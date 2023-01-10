Hyundai paralel parkı sorun olmaktan çıkaran e-Corner sistemini sergiledi

Tam Boyutta Gör Hyundai bu yılki CES fuarında araçlara yengeç yürüyüşü, tank dönüşü ve çapraz sürüş gibi sıra dışı yetenekler kazandırabilen e-Corner sistemini görücüye çıkardı. Hibrit, elektrikli ve yakıt hücreli otomobiller için tasarlanan teknoloji Ioniq 5 üzerinde sergilendi.

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Hyundai Mobis'teki mühendisler beş yıldan uzun bir süredir bu fikre kafa yoruyor. İlk olarak 2018'deki CES'te tanıtıldı. O zamandan bu yana istikrarlı bir şekilde geliştirilen teknolojinin 2023 yılında üretim platformuna entegre edileceği vaat edilmişti. İşte sonuç.

Dar alanda manevra kabiliyetini artırıyor

Hyundai Mobis, e-Corner modülünü prototip olarak üretilen bir Hyundai Ioniq 5 üzerinde gösterdi. Dört tekerleğe de monte edilen modüller araca dar alanlarda eşsiz manevra kabiliyeti sağlıyor. Görünüşe bakılırsa bu sistem paralel parkı birçok kişi için sorun olmaktan çıkaracak.

Tam Boyutta Gör Yayınlanan videoda e-Corner'in kabiliyetleri tek tek gözler önüne serildi. Dört tekerleğin de 90 derece döndüğü yengeç modu, aracın sadece ileri ve geri gitmek yerine bir yandan diğer yana hareket etmesine imkan tanıyor.

Tank dönüşü ve çapraz sürüş

Sıfır dönüş ise aracı yerinde döndürmenize olanak tanıyan bir özellik. Tekerlekler yaklaşık 45 derecelik bir açı aldıktan sonra aracı kendi ekseni etrafında kolaylıkla döndürebiliyorsunuz. Diyagonal sürüş otomobili çapraz olarak hareket ettirmenizi sağlıyor.

Ayrıca ön tekerleklerin dümdüz ileriye baktığı, arka tekerleklerin 90 derece döndüğü bir pivot dönüşü de var. Sıfır dönüşe benzeyen bu modda dönüş yarıçapı biraz daha büyük. e-Corner sistemi SUV'lardan orta boy kompakt otomobillere kadar çeşitli araçlara uyarlanabiliyor.

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Hyundai'den paralel parkı sorun olmaktan çıkaran sistem: e-Corner