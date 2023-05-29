Honor 90 tanıtıldı: 200 megapiksel kamera, Snapdragon 7 Gen 1 işlemci, AMOLED ekran

Honor 90'ın ekranında 50 megapiksel selfie kamerası içeren bir delik bulunuyor. Şirket bu modelde orta sınıf segmentini hedefleyen Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 işlemciye yer vermiş. Bu platforma 12/16 GB RAM ve 256/512 GB dahili depolama seçenekleri eşlik ediyor.
200 MP kamera ve 5.000 mAh pil
Cihazın arka panelinde iki adet yuvarlak modülden oluşan ana kamera ünitesi mevcut. Konfigürasyon 200 megapiksel ana sensör, 12 megapiksel ultra geniş açılı lens ve 2 megapiksel derinlik sensöründen oluşuyor. Honor 90, 66W hızlı şarj desteki 5.000 mAh bataryaya sahip.
Honor 90 Özellikleri
- Ekran: 6.7 inç, AMOLED, 2664 x 1200 piksel, 120 Hz
- İşlemci: Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1
- Bellek: 12/16 GB
- Depolama: 256/512 GB
- Arka Kamera: 200 MP (ana), 12 MP (ultra geniş açılı), 2 MP (derinlik)
- Ön Kamera: 50 MP
- Pil: 5.000 mAh (66W hızlı şarj)
- Bağlantı: 5G SA/NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 802.11ax (2.4GHz/5GHz), Bluetooth 5.2, GPS, USB Type-C, NFC
- İşletim sistemi: Android 13 (MagicOS 7.1)
- Boyutlar: 161.9 x 74.1 x 7.8 mm
- Ağırlık: 183 gram
Honor 90 Fiyatı
- 12 GB + 256 6GB – 353 dolar
- 16 GB + 256 GB – 395 dolar
- 16 GB + 512 GB – 423 dolar
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
Ekransız değil monitör panelsiz denebilir. Gözlerin ucuna dayamışsın ekranı nihayetinde (sağlığa etkisini zaten geçtik)