Honor Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design tanıtıldı: SLR seviyesinde kamera kalitesi

Tam Boyutta Gör Honor ürün ailesini genişletmeye devam ediyor. Şirket bugün Çin'de yaptığı etkinlikle amiral gemisi Honor Magic 6 Ultimate ve Porsche Design RSR modellerini duyurdu. Telefonlar neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Honor Magic 6 Ultimate Edition, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu güçlü çipset, 16 GB RAM ve 512 GB/1 TB depolama alanıyla eşleştiriliyor. Ekran tarafında ise, 2800×1280 çözünürlüğe sahip 6,8 inç boyutunda 120Hz LTPO OLED panel yer alıyor. Honor Magic6 Ultimate akıllı telefon sektöründe bir ilk olan, çift katmanlı OLED ekrana sahip BOE K2 ekran paneliyle geliyor. Honor, yeni panelinin 6 kat daha uzun kullanım ömür sunduğunu ve aynı zamanda normal OLED panellere kıyasla %40 daha yüksek enerji verimliliğine sahip olduğunu iddia ediyor. Çift katmanlı OLED ekran panellerinin ayrıca daha yüksek parlaklığa ve daha az ekran yanması riskine sahip olduğu belirtiliyor.

Tam Boyutta Gör Magic 6 Ultimate kamera konusunda ise hayli iddialı. Telefonda, SLR kameraların kalitesiyle yarışan, devrim niteliğinde bir "süper dinamik kartal gözü kamera" bulunuyor. Bu çığır açan sistem, sektörün ilk süper dinamik kartal gözü ana kamerası olan H9800'ü (Howell OV50K) kullanıyor. H9800, büyük bir 1/1,3 inç sensöre, geniş 15EV dinamik aralığa, çok yönlü F1.4-2.0 değişken diyafram açıklığına ve optik görüntü sabitlemeye (OIS) sahip.

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Magic 6 Ultimate, 1200 noktalı lazer radar dizisi odaklama sistemi ve otonom sürüş teknolojisinden türetilen gelişmiş cep telefonu görüntüleme sistemiyle geleneksel akıllı telefon kameralarının ötesine geçiyor. Bu kombinasyon, SLR düzeyinde, tam yönlü hareket yakalamaya olanak tanıyarak yüksek hızlı aksiyon görüntülerini yakalamayı sağlıyor. Ek olarak, LOFIC görüntü sensörü, telefonun yüksek dinamik aralıklı fotoğraf ve video sahnelerini zahmetsizce işlemesini sağlayarak karmaşık aydınlatma koşullarında bile başarılı sonuçlar üretmesine olanak sağlıyor.

Tam Boyutta Gör Magic 6 Ultimate, 80 W kablolu ve 66 W kablosuz şarjı destekleyen 5600 mAh büyüklüğünde batarya ile geliyor. Telefonun bir diğer öne çıkan bir özelliği ise çift yönlü uydu iletişimine sahip olması.

Honor Magic 6 RSR Edition ise temelde Ultimate sürümüyle aynı olmakla beraber, daha farklı bir kamera adası ve arka kapak tasarımına sahip ve ekstra olarak 24 GB RAM ile geliyor.

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Honor Magic 6 Ultimate özellikleri

Boyut ve ağırlık : 162.5 x 75.8 x 8.9 mm, 227 g

: 162.5 x 75.8 x 8.9 mm, 227 g Ekran : 6.8 inç, 1280 x 2800 piksel, 120Hz, LTPO OLED, 5000 nit pik parlaklık

: 6.8 inç, 1280 x 2800 piksel, 120Hz, LTPO OLED, 5000 nit pik parlaklık İşlemci : Snapdragon 8 Gen 3

: Snapdragon 8 Gen 3 Bellek : 16 GB RAM

: 16 GB RAM Depolama : 512 GB/1TB UFS 4.0

: 512 GB/1TB UFS 4.0 Yazılım : Android 14, MagicOS 8

: Android 14, MagicOS 8 Arka kamera : 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (geniş), 1/1.3", LiDAR AF, PDAF, OIS

180 MP, f/2.6, (periskop), 1/1.49", PDAF, OIS, 2.5x optik zum

50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultra geniş), AF

: 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (geniş), 1/1.3", LiDAR AF, PDAF, OIS 180 MP, f/2.6, (periskop), 1/1.49", PDAF, OIS, 2.5x optik zum 50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultra geniş), AF Ön kamera : 50 MP, f/2.0

: 50 MP, f/2.0 Bağlantı : 5G, Çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, GPS + GLONASS

: 5G, Çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, GPS + GLONASS Batarya : 5600mAh, 80W kablolu, 66W kablosuz, ters kablosuz şarj

: 5600mAh, 80W kablolu, 66W kablosuz, ters kablosuz şarj Diğer: Çift yönlü uydu bağlantısı, IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör

Honor Magic 6 Ultimate fiyatı

Bugün itibarıyla ön siparişe açılan Honor Magic 6 Ultimate ve RSR Edition, 22 Mart'ta piyasaya sürülecek. Fiyatlar ise şöyle:

Honor Magic 6 Ultimate: 16 GB RAM + 512 GB ROM: 970 dolar

Honor Magic 6 Ultimate: 16 GB RAM + 1 TB ROM: 1100 dolar

Honor Magic 6 RSR: 24 GB RAM + 1 TB ROM: 1400 dolar

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Honor Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design tanıtıldı