Samsung, Galaxy S25 Ultra’nın tamir masrafları belli oldu

Tam Boyutta Gör

Samsung, Galaxy S25 Ultra'yı daha sağlam bir yapıyla piyasaya sürdü. Yeni Corning Gorilla Armor 2 camı, selefine göre daha dayanıklı. Düşmelere karşı ekstra koruma sağlarken, ekran tamir maliyetlerinde de dikkate değer bir düşüş var. Şirket, önceki nesille aynı ekran panelini kullanarak maliyetleri aşağı çekmeyi başardı. Galaxy S25 Ultra'nın ekran değişim ücreti yaklaşık 185 dolar seviyesinde, bu da önceki modele kıyasla önemli bir düşüş anlamına geliyor. Ancak arka cam onarımında fiyatlar 85 dolara çıkarak küçük bir artış gösterdi.

Donanım tarafında bazı değişiklikler göze çarpıyor. Özellikle anakart fiyatlarında ciddi bir yükseliş var. Yeni Snapdragon 8 Elite işlemcisinin maliyetinin bunda etkili olduğu düşünülüyor. Anakart değişim ücreti 480 dolara kadar yükselmiş durumda. İlginçtir ki batarya değişim ücretleri de 10 dolarlık bir artışla 55 dolara çıktı, üstelik batarya kapasitesi ya da iç tasarımda bir değişiklik olmamasına rağmen. Orta çerçevede ise tam tersi bir durum söz konusu. Galaxy S25 Ultra'nın yenilenen orta çerçevesi, önceki modelin aksine 110 dolarlık daha düşük bir fiyatla sunuluyor. Samsung'un bu tasarım değişikliğiyle maliyet düşürmekten çok, cihazı görsel olarak farklılaştırmayı amaçladığı tahmin ediliyor.

Xiaomi Watch S4’ün özellikleri ve fiyatı sızdırıldı 2 gün önce eklendi

Ekran tarafında, yeni modelde teknik özellikler büyük ölçüde korunmuş olsa da, Gorilla Armor 2'nin yansıma önleyici kaplaması sayesinde dış mekanlarda daha iyi bir görüntüleme deneyimi sağlanıyor. Parlaklık seviyeleri aynı kalmasına rağmen ekran, yansımayı azaltarak netliği artırıyor. Performans açısından ise yeni işlemci, hem daha yüksek güç sunuyor hem de geliştirilmiş NPU birimi sayesinde yapay zeka işlemlerinde önemli bir hız kazanımı sağlıyor.

Pil kapasitesi değişmese de çipsetin verimliliği ve One UI 7'nin optimizasyonları sayesinde batarya ömrü belirgin şekilde iyileşmiş. Samsung, bazı bileşenlerde maliyetleri artırırken, kullanıcı deneyimini doğrudan etkileyen ekran tamiri gibi alanlarda fiyatları düşürerek dengeli bir strateji izliyor. Galaxy S25 Ultra, güçlü donanımı, dayanıklılığı ve gelişmiş ekran özellikleriyle dikkat çekmeye devam ediyor.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.