Honda Ropot çocuklarınızı kazalardan koruyacak

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Honda markasını asıl olarak otomotiv sektöründe dıuyuyor olsak da özellikle robotik teknolojiler alanında büyük çalışmaları mevcut. Uzun yıllardır yetenekli robot prototipleri geliştiren Honda bunları kendi araçlarında kullanıyor veya farklı çözümlerde piyasaya sürüyor.

Honda Ropot nedir?

Honda Ropot adıyla geliştirilen yeni bir robot çözümü ise çocuğunuza odaklanıyor. Özellikle Japonya’da ilk okula giden yaş gruplarında çok fazla trafik kazası yaşanması Ropot konseptinin doğuşuna ön ayak olmuş.

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Honda Sensing sensör teknolojileri ile donatılan Ropot adındaki dijital asistan sırt çantasının omuz kısmındaki askılığına takılıyor. Böylece çocuğunuza adeta bir ikinci göz oluyor. Araç algılama sistemi olan robot özellikle arka taraftan gelen bir trafik olursa titreşim ile çocuğun dikkatli olmasını sağlıyor.

Diğer taraftan entegre GPS ile ebeveynin belirlediği rota takip ediliyor ve kavşaklara gelindiği zaman yine titreşim ile çocuğun karşıdan karşıya kurallara uyarak geçmesi sağlanıyor. Böylece sürekli bir kontrol mekanizması oluşturuluyor.

Honda prototip aşamasındaki çözümünü Japonya’da belirli bir aile grubu ile denemeye başlamış ve oldukça olumlu geri dönüşler alınmış. Bununla birlikte Honda Ropot ne zaman piyasaya çıkacak bilinmiyor.

https://www.slashgear.com/honda-made-a-guardian-angel-robot-to-help-kids-avoid-road-accidents-04649814/

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