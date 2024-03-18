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    Honor Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design tanıtıldı: SLR seviyesinde kamera kalitesi

    Honor ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket bugün Çin'de yaptığı etkinlikle Honor Magic 6 Ultimate ve Porsche Design RSR modellerini duyurdu. Telefonlar neler sunuyor hep birlikte bakalım.
    Honor Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Honor ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket bugün Çin'de yaptığı etkinlikle amiral gemisi Honor Magic 6 Ultimate ve Porsche Design RSR modellerini duyurdu. Telefonlar neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Honor Magic 6 Ultimate Edition, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu güçlü çipset, 16 GB RAM ve 512 GB/1 TB depolama alanıyla eşleştiriliyor. Ekran tarafında ise, 2800×1280 çözünürlüğe sahip 6,8 inç boyutunda 120Hz LTPO OLED panel yer alıyor. Honor Magic6 Ultimate akıllı telefon sektöründe bir ilk olan, çift katmanlı OLED ekrana sahip BOE K2 ekran paneliyle geliyor. Honor, yeni panelinin 6 kat daha uzun kullanım ömür sunduğunu ve aynı zamanda normal OLED panellere kıyasla %40 daha yüksek enerji verimliliğine sahip olduğunu iddia ediyor. Çift katmanlı OLED ekran panellerinin ayrıca daha yüksek parlaklığa ve daha az ekran yanması riskine sahip olduğu belirtiliyor.

    Honor Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Magic 6 Ultimate kamera konusunda ise hayli iddialı. Telefonda, SLR kameraların kalitesiyle yarışan, devrim niteliğinde bir "süper dinamik kartal gözü kamera" bulunuyor. Bu çığır açan sistem, sektörün ilk süper dinamik kartal gözü ana kamerası olan H9800'ü (Howell OV50K) kullanıyor. H9800, büyük bir 1/1,3 inç sensöre, geniş 15EV dinamik aralığa, çok yönlü F1.4-2.0 değişken diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitlemeye (OIS) sahip.

    Magic 6 Ultimate, 1200 noktalı lazer radar dizisi odaklama sistemi ve otonom sürüş teknolojisinden türetilen gelişmiş cep telefonu görüntüleme sistemiyle geleneksel akıllı telefon kameralarının ötesine geçiyor. Bu kombinasyon, SLR düzeyinde, tam yönlü hareket yakalamaya olanak tanıyarak yüksek hızlı aksiyon görüntülerini yakalamayı sağlıyor. Ek olarak, LOFIC görüntü sensörü, telefonun yüksek dinamik aralıklı fotoğraf ve video sahnelerini zahmetsizce işlemesini sağlayarak karmaşık aydınlatma koşullarında bile başarılı sonuçlar üretmesine olanak sağlıyor.

    Honor Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design tanıtıldı Tam Boyutta Gör
    Magic 6 Ultimate, 80 W kablolu ve 66 W kablosuz şarjı destekleyen 5600 mAh büyüklüğünde batarya ile geliyor. Telefonun bir diğer öne çıkan bir özelliği ise çift yönlü uydu iletişimine sahip olması.

    Honor Magic 6 RSR Edition ise temelde Ultimate sürümüyle aynı olmakla beraber, daha farklı bir kamera adası ve arka kapak tasarımına sahip ve ekstra olarak 24 GB RAM ile geliyor.

    Honor Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design tanıtıldı Tam Boyutta Gör

    Honor Magic 6 Ultimate özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: 162.5 x 75.8 x 8.9 mm, 227 g
    • Ekran: 6.8 inç, 1280 x 2800 piksel, 120Hz, LTPO OLED, 5000 nit pik parlaklık
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
    • Bellek: 16 GB RAM
    • Depolama: 512 GB/1TB UFS 4.0
    • Yazılım: Android 14, MagicOS 8
    • Arka kamera: 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (geniş), 1/1.3", LiDAR AF, PDAF, OIS
      180 MP, f/2.6, (periskop), 1/1.49", PDAF, OIS, 2.5x optik zum
      50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultra geniş), AF
    • Ön kamera: 50 MP, f/2.0
    • Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.2,  DisplayPort 1.2, GPS + GLONASS
    • Batarya: 5600mAh, 80W kablolu, 66W kablosuz, ters kablosuz şarj
    • Diğer: Çift yönlü uydu bağlantısı, IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör

    Honor Magic 6 Ultimate fiyatı

    Bugün itibarıyla ön siparişe açılan Honor Magic 6 Ultimate  ve RSR Edition, 22 Mart'ta piyasaya sürülecek. Fiyatlar ise şöyle:

    • Honor Magic 6 Ultimate: 16 GB RAM + 512 GB ROM: 970 dolar
    • Honor Magic 6 Ultimate: 16 GB RAM + 1 TB ROM: 1100 dolar
    • Honor Magic 6 RSR: 24 GB RAM + 1 TB ROM: 1400 dolar
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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