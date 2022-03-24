Nissan, 2023'ten itibaren Avrupa'da saf içten yanmalı motor devrini kapatıyor

Micra'nın halefi olacak elektrikli model

Japon otomotiv devi Nissan, Avrupa'nın gelecek Euro 7 emisyon standartlarına uygun içten yanmalı motorlara (ICE) yatırım yapmayacak. Bunun sonucu olarak da 2023'ten itibaren satışa sunacağı hiçbir binek araç saf ICE olmayacak. Şirket bunun yerine elektrik destekli model sayısını artırmaya odaklanacak.

Nissan, 2026 yılına kadar Avrupa'daki yeni araç satışlarının yüzde 75'inin elektrik destekli veya tamamen elektrikli araçlardan oluşmasını hedefliyor. 2030 yılında ise satışlarının tamamının bu araçlardan oluşması isteniyor. Bu kapsamda Nissan'dan önümüzdeki yaz aylarından başlamak üzere altı yeni model geliyor. Bu araçlarda şirketin şu anda kullanmakta olduğu veya henüz üzerinde çalıştığı farklı elektrifikasyon teknolojileri göreceğiz.

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Şirketin elektrifikasyon süreci bu yazdan itibaren hız kazanacak. Kısa süre önce tanıtılan Juke Hybrid, Qashqai ve X-Trail'in e-Power isimli hibrit versiyonları ve elektrikli Nissan Ariya bu yaz satışa çıkacak. Bunun yanı sıra Leaf ve Townstar da mevcuttaki tamamen elektrikli modeller. İlerleyen süreçte Micra'nın halefinin de tamamen elektrikli olacağını biliyoruz.

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Nissan, Avrupa'da saf içten yanmalı motor devrini kapatıyor