Smart kapsül özellikli Honor Play 9C tanıtıldı: İşte özellikleri

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Tam Boyutta Gör Honor, yeni akıllı telefonu Honor Play 9C’yi duyurdu. Dimensity 6100 Plus işlemcili telefon, uygun fiyatla Çin’de satışa sunuldu.

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Honor Play 9C modeli neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Honor Play 9C, 6.56 inç, HD+ çözünürlük, 90Hz yenileme hızı, 780 nit parlaklık sağlayan TFT LCD ekranla geliyor. Ekranda iPhone'lardaki dinamik adaya benzer deneyim sunan akıllı kapsül özelliği bulunuyor. 190 gram ağırlığında, 8.39 mm kalınlığında olan telefon, Swiss SGS (5 star) düşmelere karşı dayanıklılık sertifikasına sahip.

Telefonda 13 megapiksel f/1.8 diyafram açıklığına sahip tek kamera bulunuyor. Kamera, time-lapse, gece sahne modu, portre modu, panoramik fotoğrafçılık, HDR, gülümseme yakalama gibi çeşitli temel fotoğrafçılık ve video özellikleri sunuyor. Öndeki kamera da 5 megapiksel.

Cihazın kalbinde MediaTek’in Dimensity 6100+ işlemci bulunuyor. 5200 mAh batarya, 10W şarjı destekliyor. Honor, telefonu uzun pil ömrüyle öne çıkarıyor. Depolama ve bellek tarafında, 6GB + 128GB ve 8GB + 256GB olmak üzere iki seçenek sunuluyor.

Honor Play 9C fiyatı ne kadar?

Honor Play 9C, 113 dolar başlangıç fiyatıyla satışta. Bu fiyatlandırma 6GB RAM 128GB depolama alanlı model için geçerli. 8GB RAM 256GB modelin fiyatı 142 dolar. Honor, telefonu ultra uzun pil ömrü, sorunsuz performans ve sağlam yapı sunmasıyla öne çıkarıyor. Şirket, bu bütçe dostu akıllı telefona 3 yıla kadar sorunsuz performans vadediyor.

Honor Play 9C özellikleri

Ekran : 6.56 inç, 720x1612, 90Hz, 780 nit, TFT LCD

: 6.56 inç, 720x1612, 90Hz, 780 nit, TFT LCD İşlemci : MediaTek Dimensity 6100+

: MediaTek Dimensity 6100+ Bellek : 6GB, 8GB RAM

: 6GB, 8GB RAM Depolama : 128GB, 256GB

: 128GB, 256GB Arka kamera : 13 MP

: 13 MP Ön kamera : 5MP

: 5MP Batarya : 5200 mAh, 10W şarj

: 5200 mAh, 10W şarj Yazılım : Android 14, MagicOS 8.0

: Android 14, MagicOS 8.0 Boyut ve ağırlık: 163.59 x 75.33 x 8.39mm, 190 gr

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