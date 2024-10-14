Xiaomi 15 Ultra'nın kamera detayları paylaşıldı
Son raporlara göre Xiaomi 15 Ultra, 200MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HP9 periskop telefoto sensörü ile geliyor. Aynı kameranın daha önce Vivo X100 Ultra'da da mevcut olduğunu hatırlatalım ve 100 mm odak uzaklığı, f/2.6 diyafram açıklığı ve 4.3x optik yakınlaştırma desteğiyle geliyor. Ayrıca bu yeni sensörün yanında OIS destekli bir inçlik 50MP LYT-900 birincil kamera, 50MP Sony IMX858 ultra geniş lens ve 50MP Sony IMX858 telefoto sensörler bulunacak.
Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler
Daha önceki raporlara göre Xiaomi 15 Ultra, Snapdragon 8 Gen 4 veya Snapdragon 8 Elit tarafından desteklenmesi bekleniyor. Bu konfigürasyonda ise 24 GB'a kadar RAM ve devasa 6.200 mAh pil kapasitesine yer verilecek. Telefonun Android 15 tabanlı en son HyperOS 2.0 ile tanıtılması muhtemel. Ön yüzünde ise 144Hz yenileme hızı sunan 2K ekrana OLED ekrana yer verilecek.
Xiaomi 15 Ultra'nın rahat ve güvenli kilit açma için ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüne sahip olduğu söyleniyor. Arka yüzeyinde ise düz deri, fiberglas ve seramik olmak üzere üç farklı malzeme seçeneğiyle tanıtılacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.