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    7.800 mAh bataryalı Honor Power yakında geliyor

    Honor, devasa bataryasıyla ön plana çıkan Honor Power modelinin tanıtım tarihini açıkladı. 7.800 mAh kapasiteli batarya ile gelmesi beklenen telefon, 15 Nisan'da Çin'de tanıtılacak.
    7.800 mAh bataryalı Honor Power yakında geliyor Tam Boyutta Gör
    Honor, devasa bataryasıyla ön plana çıkan Honor Power modelinin tanıtım tarihini açıkladı. 7.800 mAh kapasiteli batarya ile gelmesi beklenen telefon, 15 Nisan'da Çin'de tanıtılacak.

    Dayanıklı telefonlara ince alternatif

    Honor Power, zorlu şartlarda kullanım için tasarlanan telefonların dayanıklılığını ve yüksek batarya kapasitesini, ana akım telefonların şıklığı ve taşınabilirliğiyle birleştiren "hafif dış mekan telefonu" olarak tanıtılacak. Telefon, muhtemelen bu yıl herhangi bir ana akım telefondaki en büyük batarya olan 7.800 mAh pil ile piyasaya çıkacak. Şarj hızının ise 80W seviyesinde olması bekleniyor.

    Hap şeklinde delikli ekran tasarımıyla gelecek olan Honor Power, muhtemelen Magic serisi gibi üst düzey yüz tanıma donanımına sahip olmayacak. Telefonun diğer teknik özellikleri ise henüz bilinmiyor.

    Honor Power, dev bataryası, sağlam ve nispeten ince gövdesiyle, geleneksel olarak kalın ve hantal olan dayanıklı telefonlara güzel bir alternatif olarak yakında piyasaya çıkacak.

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