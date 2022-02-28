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    Dünyanın ateş ölçen ilk TWS kulaklığı Honor Earbuds 3 Pro tanıtıldı

    Honor bugün başlayan Mobil Dünya Kongresi'nde (MWC) yeni tam kablosuz kulaklığı Honor Earbuds 3 Pro'yu tanıttı. Honor Earbuds 3 Pro özellikleri haberimizde.      
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    Honor Earbuds 3 Pro özellikleri ve fiyatı
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    Akıllı saatler ve akıllı bilekliklerde görmeye alıştığımız sağlık takibi özellikleri kulaklıklara da geliyor. İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde ateş ölçer özellikli Honor EarBuds 3 Pro kulaklık tanıtıldı.

    Ateş ölçen ilk TWS kulaklık

    Honor EarBuds 3 Pro, vücut ısısı ölçümü özelliği sayesinde egzersiz ve sağlık durumu takibi yapabiliyor. Honor, ölçümlerin yalnızca 0,3 derece hata payına sahip olduğunu bildiriyor. Yaygın markalar arasında ilk defa bir tam kablosuz kulaklık modelinde bu özelliğe yer veriliyor.

    Honor Earbuds 3 Pro özellikleri ve fiyatı
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    Ses kalitesi açısından Honor’un önceki modellere göre çeşitli geliştirmeler sunuyor. Her bir kulaklıkta 11 mm çapında çift sürücü bulunuyor. Yüksek bass verirken tizlerin kaybolmaması için piezoelektrik tweeter ile destekleniyor.

    Kulaklığın tasarımı Earbuds 2 Lite ile benzer tasarıma sahip ancak daha kısa kulaklık sapı ile daha şık görünüyor. Kutusunun tasarımı ise Huawei’in FreeBuds Pro’nun kutusuna benziyor.

    Honor Earbuds 3 Pro özellikleri ve fiyatı
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    Yapay zeka ile desteklenen aktif gürültü engelleme (AI ANC) özelliği, bulunan ortama göre değişik seviyelerde gürültü azaltması uyguluyor. Su sıçramalarına, toza ve terlemeye karşı IP54 dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Düşük gecikmeli oyun modu, aynı anda iki cihaza bağlanmayı sağlayan çoklu bağlantı özelliği içeriyor.

    EarBuds 3 Pro tek başına 6 saat, şarj kutusuyla birlikte toplam 24 saat dinleme deneyimi sunuyor. 5 dakikalık şarj ile 2 saatlik müzik dinleme imkanı sunan hızlı şarj teknolojisi mevcut. USB-C bağlantı yuvasından şarj oluyor.

    Honor EarBuds 3 Pro fiyatı

    Honor Earbuds 3 Pro özellikleri ve fiyatı
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    Honor EarBuds 3 Pro’nun Avrupa fiyatı 199 Euro olarak açıklandı fakat çıkış tarihi açıklanmadı.

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    Darkfield 2 gün önce

    Çarpıştığında raptorluğu kalacak mı bakalım :)

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