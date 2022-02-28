Dünyanın ateş ölçen ilk TWS kulaklığı Honor Earbuds 3 Pro tanıtıldı

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Akıllı saatler ve akıllı bilekliklerde görmeye alıştığımız sağlık takibi özellikleri kulaklıklara da geliyor. İspanya’nın Barselona şehrinde düzenlenen Mobil Dünya Kongresi’nde ateş ölçer özellikli Honor EarBuds 3 Pro kulaklık tanıtıldı.

Ateş ölçen ilk TWS kulaklık

Honor EarBuds 3 Pro, vücut ısısı ölçümü özelliği sayesinde egzersiz ve sağlık durumu takibi yapabiliyor. Honor, ölçümlerin yalnızca 0,3 derece hata payına sahip olduğunu bildiriyor. Yaygın markalar arasında ilk defa bir tam kablosuz kulaklık modelinde bu özelliğe yer veriliyor.

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Ses kalitesi açısından Honor’un önceki modellere göre çeşitli geliştirmeler sunuyor. Her bir kulaklıkta 11 mm çapında çift sürücü bulunuyor. Yüksek bass verirken tizlerin kaybolmaması için piezoelektrik tweeter ile destekleniyor.

Kulaklığın tasarımı Earbuds 2 Lite ile benzer tasarıma sahip ancak daha kısa kulaklık sapı ile daha şık görünüyor. Kutusunun tasarımı ise Huawei’in FreeBuds Pro’nun kutusuna benziyor.

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Yapay zeka ile desteklenen aktif gürültü engelleme (AI ANC) özelliği, bulunan ortama göre değişik seviyelerde gürültü azaltması uyguluyor. Su sıçramalarına, toza ve terlemeye karşı IP54 dayanıklılık sertifikası bulunuyor. Düşük gecikmeli oyun modu, aynı anda iki cihaza bağlanmayı sağlayan çoklu bağlantı özelliği içeriyor.

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EarBuds 3 Pro tek başına 6 saat, şarj kutusuyla birlikte toplam 24 saat dinleme deneyimi sunuyor. 5 dakikalık şarj ile 2 saatlik müzik dinleme imkanı sunan hızlı şarj teknolojisi mevcut. USB-C bağlantı yuvasından şarj oluyor.

Honor EarBuds 3 Pro fiyatı

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Honor EarBuds 3 Pro’nun Avrupa fiyatı 199 Euro olarak açıklandı fakat çıkış tarihi açıklanmadı.

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Honor Earbuds 3 Pro özellikleri ve fiyatı