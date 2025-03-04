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    HONOR'un yeni kulaklığı yapay zeka çeviri özelliğiyle geliyor

    HONOR, MWC 2025 etkinliğinde dizüstü bilgisayardan akıllı saate kulaklığa kadar bir dizi yeni ürününü tanıttı. Açık tasarımlı HONOR Earbuds Open, yapay zeka çeviri yeteneğiyle dikkat çekiyor.
    HONOR Earbuds Open kulaklık yapay zeka çeviri Tam Boyutta Gör
    HONOR, MWC 2025'te global olarak yeni açık tasarımlı kulak içi kulaklığını tanıttı. HONOR Earbuds Open, ergonomik yapısıyla hassas kulak bölgesindeki baskıyı azaltırken, gıda sınıfı silikon ve nikel-titanyum hafızalı alaşıma sahip olmasıyla dayanıklı ve esnek.

    HONOR Earbuds Open özellikleri ile neler sunuyor?

    HONOR’un yeni kulaklığı, sürükleyici ses deneyimi için 16 mm manyetik sürücü ve titanyum kaplama tweeter kafaya sahip. 3 mikrofonlu hibrit aktif gürültü engelleme sistemi, ses netliğini artırırken, uzamsal ses desteği daha geniş ses alanı sağlıyor.

    Yapay zeka tabanlı çeviri sistemi üç mod içeriyor; İki kullanıcının gerçek zamanlı çeviri için kulaklığı paylaşmasına olanak tanıyan Paylaşımlı Mod, çeviriler için telefon hoparlörü ve kulaklığı kullanan Özel Mod ve dersleri ve seminerleri gerçek zamanlı olarak çeviren Tercüman Modu.

    Kulaklık, çift cihaz bağlantısı ve hızlı şarjı destekliyor. Bluetooth 5.2, IP54 sertifikası ve daha fazla rahatlık için hareket tabanlı kontrolleri destekliyor. Her kulaklık 58mAh pil barındırırken, şarj kutusu 480mAh pil kapasitesiyle toplam 22 saate kadar çalma süresi sunuyor.

    Altın ve siyah renk seçeneğiyle gelen HONOR Earbuds Open, 155 dolar fiyat etiketiyle Avrupa'da satışa sunuldu.

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    -OFLU- 1 gün önce

    Malum tayfadan karalama mesajları gelmedi halen daha şaşırdım. :D Bu haberler normalleşti artık, normal görmemizi sağlayan herkesten Rabbim razı olsun.

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    Thomas Anderson 2 gün önce

    Galaxy A36 ya yükseliyorum

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