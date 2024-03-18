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    Honor Band 9 tanıtıldı: Daha büyük ekran ve 14 günlük pil ömrü

    Ülkemizde de faaliyet gösteren Honor, kısa bir süre önce akıllı bilekliği Honor Band 9’u tanıttı. Honor Band 9, önceki modele göre daha büyük bir ekran ve 14 günlük pil ömrüyle geliyor.
    Honor Band 9 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    Honor markası bugün Çin’de düzenlediği Honor Magic 6 Ultimate lansman etkinliğinde Honor Band 9 tanıtıldı. Marka ayrıca bu konferansta Honor Magic 6 RSR Porsche Design'ı da duyurdu. Honor Band 9, 2022 yılının sonunda tanıtılan Honor Band 7'nin yerini alıyor. “8” isminin neden kullanılmadığı ise açıklanmadı.

    Honor Band 9, 14 günlük pil ömrü sunuyor

    Honor Band 9, tasarımsal açıdan önceki model ile büyük oranda benziyor ancak bazı önemli değişiklikler de sunuyor. Selefi Honor Band 7 gibi dikdörtgen bir AMOLED ekrana sahip olan Honor Band 9, hem daha büyük hem de kavisli bir ekran sunuyor. 1,57 inçlik panel 402 x 256 piksel çözünürlük, 302 PPI ve 60Hz yenileme hızı sunuyor. Karşılaştırma yapmak gerekirse, eski modelde 1,47 inç boyutunda ve 364 x 198 piksel çözünürlüğe sahip ekran bulunuyordu.

    Honor Band 9 tanıtıldı: İşte fiyatı ve özellikleri Tam Boyutta Gör
    5ATM'ye kadar suya dayanabilen Honor Band 9, Android 9.0 veya üzeri sürümleri çalıştıran akıllı telefonlara bağlanmak için Bluetooth 5.3 kullanıyor. Ayrıca iOS 11 veya sonraki sürümleri çalıştıran iPhone'larla da uyumlu olarak kullanılabilir. Toplanan veriler ise Honor Health uygulaması aracılığıyla kullanıcıya iletiliyor.

    Piyasadaki benzer fitness takip cihazları veya önceki modelde olduğu gibi Honor Band 9 da çeşitli sağlık fonksiyonlarıyla birlikte geliyor. Cihaz, 96 spor modunu, uyku takibini, kalp atış hızı ölçümünü, kandaki oksijen seviyesini izlemeyi, stres seviyesi takibini ve daha fazlasını destekliyor. Cihaz ayrıca müzik çalma kontrolü, çağrı uyarıları, uygulama bildirimleri, hava durumu, alarm, cihazımı bul ve diğer erişilebilirlik özelliklerine de sahip. Tam şarj olduğunda ise Honor Band 9, 14 günlük pil ömrü sunuyor.

    Honor Band 9 fiyatı ve çıkış tarihi

    Honor Band 9, Çin'de yaklaşık 35 dolar fiyat etiketiyle satışa çıkmış durumda. Ürün için Siyah, Mor ve Mavi renk seçenekleri sunuluyor. Band 9, markanın küresel web sitesinde de listeleniyor. Ancak, şirket yalnızca Çin için fiyatlandırma bilgilerini açıkladı. Küresel sitede cihazın listelenmesi ise ürünün gelecekte daha fazla pazara geleceğine işaret ediyor olabilir.

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/03/18/honor-band-9-launch/ https://www.hihonor.com/global/wearables/honor-band-9/
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 hafta önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

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    Dr. X 3 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 ay önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 1 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 2 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 5 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 6 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 7 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 7 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 7 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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