Orta seviyeye hitap eden Vivo S17e tanıtıldı

Tam Boyutta Gör Çinli akıllı telefon üreticisi Vivo, beklenmedik bir hamleyle S17 serisinin ilk akıllı telefonu olan Vivo S17e'yi tanıttı. Bu hamle biraz sürpriz oldu zira daha önceki dönemlerde Vivo’nun S serisini bir arada piyasaya sürdüğünü görmüştük. Bununla birlikte, yeni orta sınıf akıllı telefonun neler sunabileceğine bir göz atalım.

Vivo S17e özellikleri

Ekran : 6,78 inç Full HD+ AMOLED HDR10+, 1300 nit, 120Hz

: 6,78 inç Full HD+ AMOLED HDR10+, 1300 nit, 120Hz İşlemci : MediaTek Dimensity 7200

: MediaTek Dimensity 7200 RAM : 8GB / 12GB LPDDR4X

: 8GB / 12GB LPDDR4X Depolama : 128GB / 256GB (UFS2.2)

: 128GB / 256GB (UFS2.2) Arka kamera: 64 MP f/1.79, OIS + 2 MP f/2.4

64 MP f/1.79, OIS + 2 MP f/2.4 Ön kamera : 16 MP f/2,45

: 16 MP f/2,45 Batarya : 4600mAh, 66W hızlı şarj

: 4600mAh, 66W hızlı şarj İşletim sistemi : Android 13.0 tabanlı OriginOS 3

: Android 13.0 tabanlı OriginOS 3 Diğer: Ekran altı parmak izi okuyucu, 5G, Bluetooth 5.3, NFC

Vivo S17e, esasında S16e modeliyle bazı noktalarda benzer bir yapıya sahip. Cihaz 6,78 inç FHD+ 120Hz 3D kavisli AMOLED ekran ile birlikte geliyor. Bu ekran 120 Hz yenileme hızına ve 300 Hz örnekleme hızına sahip. 1300 nit tepe parlaklık seviyesine çıkan panel, aynı zamanda HDR10+ desteği de sunuyor. Kaput altında ise 4nm sürecinde üretilen sekiz çekirdekli MediaTek Dimensity 7200 yongası, 8GB ve 12GB LPDDR4X RAM, 128GB ve 256GB (UFS2.2) depolama alanı yer alıyor.

Tam Boyutta Gör Kutusundan Android 13.0 tabanlı OriginOS 3 işletim sistemiyle çıkan cihazın arka kamera kurulumunda ise bizleri OIS destekli 64 MP f/1.79 ana kamera ve 2 MP ikincil kamera karşılıyor. Ön kamera ise 16MP. Bunlara ek olarak 66W hızlı şarj destekli 4600mAh batarya cihazda bulunuyor.

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Vivo S17e'nin diğer önemli özellikleri arasında ekran içi parmak izi sensörü, çift SIM desteği, USB Type-C, stereo hoparlörler, 5G ve NFC yer alıyor. Bu arada cihaz 164.20×74.90×7.4mm boyutlarında ve 178g ağırlığında.

Vivo S17e fiyatı

Vivo halihazırda S17e akıllı telefonunu Çin’de satışa sunmuş durumda. Firma 20 Mayıs itibariyle ise Vivo S17e’yi raflara getirecek. Altın, mavi ve siyah renk seçeneğiyle gelen Vivo S17e’nin fiyatı 300 dolardan başlıyor. Vivo S17e Türkiye piyasasına gelecek mi henüz belli değil. Eğer bu fiyatlandırma ile gelirse telefonun vergiler dahil Türkiye başlangıç fiyatı 11,790 TL yapıyor.

Vivo S17e (8GB+128GB: 300 dolar (2099 yuan)

(8GB+128GB: (2099 yuan) Vivo S17e (8GB+256GB): 330 dolar (2299 yuan)

(8GB+256GB): (2299 yuan) Vivo S17e (12GB+256GB): 358 dolar (2499 yuan)

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