Bilgisayar dünyası ve mobil teknoloji gündemini sıkı takip eden İlkcan, yaşanan tüm gelişmeleri DonanımHaber okurları ile paylaşıyor. Tasarım meraklısı ve sanata oldukça ilgi duyuyor.

Tam Boyutta Gör Bildiğiniz gibi Xiaomi 14 serisinin ardından tanıtılan Xiaomi 14 Ultra, sahip olduğu özellikleri ile kısa sürede büyük bir ilgi gördü. Günümüzde ise Xiaomi, bir sonraki telefonları Xiaomi 15 serisini duyurmaya hazırlanıyor. Bunu ise önceki serilerde olduğu gibi ''Ultra'' sürümü takip edecek. Şimdi heyecanlı bekleyiş sürerken, Xiaomi 15 Ultra'nın kamera detayları da netleşmeye başladı.​​​

Xiaomi 15 Ultra'nın kamera detayları paylaşıldı

Son raporlara göre Xiaomi 15 Ultra, 200MP çözünürlüğünde Samsung ISOCELL HP9 periskop telefoto sensörü ile geliyor. Aynı kameranın daha önce Vivo X100 Ultra'da da mevcut olduğunu hatırlatalım ve 100 mm odak uzaklığı, f/2.6 diyafram açıklığı ve 4.3x optik yakınlaştırma desteğiyle geliyor. Ayrıca bu yeni sensörün yanında OIS destekli bir inçlik 50MP LYT-900 birincil kamera, 50MP Sony IMX858 ultra geniş lens ve 50MP Sony IMX858 telefoto sensörler bulunacak.

Tam Boyutta Gör Bunun Xiaomi 14 Ultra'nın kameralarıyla aynı olduğunu belirtelim. Öte yandan sızıntı kaynağı, Xiaomi 15 Ultra'nın çıkış tarihine de açıklık getirdi. Son bilgilere göre cihazın Ay Yeni Yılı'ndan sonra piyasaya sürülmesi planlanıyor, bu da Şubat ayında veya en azından 2025'in ilk çeyreğinde piyasaya sürüleceğini gösteriyor. Peki Xiaomi 15 Ultra neler sunacak?

Xiaomi 15 Ultra görüntüleri paylaşıldı: İşte tasarımı 1 hf. önce eklendi

Xiaomi 15 Ultra beklenen özellikler

Daha önceki raporlara göre Xiaomi 15 Ultra, Snapdragon 8 Gen 4 veya Snapdragon 8 Elit tarafından desteklenmesi bekleniyor. Bu konfigürasyonda ise 24 GB'a kadar RAM ve devasa 6.200 mAh pil kapasitesine yer verilecek. Telefonun Android 15 tabanlı en son HyperOS 2.0 ile tanıtılması muhtemel. Ön yüzünde ise 144Hz yenileme hızı sunan 2K ekrana OLED ekrana yer verilecek.

Xiaomi 15 Ultra'nın rahat ve güvenli kilit açma için ultrasonik ekran içi parmak izi sensörüne sahip olduğu söyleniyor. Arka yüzeyinde ise düz deri, fiberglas ve seramik olmak üzere üç farklı malzeme seçeneğiyle tanıtılacak.

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.