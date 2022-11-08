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    Honor yeni amiral gemisi akıllı telefonunun tanıtım tarihini açıkladı

    Honor bir sonraki amiral gemisi akıllı telefonunun lansman tarihini resmen duyurdu. Çinli markanın etklinlikte Honor Magic 5 modelini gözler önüne çıkarması bekleniyor.
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    Honor yeni amiral gemisi akıllı telefonunu 23 Kasım'da tanıtacak Tam Boyutta Gör
    Honor yayınladığı posterler yeni amiral gemisi akıllı telefonunun lansman tarihini resmen açıkladı. Çinli marka cihazı 23 Kasım tarihinde duyuracak. Etkinlik şirketin ana vatanında gerçekleştirilecek.

    Lansman posterinde tam olarak hangi modelin tanıtılacağı belirtilmemiş. Büyük olasılıkla Honor Magic 5 modeliyle tanışacağız. Daha önce sızdırılan bilgilere göre akıllı telefon Snapdragon 8 Gen 2 platformunu temel alacak.

    Honor yeni amiral gemisi akıllı telefonunu 23 Kasım'da tanıtacak Tam Boyutta Gör

    Honor Magic 5 hakkında bilinenler

    Honor Magic 5'in 6.8 inç ekran, 50 megapiksel ana kamera, 100W kablolu şarj, 50W kablosuz şarj ve IP68 suya dayanıklılık derecesine sahip olacağı söyleniyor. Kaynaklara göre cihaz kutudan Android 13 tabanlı en yeni Magic UI sürümüyle çıkacak.

    Çinli marka aynı gün içinde Honor Magic 5'in yanı sıra Magic 5 Pro ve Magic 5 Prestige Edition gibi üst seviye modelleri de tanıtabilir. Bekleyip göreceğiz.

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    İlk uçuşunu yaptı: Uçan araba

    D
    DH Misafiri 5 gün önce

    E bu bildiğin drone olmuş havada elektriği vakum gibi emer arabada gidemez bence

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