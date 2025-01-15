Honor Earbuds Open gerçek zamanlı tercüme yapıyor

Honor Earbuds Open özellikleri ve fiyatı
Açık kulak tasarımını benimseyen Honor Earbuds Open kulaklık modeli böylece kullanıcının dış oramı duymasına engel olmuyor. Nikel titanyum bağlantı köprüsü, kullanım esnasında dayanıklılık ve esneklik sağlıyor.
Bu tür kulaklıklar genelde fiyata oynar ancak Honor bu seçeneği tercih etmemiş. 3 mikrofon ile aktif gürültü engelleme yapan kulaklık, yapay zekâ ile de gelen çağrılar esnasında kullanıcının sesini optimize ediyor.
Diğer taraftan kulaklık gerçek zamanlı tercüme yapabilirken, çift dilli iletişim sayesinde derslerde ya da toplantılarda daha iyi bir anlama sağlıyor. Bluetooth 5.2 ile aynı anda iki cihaza bağlanabilen kulaklık tek şarj ile 6 saate kadar kullanılabiliyor. Kasası ile bu rakam 22 saate yükseliyor ve 15 dakikalık hızlı şarj ile 2 saatlik kullanım elde ediliyor. Kasa 110 dakikada tam olarak şarj oluyor. Honor Earbuds Open için 155$ fiyat etiketi mevcut.
istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:
rally dönemi efsane ismiydi.. bence efsanesi de oradan öte geçmiş değil