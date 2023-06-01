Hong Kong ve BAE’den kripto paralar için iş birliği

Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkez bankalarının yetkilileri bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde, kripto düzenlemelerinde birlikteliğin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. İki ülkenin merkez bankası, bu iş birliğine ek olarak her bölgenin ilgili inovasyon merkezleriyle ortak fintech geliştirme girişimlerinin kolaylaştırılacağının da altını çizdi.
İki ülke arasındaki finansal altyapı ve finansal piyasa bağlantısı da tartışılan kilit noktalar olarak kayda geçti. HKMA CEO’su Eddie Yue, birçok tamamlayıcı gücü ve karşılıklı çıkarı paylaştıkları için ilişkinin her iki yargı bölgesine de ekonomik olarak fayda sağlayacağını söyledi.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)