Honor, 'Magic' serisi ile bu yıl katlanabilir telefon piyasasına girecek

Tam Boyutta Gör

Eskiden Huawei'nin çatısı altında olan Honor, artık katlanabilir cihaz serisiyle pazara girmeye hazırlanıyor. Magic serisi ile piyasaya sürülecek olan katlanabilir telefonlar, şirketin amiral gemisi cihazları arasında yer alacak.

İlginizi Çekebilir

Huawei, güncellediği AppGallery arayüzüyle kullanıcıların uygulamalara erişimini kolaylaştırıyor

Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X2'nin teknik detayları sızdırıldı: Android 10'u çalıştıracak"

Magic serisi Honor katlanabilir telefonları

Weibo'dan bir haberci, Honor'un yeni bir katlanabilir akıllı telefon başlatmayı planladığını belirten bir gönderi paylaştı Cihaz, Magic serisinin bir parçası olacak. Telefon, uygun fiyatlı telefonlar üretmeye odaklı şirketin amiral gemisi katlanabilir telefonu olarak piyasaya sürülecek.

Honor'un eski CEO'su Zhao Ming, şirketin Honor markası altında Huawei Mate ve Huawei P serisi gibi bir amiral gemisi serisini piyasaya süreceğinden bahsetmişti. Görünen o ki Honor, artık rekabet edeceği seviyeyi artıracak.

Huawei, Mate X adlı katlanabilir bir telefona sahip. Honor'un katlanabilir telefon çalışmalarına Huawei'nin Honor'u satmasından önce başladığı düşünüldüğünde şirketin yeni katlanabilir telefonun Mate X ile benzer bir çizgide olması beklenebilir.

https://www.gizmochina.com/2021/01/29/honor-launch-foldable-magic-phone-this-year-report/

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.