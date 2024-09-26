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    Smart kapsül özellikli Honor Play 9C tanıtıldı: İşte özellikleri

    Honor, yeni bütçe dostu akıllı telefonunu resmen duyurdu. Uygun fiyatlı Honor Play 9C, Apple'ın iPhone'larındaki dinamik adaya "smart kapsül" benzer bir özellik sunuyor.
    Honor Play 9C uygun fiyatlı telefon tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Honor, yeni akıllı telefonu Honor Play 9C’yi duyurdu. Dimensity 6100 Plus işlemcili telefon, uygun fiyatla Çin’de satışa sunuldu.

    Honor Play 9C modeli neler sunuyor?

    Honor Play 9C uygun fiyatlı telefon özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor Play 9C, 6.56 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 780 nit parlaklık sağlayan TFT LCD ekranla geliyor. Ekranda iPhone'lardaki dinamik adaya benzer deneyim sunan akıllı kapsül özelliği bulunuyor. 190 gram ağırlığında, 8.39 mm kalınlığında olan telefon, Swiss SGS (5 star) düşmelere karşı dayanıklılık sertifikasına sahip.

    Telefonda 13 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığına sahip tek kamera bulunuyor. Kamera, time-lapse, gece sahne modu, portre modu, panoramik fotoğrafçılık, HDR, gülümseme yakalama gibi çeşitli temel fotoğrafçılık ve video özellikleri sunuyor. Öndeki kamera da 5 megapiksel.

    Cihazın kalbinde MediaTek’in Dimensity 6100+ işlemci bulunuyor. 5200 mAh batarya, 10W şarjı destekliyor. Honor, telefonu uzun pil ömrüyle öne çıkarıyor. Depolama ve bellek tarafında, 6GB + 128GB ve 8GB + 256GB olmak üzere iki seçenek sunuluyor.

    Honor Play 9C fiyatı ne kadar?

    Honor Play 9C, 113 dolar başlangıç fiyatıyla satışta. Bu fiyatlandırma 6GB RAM 128GB depolama alanlı model için geçerli. 8GB RAM 256GB modelin fiyatı 142 dolar. Honor, telefonu ultra uzun pil ömrü, sorunsuz performans ve sağlam yapı sunmasıyla öne çıkarıyor. Şirket, bu bütçe dostu akıllı telefona 3 yıla kadar sorunsuz performans vadediyor.

    Honor Play 9C özellikleri

    • Ekran: 6.56 inç, 720x1612, 90Hz, 780 nit, TFT LCD
    • İşlemci: MediaTek Dimensity 6100+
    • Bellek: 6GB, 8GB RAM
    • Depolama: 128GB, 256GB
    • Arka kamera: 13 MP
    • Ön kamera: 5MP
    • Batarya: 5200 mAh, 10W şarj
    • Yazılım: Android 14, MagicOS 8.0
    • Boyut ve ağırlık: 163.59 x 75.33 x 8.39mm, 190 gr
    Kaynakça https://www.honor.com/cn/shop/product/10086230618124.html https://www.gizmochina.com/2024/09/26/pocket-friendly-honor-play-9c-goes-on-sale-with-dimensity-6100-soc-and-smart-capsule-feature/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 1 gün önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 4 gün önce

    Son derece farklı bir alet :D

    E
    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    Bence reklam değil. Bu tarz şekil şukul videoları yapan eleman işe ara verdi. Öyle takılı kaldı. Hayır bari arada sırasını değiştirin. Forumun bir gram bizi sevdiğini düşünmüyorum bazen. @gun Bey böyle mi olacaktık?

    Profil resmi
    Kings Never Die 1 hafta önce

    Ömür boyu Reklam anlaşmasımı yaptınız kaç yıldır bu reklam karşıma çıkıyor :D

    Profil resmi
    ccguven 2 hafta önce

    Xiami ne kadar para verdiyse artık. Uzun süre kaldı reklam diyen mesajlarımızı silmişler. Mesajlarımı sildim bunuda siz silin.

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    karagece25 2 hafta önce

    çöp

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    onderweb 2 hafta önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

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    poopae2W 3 hafta önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 2 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 2 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 11 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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