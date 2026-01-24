Honor Magic V6 rekor batarya kapasitesiyle gelecek

Teknolojinin her türlüsüne ilgi duyan Deniz, ağırlıklı olarak bilgisayar donanımları, mobil teknolojiler, yenilenebilir enerji ve elektrikli araçlar üzerine içerikler üretiyor.

Tam Boyutta Gör Honor, 2–5 Mart 2026 tarihleri arasında İspanya’nın Barselona kentinde düzenlenecek MWC 2026 etkinliğine katılacağını resmen duyurdu. Şirket, etkinlikte Honor Robot Phone ile birlikte yeni katlanabilir modeli Magic V6'yı da sergileyecek. Bu takvim, Magic V6’nın, Temmuz 2025’te tanıtılan Magic V5’ten belirgin şekilde daha erken piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

Öte yandan, sızıntılar Magic V6 hakkında yeni detaylar ortaya koymaya devam ediyor. Experience More adlı sızıntı kaynağının paylaştığı bir ekran görüntüsüne göre, cihaz bugüne kadar katlanabilir telefonlarda görülmüş en büyük bataryaya sahip olabilir.

Honor Magic V6, 7.150 mAh kapasiteli bataryaya sahip olacak

İddialara göre Magic V6’nın bataryası Çin’in 3C sertifikasyon kurumundan onay almış durumda. En üst modelin, 7.000 mAh nominal kapasiteye sahip çift hücreli bir batarya ile geleceği, tipik kapasitenin ise yaklaşık 7.150 mAh olacağı söyleniyor. Bu değer, önceki nesle kıyasla 1.000 mAh’tan fazla bir artış anlamına geliyor. Daha alt versiyonların ise 6.700 mAh nominal ve yaklaşık 6.850 mAh tipik kapasiteli bataryalarla sunulması bekleniyor.

Diğer bir sızıntı kaynağı Digital Chat Station ise, Magic V6’nın Snapdragon 8 Elite Gen 5 işlemciyi kullanan ilk katlanabilir telefonlardan biri olacağını öne sürüyor. Kamera tarafında ise cihazın 200 MP ana kamera ile donatılabileceği ifade ediliyor.

DCS ayrıca, daha büyük bataryaya rağmen Magic V6’nın selefine göre daha ince ve daha hafif olacağını iddia ediyor. Hatırlatmak gerekirse Magic V5, kapalıyken 9.0 mm, açıkken 4.2 mm kalınlığa ve 222 gram ağırlığa sahip.

