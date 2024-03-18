Honor Band 9 tanıtıldı: Daha büyük ekran ve 14 günlük pil ömrü

Tam Boyutta Gör Honor markası bugün Çin’de düzenlediği Honor Magic 6 Ultimate lansman etkinliğinde Honor Band 9 tanıtıldı. Marka ayrıca bu konferansta Honor Magic 6 RSR Porsche Design'ı da duyurdu. Honor Band 9, 2022 yılının sonunda tanıtılan Honor Band 7'nin yerini alıyor. “8” isminin neden kullanılmadığı ise açıklanmadı.

Honor Band 9, 14 günlük pil ömrü sunuyor

Honor Band 9, tasarımsal açıdan önceki model ile büyük oranda benziyor ancak bazı önemli değişiklikler de sunuyor. Selefi Honor Band 7 gibi dikdörtgen bir AMOLED ekrana sahip olan Honor Band 9, hem daha büyük hem de kavisli bir ekran sunuyor. 1,57 inçlik panel 402 x 256 piksel çözünürlük, 302 PPI ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, eski modelde 1,47 inç boyutunda ve 364 x 198 piksel çözünürlüğe sahip ekran bulunuyordu.

Tam Boyutta Gör 5ATM'ye kadar suya dayanabilen Honor Band 9, Android 9.0 veya üzeri sürümleri çalıştıran akıllı telefonlara bağlanmak için Bluetooth 5.3 kullanıyor. Ayrıca iOS 11 veya sonraki sürümleri çalıştıran iPhone'larla da uyumlu olarak kullanılabilir. Toplanan veriler ise Honor Health uygulaması aracılığıyla kullanıcıya iletiliyor.

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Piyasadaki benzer fitness takip cihazları veya önceki modelde olduğu gibi Honor Band 9 da çeşitli sağlık fonksiyonlarıyla birlikte geliyor. Cihaz, 96 spor modunu, uyku takibini, kalp atış hızı ölçümünü, kandaki oksijen seviyesini izlemeyi, stres seviyesi takibini ve daha fazlasını destekliyor. Cihaz ayrıca müzik çalma kontrolü, çağrı uyarıları, uygulama bildirimleri, hava durumu, alarm, cihazımı bul ve diğer erişilebilirlik özelliklerine de sahip. Tam şarj olduğunda ise Honor Band 9, 14 günlük pil ömrü sunuyor.

Honor Band 9 fiyatı ve çıkış tarihi

Honor Band 9, Çin'de yaklaşık 35 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Ürün için Siyah, Mor ve Mavi renk seçenekleri sunuluyor. Band 9, markanın küresel web sitesinde de listeleniyor. Ancak, şirket yalnızca Çin için fiyatlandırma bilgilerini açıkladı. Küresel sitede cihazın listelenmesi ise ürünün gelecekte daha fazla pazara geleceğine işaret ediyor olabilir.

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Honor Band 9 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri