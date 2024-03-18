Honor Magic 6 Ultimate ve RSR Porsche Design tanıtıldı: SLR seviyesinde kamera kalitesi

Honor Magic 6 Ultimate Edition, Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 3 işlemcisinden güç alıyor. Bu güçlü çipset, 16 GB RAM ve 512 GB/1 TB depolama alanıyla eşleştiriliyor. Ekran tarafında ise, 2800×1280 çözünürlüğe sahip 6,8 inç boyutunda 120Hz LTPO OLED panel yer alıyor. Honor Magic6 Ultimate akıllı telefon sektöründe bir ilk olan, çift katmanlı OLED ekrana sahip BOE K2 ekran paneliyle geliyor. Honor, yeni panelinin 6 kat daha uzun kullanım ömür sunduğunu ve aynı zamanda normal OLED panellere kıyasla %40 daha yüksek enerji verimliliğine sahip olduğunu iddia ediyor. Çift katmanlı OLED ekran panellerinin ayrıca daha yüksek parlaklığa ve daha az ekran yanması riskine sahip olduğu belirtiliyor.
Magic 6 Ultimate, 1200 noktalı lazer radar dizisi odaklama sistemi ve otonom sürüş teknolojisinden türetilen gelişmiş cep telefonu görüntüleme sistemiyle geleneksel akıllı telefon kameralarının ötesine geçiyor. Bu kombinasyon, SLR düzeyinde, tam yönlü hareket yakalamaya olanak tanıyarak yüksek hızlı aksiyon görüntülerini yakalamayı sağlıyor. Ek olarak, LOFIC görüntü sensörü, telefonun yüksek dinamik aralıklı fotoğraf ve video sahnelerini zahmetsizce işlemesini sağlayarak karmaşık aydınlatma koşullarında bile başarılı sonuçlar üretmesine olanak sağlıyor.
Honor Magic 6 RSR Edition ise temelde Ultimate sürümüyle aynı olmakla beraber, daha farklı bir kamera adası ve arka kapak tasarımına sahip ve ekstra olarak 24 GB RAM ile geliyor.
Honor Magic 6 Ultimate özellikleri
- Boyut ve ağırlık: 162.5 x 75.8 x 8.9 mm, 227 g
- Ekran: 6.8 inç, 1280 x 2800 piksel, 120Hz, LTPO OLED, 5000 nit pik parlaklık
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 3
- Bellek: 16 GB RAM
- Depolama: 512 GB/1TB UFS 4.0
- Yazılım: Android 14, MagicOS 8
- Arka kamera: 50 MP, f/1.4-2.0, 23mm (geniş), 1/1.3", LiDAR AF, PDAF, OIS
180 MP, f/2.6, (periskop), 1/1.49", PDAF, OIS, 2.5x optik zum
50 MP, f/2.0, 13mm, 122˚ (ultra geniş), AF
- Ön kamera: 50 MP, f/2.0
- Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, USB Type-C 3.2, DisplayPort 1.2, GPS + GLONASS
- Batarya: 5600mAh, 80W kablolu, 66W kablosuz, ters kablosuz şarj
- Diğer: Çift yönlü uydu bağlantısı, IP68 sertifikası, ekran altı parmak izi okuyucu (optik), stereo hoparlör
Honor Magic 6 Ultimate fiyatı
Bugün itibarıyla ön siparişe açılan Honor Magic 6 Ultimate ve RSR Edition, 22 Mart'ta piyasaya sürülecek. Fiyatlar ise şöyle:
- Honor Magic 6 Ultimate: 16 GB RAM + 512 GB ROM: 970 dolar
- Honor Magic 6 Ultimate: 16 GB RAM + 1 TB ROM: 1100 dolar
- Honor Magic 6 RSR: 24 GB RAM + 1 TB ROM: 1400 dolar
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.