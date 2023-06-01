Tam Boyutta Gör Kripto para sektörü ile yakından ilgilenen birçok ülke bu alandaki çalışmalarını geliştirmek için irili ufaklı ortaklıklar yapıyor. Hong Kong, son zamanlarda yaptığı iş birlikleri ve çalışmalar ile adından sıkça söz ettirdi. Birleşik Arap Emirlikleri Merkez Bankası ve Hong Kong Para Otoritesi, dijital varlık düzenlemeleri ve gelişmeleri de dahil olmak üzere üç ana alanda iş birliğini güçlendirmeyi kabul etti.

Hong Kong ve Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) merkez bankalarının yetkilileri bir araya geldi. Yapılan görüşmelerde, kripto düzenlemelerinde birlikteliğin güçlendirilmesi kararlaştırıldı. İki ülkenin merkez bankası, bu iş birliğine ek olarak her bölgenin ilgili inovasyon merkezleriyle ortak fintech geliştirme girişimlerinin kolaylaştırılacağının da altını çizdi.

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İki ülke arasındaki finansal altyapı ve finansal piyasa bağlantısı da tartışılan kilit noktalar olarak kayda geçti. HKMA CEO’su Eddie Yue, birçok tamamlayıcı gücü ve karşılıklı çıkarı paylaştıkları için ilişkinin her iki yargı bölgesine de ekonomik olarak fayda sağlayacağını söyledi.

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Hong Kong ve BAE’den kripto paralar için iş birliği