Honor yeni amiral gemisi akıllı telefonunun tanıtım tarihini açıkladı

Lansman posterinde tam olarak hangi modelin tanıtılacağı belirtilmemiş. Büyük olasılıkla Honor Magic 5 modeliyle tanışacağız. Daha önce sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon Snapdragon 8 Gen 2 platformunu temel alacak.
Honor Magic 5 hakkında bilinenler
Honor Magic 5'in 6.8 inç ekran, 50 megapiksel ana kamera, 100W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve IP68 suya dayanıklılık derecesine sahip olacağı söyleniyor. Kaynaklara göre cihaz kutudan Android 13 tabanlı en yeni Magic UI sürümüyle çıkacak.
Çinli marka aynı gün içinde Honor Magic 5'in yanı sıra Magic 5 Pro ve Magic 5 Prestige Edition gibi üst seviye modelleri de tanıtabilir. Bekleyip göreceğiz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence