Hong Kong'dan DeFi düzenlemesi!

Tam Boyutta Gör Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu (SFC), ABD’nin DeFi hamlesine eşlik etti. Hong Kong‘un düzenleyicisi yaptığı açıklamada, merkezi olmayan finans (DeFi) projelerinin lisanslama şartlarından ve düzenlemelerden geçebileceğini belirtti.

Hong Kong düzenleyicisi merkeziyetsiz finans (DeFi) projelerinin lisans gerekliliklerine ve düzenlemeye tabi olabileceğini söyledi. Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’ndaki (SFC) aracıların geçici başkanı Keith Choy, DeFi faaliyetinin Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Yönetmeliği’nin (SFO) kapsamına girdiği sürece, geleneksel finansla aynı düzenleyici gerekliliklere tabi olacağını söyledi.

Choy, DeFi’nin finansal istikrar ve şeffaflık konusunda sorunlara yol açabileceğini aktardı. Ayrıca Choy, bu sektörün çeşitli istismarlara da açık olduğunu belirtti.

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Hong Kong Menkul Kıymetler ve Vadeli İşlemler Komisyonu’ndaki (SFC) aracıların geçici başkanı Keith Choy, konu ile ilgili olarak şu şekilde açıklama yaptı:

“Otomatik ticaret hizmetleri sağlamak, SFO kapsamında düzenlenmiş bir faaliyettir. Merkeziyetsiz bir platform, SFO’da tanımlandığı gibi menkul kıymetler veya vadeli işlemler oluşturan sanal varlıkların ticaretine izin veriyorsa, platform ve operatörlerin bir Tip 7 lisansına sahip olması gerekiyor”

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