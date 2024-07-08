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Tam Boyutta Gör Honor, mayıs ayının sonlarına doğru Honor 200 ve Honor 200 Pro modellerini tanıtmıştı. Firma ayrıca haziran ayında her iki modeli de uluslararası pazarlarda satışa çıkarmıştı. Aradan geçen birkaç haftanın ardından ise tasarımıyla dikkat çeken Honor 200, kısa bir süre önce Türkiye'de de satışa sunuldu.

Honor 200 Türkiye fiyatı açıklandı

Honor 200, Vatan Bilgisayar üzerinden resmi olarak satışa sunulmuş durumda. Halihazırda satışa sunulan model 12 GB RAM ve 512 GB depolama varyantı konumunda. Honor 200 Türkiye fiyatı ise 31.999 TL olarak açıklandı. 2023 yılında çıkan Honor 90 Türkiye'de rekabetçi bir fiyata sahipti ancak aynı şeyi bu model için söylemek zor ve bu fiyat bandında güçlü rakipleri bulunuyor.

Honor 200 neler sunuyor?

Tam Boyutta Gör Android 14 tabanlı MagicOS 8 işletim sistemi üzerinde çalışan Honor 200, gücünü Snapdragon 7 Gen 3 yongasından alıyor. 6.7 inç büyüklüğünde ve 1200 x 2664 çözünürlüğündeki OLED 120Hz HDR ekranında maksimum 4.000 nit parlaklık sunabilen cihazda üçlü kamera kurulumu yer alıyor. 50 MP f/2.0 geniş açı, 50 MP f/2.4 telefoto ve 12 MP f/2.2 ultra geniş açı sensör cihazın kameralarını oluşturuyor. Ana kamera ve telefoto sensörde OIS bulunuyor. Ön tarafta ise 50 MP özçekim kamerası yer alıyor.

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DxOMark verilerine göre 400-600 dolar bandındaki telefonlar listesinde Honor 200, en iyi 5. telefon konumunda. Honor 200 ayrıca 5.200mAh bataryasında 100W kablolu hızlı şarj imkanı tanıyor.

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Şık tasarımlı Honor 200 Türkiye'de satışa çıktı