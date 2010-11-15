Honda yeni hybrid modellerinde NiMH yerine Li-ion batarya kullanacak

Hybrid denilince akla gelen ilk otomobil üreticilerinden biri olan Honda'nın başı hybrid otomobillerinde kullandığı NiMH bataryalar ve IMA (Integrated Motor Assist) sistemi ile dertte gibi gözüküyor.Gerek Civic Hybrid'de gerekse CR-Z'de batarya ömrü ve IMA konusunda sürekli şikayet alan Honda, yeni nesil hybrid otomobillerinde iki sistemi de yeniden gözden geçirecek ve önemli değişiklikler yapacak.

Honda öncelikle NiMH bataryalar yerine, hemen hemen bütün hybrid ve tamamen elektrikli otomobil üreticilerinin tercih ettiği lityum-iyon bataryalara geçiş yapacak. Japon firmanın diğer amacının ise otomobilin hybrid sistemini yöneten IMA'yı yeniden geliştirerek yeni nesil hybrid araçlarında bu sistemin müşterilerden şikayet almayacak duruma gelmesi olarak belirtiliyor. Güncel hybrid modelleri olan Insight, CR-Z ve Jazz Hybrid modellerinde değişiklik yapılması ise planlanmıyor. Honda'nın lityum-iyon bataryalara ve tekrar geliştirilmiş IMA sistemine sahip hybrid otomobilleri bu adı geçen araçların yeni versiyonları olarak karşımıza çıkacak gibi görünüyor. İlk denemeler ise Honda'nın lüks markası Acura'nın lüks sedanları üzerinde olacak.