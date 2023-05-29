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    Honor 90 tanıtıldı: 200 megapiksel kamera, Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, AMOLED ekran

    Honor bugün Çin'de düzenlediği etkinlikte Honor 90 serisi akıllı telefonlarını tanıttı. Standart Honor 90 modeli Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, 6.7 inç AMOLED ekran ve 200 MP ana kamerayla geliyor.
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    Honor 90 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Çinli üretici Honor bugün yeni bir orta sınıf akıllı telefon duyurdu. Honor 90 olarak adlandırılan cihaz 2664 x 1200 piksel çözünürlük ve 120 Hz yenileme hızına sahip 6.7 inç AMOLED ekran taşıyor. Söz konusu panelin 1600 nit maksimum parlaklık ve bir milyardan fazla renk gösterimini desteklediğini de belirtelim.

    Honor 90'ın ekranında 50 megapiksel selfie kamerası içeren bir delik bulunuyor. Şirket bu modelde orta sınıf segmentini hedefleyen Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciye yer vermiş. Bu platforma 12/16 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama seçenekleri eşlik ediyor.

    Honor 90 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    200 MP kamera ve 5.000 mAh pil

    Cihazın arka panelinde iki adet yuvarlak modülden oluşan ana kamera ünitesi mevcut. Konfigürasyon 200 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor. Honor 90, 66W hızlı şarj desteki 5.000 mAh bataryaya sahip.

    Honor 90 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör
    Cihazın diğer özelliklerini ekran altı parmak izi tarayıcısı, NFC desteği, Bluetooth 5.2 ve Wi-Fi 6 bağlantısı olarak sıralayabiliriz. Kutudan Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 yüklü şekilde çıkan akıllı telefon 161.9 x 74.1 x 7.8 mm boyurlarında. Ağırlığı ise 183 gram.

    Honor 90 Özellikleri

    • Ekran: 6.7 inç, AMOLED, 2664 x 1200 piksel, 120 Hz
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
    • Bellek: 12/16 GB
    • Depolama: 256/512 GB
    • Arka Kamera: 200 MP (ana), 12 MP (ultra geniş açılı), 2 MP (derinlik)
    • Ön Kamera: 50 MP
    • Pil: 5.000 mAh (66W hızlı şarj)
    • Bağlantı: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC
    • İşletim sistemi: Android 13 (MagicOS 7.1)
    • Boyutlar: 161.9 x 74.1 x 7.8 mm
    • Ağırlık: 183 gram

    Honor 90 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Honor 90 Fiyatı

    • 12 GB + 256 6GB – 353 dolar
    • 16 GB + 256 GB – 395 dolar
    • 16 GB + 512 GB – 423 dolar
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    E_Y_B_H_P_T 3 gün önce

    Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)

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