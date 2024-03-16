Honor Magic 6 Ultimate, sektörde ilk çift katmanlı OLED panel ile gelecek

Honor, Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design telefonlarını tanıtmaya hazırlanıyor. Render görüntüleri çıkan telefonlar, 6 kat uzun ömürlü ve %40 daha verimli, çift katmanlı OLED panele sahip olacak.