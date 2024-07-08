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    Anlık Bildirim

    Şık tasarımlı Honor 200 Türkiye'de satışa çıktı

    Honor tarafından geçtiğimiz mayıs ayında tanıtılan Honor 200, kısa bir önce Türkiye'de satışa sunuldu. Şık tasarımıyla dikkat çeken Honor 200, 31.999 TL fiyat etiketine sahip.
    Şık tasarımlı Honor 200 Türkiye'de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Honor, mayıs ayının sonlarına doğru Honor 200 ve Honor 200 Pro modellerini tanıtmıştı. Firma ayrıca haziran ayında her iki modeli de uluslararası pazarlarda satışa çıkarmıştı. Aradan geçen birkaç haftanın ardından ise tasarımıyla dikkat çeken Honor 200, kısa bir süre önce Türkiye'de de satışa sunuldu.

    Honor 200 Türkiye fiyatı açıklandı

    Honor 200, Vatan Bilgisayar üzerinden resmi olarak satışa sunulmuş durumda. Halihazırda satışa sunulan model 12 GB RAM ve 512 GB depolama varyantı konumunda. Honor 200 Türkiye fiyatı ise 31.999 TL olarak açıklandı. 2023 yılında çıkan Honor 90 Türkiye'de rekabetçi bir fiyata sahipti ancak aynı şeyi bu model için söylemek zor ve bu fiyat bandında güçlü rakipleri bulunuyor.

    Honor 200 neler sunuyor?

    Şık tasarımlı Honor 200 Türkiye'de satışa çıktı Tam Boyutta Gör
    Android 14 tabanlı MagicOS 8 işletim sistemi üzerinde çalışan Honor 200, gücünü Snapdragon 7 Gen 3 yongasından alıyor. 6.7 inç büyüklüğünde ve 1200 x 2664 çözünürlüğündeki OLED 120Hz HDR ekranında maksimum 4.000 nit parlaklık sunabilen cihazda üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 50 MP f/2.0 geniş açı, 50 MP f/2.4 telefoto ve 12 MP f/2.2 ultra geniş açı sensör cihazın kameralarını oluşturuyor. Ana kamera ve telefoto sensörde OIS bulunuyor. Ön tarafta ise 50 MP özçekim kamerası yer alıyor.

    DxOMark verilerine göre 400-600 dolar bandındaki telefonlar listesinde Honor 200, en iyi 5. telefon konumunda. Honor 200 ayrıca 5.200mAh bataryasında 100W kablolu hızlı şarj imkanı tanıyor.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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