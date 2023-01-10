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    Honda, yeni kompakt SUV modelinin ipucu görselini paylaştı: Hindistan'da satılacak

    Önümüzdeki yaz satışa sunulması planlanan modelin ismi henüz açıklanmadı fakat bugün paylaşılan ipucu görseline bakılırsa kompakt boyutlarına rağmen kaslı bir görünüme sahip olacak.
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    Honda, yeni kompakt SUV modelinin ipucu görselini paylaştı Tam Boyutta Gör

    Honda, Hindistan pazarına özel yeni bir SUV çıkarmaya hazırlanıyor. Bugün ipucu görseli paylaşılan yeni SUV modelin "Hint müşterilerin ihtiyaçları doğrultusunda" Honda Asya-Pasifik'teki Ar-Ge birimi tarafından tasarlandığı açıklandı.

    Paylaşılan ipucu görseli pek fazla detay vermese de Honda'nın yeni SUV modelinin kompakt boyutlarına rağmen kaslı bir görüntüye sahip olacağını anlayabiliyoruz. Üst bölümdeki gündüz LED'leri ve ince farların tasarımı biraz yeni HR-V'yi anımsatıyor. Tamponun kenarlarında ise yuvarlak sis farları göze çarpıyor.

    Silüete profilden bakıldığında, düz tavan çizgisi üzerinde entegre tavan rayları dikkat çekiyor. Ayrıca geniş çamurluk uçlarında aracın SUV karakterine vurgu yapan siyah plastik eklentilerin yer aldığını görmekteyiz. Şimdilik arka bölüm veya iç mekânla ilişkili herhangi bir görsel paylaşılmadı.

    Teknik detaylar henüz belli değil ancak yerel medyadaki haberler Honda City'deki 1.5 litre atmosferik benzinli ve e:HEV hibrit motorların yeni SUV modelde de kullanılabileceğini söylüyor. Şanzıman seçenekleri ise 5 ileri manuel ve CVT'den oluşacak.

    Honda'nın yeni kompakt SUV modeli yaz aylarında satışa sunulacak. Söz konusu model, Hindistan pazarında Hyundai Creta, Kia Seltos ve Skoda Kushaq gibi modellerle rekabet edecek. 

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    abstergo78GHOST 4 gün önce

    yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..

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