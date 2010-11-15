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Honda yeni hybrid modellerinde NiMH yerine Li-ion batarya kullanacak

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
15,6b
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16
Otomobil Teknolojileri
Duratorq
Haber Editörü
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Honda yeni hybrid modellerinde NiMH yerine Li-ion batarya kullanacak
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Hybrid denilince akla gelen ilk otomobil üreticilerinden biri olan Honda'nın başı hybrid otomobillerinde kullandığı NiMH bataryalar ve IMA (Integrated Motor Assist) sistemi ile dertte gibi gözüküyor.Gerek Civic Hybrid'de gerekse CR-Z'de batarya ömrü ve IMA konusunda sürekli şikayet alan Honda, yeni nesil hybrid otomobillerinde iki sistemi de yeniden gözden geçirecek ve önemli değişiklikler yapacak.

Honda öncelikle NiMH bataryalar yerine, hemen hemen bütün hybrid ve tamamen elektrikli otomobil üreticilerinin tercih ettiği lityum-iyon bataryalara geçiş yapacak. Japon firmanın diğer amacının ise otomobilin hybrid sistemini yöneten IMA'yı yeniden geliştirerek yeni nesil hybrid araçlarında bu sistemin müşterilerden şikayet almayacak duruma gelmesi olarak belirtiliyor. Güncel hybrid modelleri olan Insight, CR-Z ve Jazz Hybrid modellerinde değişiklik yapılması ise planlanmıyor. Honda'nın lityum-iyon bataryalara ve tekrar geliştirilmiş IMA sistemine sahip hybrid otomobilleri bu adı geçen araçların yeni versiyonları olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. İlk denemeler ise Honda'nın lüks markası Acura'nın lüks sedanları üzerinde olacak.

Honda yeni hybrid modellerinde NiMH yerine Li-ion batarya kullanacak
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DH Misafiri 3 yıl
Bende de honda civic hybrid var 2009 model aracın ikinci sahibiyim.Benim aracın ilk sahibi 2014 yılında garanti kapsamında bataryaları değiştirmiş.ama garantisi 01.04.2015 te bitiyordu.servise gittim aracımın garanti dışı olduğunu söylediler.nasıl olur dedim.onlarda 2 bakımın serviste yapılmadığını söylediler.serviste yapılmadıysa 2014 yılında bataryaları nasıl değiştirdiniz.cevap yok.adama ma göre muamele yapıyorsunuz dedim.çıktım. garanti dışı dedikleri için bende son bakımını dışarda yaptırdım. serviste normal bakım 500 TL Dışarda 200 TL ye yapabiliyorum.
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caucass 4 yıl
satmayı düşünürmüsün
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DH Misafiri 4 yıl
Arkadaşlar 2009 civic hybrid aracım var alırken hondaya güvenerek aldım ve güvenim boşa çıkmadı aracım alındığı günden beri servis bakımlı 1 ay kadar önce IMA ışığı yandı şuan honda türkiye aracımın bataryasının değişim onayını verdi bataryaların garantisi 6 yıl değil 10 yıl batarya garanti kapsamında değişecek Kullananlar bilir bu aracın güvenliği, rahatlığı ve kalitesi kesinlikle tartışılmaz.
Teşekkürler Honda...
Honda hayat onda garanti de onda :)
3 Yanıt Yanıtla +1
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hassey 4 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
Arkadaşlar 2009 civic hybrid aracım var alırken hondaya güvenerek aldım ve güvenim boşa çıkmadı aracım alındığı günden beri servis bakımlı 1 ay kadar önce IMA ışığı yandı şuan honda türkiye aracımın bataryasının değişim onayını verdi bataryaların garantisi 6 yıl değil 10 yıl batarya garanti kapsamında değişecek Kullananlar bilir bu aracın güvenliği, rahatlığı ve kalitesi kesinlikle tartışılmaz.
Teşekkürler Honda...
Honda hayat onda garanti de onda :)

Merhabalar

Yakıt tüketim verilerini ve varsa sıkıntılarını benimle paylaşabilir misiniz?

Teşekkürler
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yılmazoglu 4 yıl DH Misafiri
Merhaba Kardeş

Beni aracında IMA IŞI yanıyor garantisi 6 yıl deniyor sen nasıl değiştirdin batarya garantisinin 10 yıl olduğunu nasıl teyid ede bilirim ve aracı hangi servise gösterdin, Konu hakkında
yilmazogluu@gmail atarasan cok memnun olurum lütfen acil cevap
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yılmazoglu 4 yıl DH Misafiri
Batarya garantisinin 10 yıl olduğunu nerden öğrendiniz bizim bu durumlarda ne yapmamız gerekiyor lütfen bilgilendirir misiniz, bataryanın tüm garanti kapasamında değişmesi için aracım tüm bakımlarının serviste mi yapılması gerekiyor.
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TIRAZLI 9 yıl
honda hayat onda
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Prestor 9 yıl
kac yillird su pil teknolojisini gelistiremediler, hala li-iono=
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Renkli Sohbet 9 yıl
Honda yapınca yapıyor abi.
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caucass 4 yıl Renkli Sohbet
neden uzaklaştırıldın
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