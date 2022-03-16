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    Honor 50 ve 50 Lite için Android 12 çıkış tarihi açıklandı

    Honor markası global pazarda piyasaya sürdüğü Honor 50 serisi akıllı telefonları için Android 12 yol haritasını açıkladı. Honor 50 ve 50 Lite için güncelleme dalgası ikinci çeyrekte başlıyor.
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    Honor 50 ve 50 Lite için Android 12 çıkış tarihi açıklandı
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    Hatırlayacağınız üzere yeni Honor Magic V ve Magic 4 Pro akıllı telefonlar, Android 12 tabanlı Magic UI 6.0 ile çıkış yapmıştı. Şirket daha sonra güncellemeyi Honor 50 modelleri de dahil olmak üzere diğer akıllı telefonlar için kullanıma sunmayı planladığını duyurdu.

    İlk yayınlanan takvim Çin pazarında satılan versiyonlar içindi. Şimdi ise Honor 50 serisi akıllı telefonların global pazarda satışa sunulan sürümleri için Android 12 güncelleme planı açıklandı. Resmi bilgilere göre Honor 50 ikinci çeyrekte (Nisan-Haziran) güncelleme alacak.

    Honor 50 ve 50 Lite için Android 12 çıkış tarihi açıklandı
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    Lite modeli daha sonra güncellenecek

    Honor 50 Lite modeli ise üçüncü çeyrekte (Temmuz-Eylül) Android 12 tabanlı Magic UI 6.0 sürümüne kavuşacak. Honor 50 Pro ve 50 SE henüz uluslararası pazara adım atmadığından bu cihazlarla ilgili bir bilgi bulunmuyor. Honor 50 ve 50 Lite, Ekim ayının sonunda Avrupa'da satışa sunulmuştu.

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