içeriği duyuruldu 2 hf. Uzaya uydu taşıyacak dünyanın en büyük otonom dronu Ravn X tanıtıldı 2 hf. TEI, ilk milli helikopter motoru TS1400’ün prototipini teslim etti 2 hf. Japonlar yine yaptı: 'Kozmik Elmas' Ryugu'nun örnekleri Dünya'da (VİDEO) 2 hf. Uygun fiyatlı ProArt! "Asus ProArt PA278QV incelemesi" 2 hf. Activision Blizzard, Netflix'e dava açıyor 2 hf. ASRock, Z490 anakartına verdiği BAR desteği ile %19’a kadar performans artışı sağladı 2 hf. RTX 3080 ve Ryzen 9 5900HX taşıyan ASUS dizüstü ufukta görüldü 2 hf. Yeni Volvo S60 için Türkiye yolu göründü: İşte fiyatı 2 hf. Apple, iPhone 11'lerin ekranını ücretsiz değiştirecek 2 hf. AMD Ryzen 9 5900HX APU’su ortaya çıktı: Tek çekirdekte %30 performans artışı yolda 2 hf. BluTV'nin en büyük prodüksiyonuna sahip olan dizi "Yeşilçam" duyuruldu; başrolde Çağatay Ulusoy 2 hf. Snapdragon 888'li Galaxy S21 performans testinde 2 hf. Haftalık Dizi Önerisi 04: Solar Opposites 2 hf. IBM uyardı: Hackerlar, COVID-19 aşı tedarik zincirini kesintiye uğratmayı hedefliyor 2 hf. K9 köpeklerinin eğitimini güvenli kılacak yöntem geliştirildi 2 hf. 7000 mAh batarya ile gelecek olan Samsung Galaxy M12 modelinin detayları belli oldu Daha Eskiler
    Yükselişteki Paylaşımlar
    Kripto Paralar katkılarıyla
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız