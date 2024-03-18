Honor Band 9 tanıtıldı: Daha büyük ekran ve 14 günlük pil ömrü

Honor Band 9, 14 günlük pil ömrü sunuyor
Honor Band 9, tasarımsal açıdan önceki model ile büyük oranda benziyor ancak bazı önemli değişiklikler de sunuyor. Selefi Honor Band 7 gibi dikdörtgen bir AMOLED ekrana sahip olan Honor Band 9, hem daha büyük hem de kavisli bir ekran sunuyor. 1,57 inçlik panel 402 x 256 piksel çözünürlük, 302 PPI ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, eski modelde 1,47 inç boyutunda ve 364 x 198 piksel çözünürlüğe sahip ekran bulunuyordu.
Piyasadaki benzer fitness takip cihazları veya önceki modelde olduğu gibi Honor Band 9 da çeşitli sağlık fonksiyonlarıyla birlikte geliyor. Cihaz, 96 spor modunu, uyku takibini, kalp atış hızı ölçümünü, kandaki oksijen seviyesini izlemeyi, stres seviyesi takibini ve daha fazlasını destekliyor. Cihaz ayrıca müzik çalma kontrolü, çağrı uyarıları, uygulama bildirimleri, hava durumu, alarm, cihazımı bul ve diğer erişilebilirlik özelliklerine de sahip. Tam şarj olduğunda ise Honor Band 9, 14 günlük pil ömrü sunuyor.
Honor Band 9 fiyatı ve çıkış tarihi
Honor Band 9, Çin'de yaklaşık 35 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Ürün için Siyah, Mor ve Mavi renk seçenekleri sunuluyor. Band 9, markanın küresel web sitesinde de listeleniyor. Ancak, şirket yalnızca Çin için fiyatlandırma bilgilerini açıkladı. Küresel sitede cihazın listelenmesi ise ürünün gelecekte daha fazla pazara geleceğine işaret ediyor olabilir.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/03/18/honor-band-9-launch/ https://www.hihonor.com/global/wearables/honor-band-9/ Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.