Şık tasarımlı Honor 200 Türkiye'de satışa çıktı

Honor 200 Türkiye fiyatı açıklandı
Honor 200, Vatan Bilgisayar üzerinden resmi olarak satışa sunulmuş durumda. Halihazırda satışa sunulan model 12 GB RAM ve 512 GB depolama varyantı konumunda. Honor 200 Türkiye fiyatı ise 31.999 TL olarak açıklandı. 2023 yılında çıkan Honor 90 Türkiye'de rekabetçi bir fiyata sahipti ancak aynı şeyi bu model için söylemek zor ve bu fiyat bandında güçlü rakipleri bulunuyor.
Honor 200 neler sunuyor?
DxOMark verilerine göre 400-600 dolar bandındaki telefonlar listesinde Honor 200, en iyi 5. telefon konumunda. Honor 200 ayrıca 5.200mAh bataryasında 100W kablolu hızlı şarj imkanı tanıyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.