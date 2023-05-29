Honor 90 tanıtıldı: 200 megapiksel kamera, Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, AMOLED ekran

Tam Boyutta Gör Çinli üretici Honor bugün yeni bir orta sınıf akıllı telefon duyurdu. Honor 90 olarak adlandırılan cihaz 2664 x 1200 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekran taşıyor. Söz konusu panelin 1600 nit maksimum parlaklık ve bir milyardan fazla renk gösterimini desteklediğini de belirtelim.

Honor 90 Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 5 sa. önce eklendi

Honor 90'ın ekranında 50 megapiksel selfie kamerası içeren bir delik bulunuyor. Şirket bu modelde orta sınıf segmentini hedefleyen Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciye yer vermiş. Bu platforma 12/16 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama seçenekleri eşlik ediyor.

Tam Boyutta Gör

200 MP kamera ve 5.000 mAh pil

Cihazın arka panelinde iki adet yuvarlak modülden oluşan ana kamera ünitesi mevcut. Konfigürasyon 200 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor. Honor 90, 66W hızlı şarj desteki 5.000 mAh bataryaya sahip.

Tam Boyutta Gör Cihazın diğer özelliklerini ekran altı parmak izi tarayıcısı, NFC desteği, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 bağlantısı olarak sıralayabiliriz. Kutudan Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 yüklü şekilde çıkan akıllı telefon 161.9 x 74.1 x 7.8 mm boyurlarında. Ağırlığı ise 183 gram.

Honor 90 Özellikleri

Ekran: 6.7 inç, AMOLED, 2664 x 1200 piksel, 120 Hz

6.7 inç, AMOLED, 2664 x 1200 piksel, 120 Hz İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1

Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 Bellek: 12/16 GB

12/16 GB Depolama: 256/512 GB

256/512 GB Arka Kamera: 200 MP (ana), 12 MP (ultra geniş açılı), 2 MP (derinlik)

200 MP (ana), 12 MP (ultra geniş açılı), 2 MP (derinlik) Ön Kamera: 50 MP

50 MP Pil: 5.000 mAh (66W hızlı şarj)

5.000 mAh (66W hızlı şarj) Bağlantı: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC

5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC İşletim sistemi: Android 13 (MagicOS 7.1)

Android 13 (MagicOS 7.1) Boyutlar: 161.9 x 74.1 x 7.8 mm

161.9 x 74.1 x 7.8 mm Ağırlık: 183 gram

Tam Boyutta Gör

Honor 90 Fiyatı

12 GB + 256 6GB – 353 dolar

16 GB + 256 GB – 395 dolar

16 GB + 512 GB – 423 dolar

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.