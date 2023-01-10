Hyundai paralel parkı sorun olmaktan çıkaran e-Corner sistemini sergiledi

Hyundai Mobis'teki mühendisler beş yıldan uzun bir süredir bu fikre kafa yoruyor. İlk olarak 2018'deki CES'te tanıtıldı. O zamandan bu yana istikrarlı bir şekilde geliştirilen teknolojinin 2023 yılında üretim platformuna entegre edileceği vaat edilmişti. İşte sonuç.
Dar alanda manevra kabiliyetini artırıyor
Hyundai Mobis, e-Corner modülünü prototip olarak üretilen bir Hyundai Ioniq 5 üzerinde gösterdi. Dört tekerleğe de monte edilen modüller araca dar alanlarda eşsiz manevra kabiliyeti sağlıyor. Görünüşe bakılırsa bu sistem paralel parkı birçok kişi için sorun olmaktan çıkaracak.
Tank dönüşü ve çapraz sürüş
Sıfır dönüş ise aracı yerinde döndürmenize olanak tanıyan bir özellik. Tekerlekler yaklaşık 45 derecelik bir açı aldıktan sonra aracı kendi ekseni etrafında kolaylıkla döndürebiliyorsunuz. Diyagonal sürüş otomobili çapraz olarak hareket ettirmenizi sağlıyor.
Ayrıca ön tekerleklerin dümdüz ileriye baktığı, arka tekerleklerin 90 derece döndüğü bir pivot dönüşü de var. Sıfır dönüşe benzeyen bu modda dönüş yarıçapı biraz daha büyük. e-Corner sistemi SUV'lardan orta boy kompakt otomobillere kadar çeşitli araçlara uyarlanabiliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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yav arkadaşlar cami yapsınlar cami..bizim camilere ihtiyacımız var..taksitlere değil..