Smart kapsül özellikli Honor Play 9C tanıtıldı: İşte özellikleri

- Honor Play 9C modeli neler sunuyor?
- Honor Play 9C fiyatı ne kadar?
- Honor Play 9C özellikleri
- Yorumlar
Honor Play 9C modeli neler sunuyor?
Telefonda 13 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığına sahip tek kamera bulunuyor. Kamera, time-lapse, gece sahne modu, portre modu, panoramik fotoğrafçılık, HDR, gülümseme yakalama gibi çeşitli temel fotoğrafçılık ve video özellikleri sunuyor. Öndeki kamera da 5 megapiksel.
Cihazın kalbinde MediaTek’in Dimensity 6100+ işlemci bulunuyor. 5200 mAh batarya, 10W şarjı destekliyor. Honor, telefonu uzun pil ömrüyle öne çıkarıyor. Depolama ve bellek tarafında, 6GB + 128GB ve 8GB + 256GB olmak üzere iki seçenek sunuluyor.
Honor Play 9C fiyatı ne kadar?
Honor Play 9C, 113 dolar başlangıç fiyatıyla satışta. Bu fiyatlandırma 6GB RAM 128GB depolama alanlı model için geçerli. 8GB RAM 256GB modelin fiyatı 142 dolar. Honor, telefonu ultra uzun pil ömrü, sorunsuz performans ve sağlam yapı sunmasıyla öne çıkarıyor. Şirket, bu bütçe dostu akıllı telefona 3 yıla kadar sorunsuz performans vadediyor.
Honor Play 9C özellikleri
- Ekran: 6.56 inç, 720x1612, 90Hz, 780 nit, TFT LCD
- İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+
- Bellek: 6GB, 8GB RAM
- Depolama: 128GB, 256GB
- Arka kamera: 13 MP
- Ön kamera: 5MP
- Batarya: 5200 mAh, 10W şarj
- Yazılım: Android 14, MagicOS 8.0
- Boyut ve ağırlık: 163.59 x 75.33 x 8.39mm, 190 gr
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?
Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D
Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu