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Honor, 23 Kasım'da Çin'de düzenleyeceği lansman etkinliğini bir süre önce resmen duyurmuştu. Firmanın Honor 80 serisini ve Honor Vs katlanabilir akıllı telefonunu bu etkinlik kapsamında tanıtması ve ardından piyasaya sürmesi bekleniyor. Ayrıca bu etkinlikde Magic 5 amiral gemisi de tanıtılabilir. Öte yandan Honor 80 serisi hakkında gelen yeni detaylar ise ailenin kamera yeteneklerine odaklanıyor.

Honor yeni amiral gemisi akıllı telefonunu 23 Kasım'da tanıtacak 1 gün önce eklendi

Güvenilir Çinli sızıntı kaynağı Digital Chat Station, yaklaşmakta olan Honor 80 serisinin kamera özelliklerini paylaştı. Sızıntı kaynağına göre, Honor 80 serisi büyük bir kamera yükseltmesi ile karşımıza çıkacak.

Honor 80 serisinde 160MP kamera yer alabilir

Aktarılanlara göre serinin 160 MP ana kameraya sahip olacağı belirtiliyor. Şu anda piyasada böyle bir kameraya sahip herhangi bir telefon yok. Ayrıca 160 megapiksellik mobil sensör de piyasada yer almıyor, bu nedenle muhtemelen mevcut 200 MP sensörlere dayalı özel bir sensör olacak. Ancak bu noktada yeteri kadar detay sahibi değiliz. Ayrıca, Honor 80 serisinde ön tarafta çift 50 MP kameranın yer alması bekleniyor. Son olarak telefonlara güç verecek olan yonga ise Qualcomm Snapdragon 8 Plus Gen 1 olacak.

Sızıntı kaynağı, belirttiği özellikleri gerçek model adları yerine “Honor 80 serisi” altında paylaşmış durumda. Bu özelliklerin Honor 80 Pro veya Honor 80 Pro Plus olduğunu düşündüğümüz serinin en üst modellerine ait olabileceğine inanıyoruz. Bununla birlikte, resmi duyuruya iki hafta gibi kısa bir süre kaldığı için önümüzdeki günlerde Honor 80 serisi ve katlanabilir Honor Vs hakkında daha fazla bilgi edinebiliriz.

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Honor 80 serisi, 160 MP kamera kullanan ilk telefonlar olabilir