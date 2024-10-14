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    Xiaomi 15 Ultra'nın kamera detayları paylaşıldı

    Xiaomi 15 serisinin amiral gemisi telefonu Xiaomi 15 Ultra'nın kamera detayları belli oldu. Peki Xiaomi 15 ve 15 Pro'nun ardından tanıtılacak model neler sunacak? İşte detaylar...
    Xiaomi 15 Ultra'nın kamera detayları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bildiğiniz gibi Xiaomi 14 serisinin ardından tanıtılan Xiaomi 14 Ultra, sahip olduğu özellikleri ile kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Günümüzde ise Xiaomi, bir sonraki telefonları Xiaomi 15 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Bunu ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, Xiaomi 15 Ultra'nın kamera detayları da netleşmeye başladı.​​​

    Xiaomi 15 Ultra'nın kamera detayları paylaşıldı

    Son raporlara göre Xiaomi 15 Ultra, 200MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HP9 periskop telefoto sensörü ile geliyor. Aynı kameranın daha önce Vivo X100 Ultra'da da mevcut olduğunu hatırlatalım ve 100 mm odak uzaklığı, f/2.6 diyafram açıklığı ve 4.3x optik yakınlaştırma desteğiyle geliyor. Ayrıca bu yeni sensörün yanında OIS destekli bir inçlik 50MP LYT-900 birincil kamera, 50MP Sony IMX858 ultra geniş lens ve 50MP Sony IMX858 telefoto sensörler bulunacak.

    Xiaomi 15 Ultra'nın kamera detayları paylaşıldı Tam Boyutta Gör
    Bunun Xiaomi 14 Ultra'nın kameralarıyla aynı olduğunu belirtelim. Öte yandan sızıntı kaynağı,  Xiaomi 15 Ultra'nın çıkış tarihine de açıklık getirdi. Son bilgilere göre cihazın Ay Yeni Yılı'ndan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor, bu da Şubat ayında veya en azından 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Peki Xiaomi 15 Ultra neler sunacak?

    Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler

    Daha önceki raporlara göre Xiaomi 15 Ultra, Snapdragon 8 Gen 4 veya Snapdragon 8 Elit tarafından desteklenmesi bekleniyor. Bu konfigürasyonda ise 24 GB'a kadar RAM ve devasa 6.200 mAh pil kapasitesine yer verilecek. Telefonun Android 15 tabanlı en son HyperOS 2.0 ile tanıtılması muhtemel. Ön yüzünde ise 144Hz yenileme hızı sunan 2K ekrana OLED ekrana yer verilecek. 

    Xiaomi 15 Ultra'nın rahat ve güvenli kilit açma için ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüne sahip olduğu söyleniyor. Arka yüzeyinde ise düz deri, fiberglas ve seramik olmak üzere üç farklı malzeme seçeneğiyle tanıtılacak. 

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

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    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

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    karagece25 1 ay önce

    çöp

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    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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