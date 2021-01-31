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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor, 'Magic' serisi ile bu yıl katlanabilir telefon piyasasına girecek

    Katlanabilir akıllı telefon piyasasında fazla seçeneğin olmaması telefon üreticilerinin ilgisini çekiyor. Son olarak Honor'dan sızdırılan bilgilere göre şirket, bu yıl Magic seriyle piyasasına girecek
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    Cep Telefonları
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    Bahtiyar Ergülü
    Teknoloji Editörü
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    Honor, 'Magic' serisi ile bu yıl katlanabilir telefon piyasasına girecek
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    Eskiden Huawei'nin çatısı altında olan Honor, artık katlanabilir cihaz serisiyle pazara girmeye hazırlanıyor. Magic serisi ile piyasaya sürülecek olan katlanabilir telefonlar, şirketin amiral gemisi cihazları arasında yer alacak.

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    Ayrıca Bkz. "Huawei Mate X2'nin teknik detayları sızdırıldı: Android 10'u çalıştıracak"

    Magic serisi Honor katlanabilir telefonları

    Weibo'dan bir haberci, Honor'un yeni bir katlanabilir akıllı telefon başlatmayı planladığını belirten bir gönderi paylaştı  Cihaz, Magic serisinin bir parçası olacak. Telefon, uygun fiyatlı telefonlar üretmeye odaklı şirketin amiral gemisi katlanabilir telefonu olarak piyasaya sürülecek.

    Honor'un eski CEO'su Zhao Ming, şirketin Honor markası altında Huawei Mate ve Huawei P serisi gibi bir amiral gemisi serisini piyasaya süreceğinden bahsetmişti. Görünen o ki Honor, artık rekabet edeceği seviyeyi artıracak.

    Huawei, Mate X adlı katlanabilir bir telefona sahip. Honor'un katlanabilir telefon çalışmalarına Huawei'nin Honor'u satmasından önce başladığı düşünüldüğünde şirketin yeni katlanabilir telefonun Mate X ile benzer bir çizgide olması beklenebilir.



    https://www.gizmochina.com/2021/01/29/honor-launch-foldable-magic-phone-this-year-report/ Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Şişirilebilir elektrikli bisiklet: Poimo

    WarSaw

    ayaklarıda ne güzel duruyor yanda öyle acaip zeka fışkıyor alta 2 tane açılabilir ayaklık yapmak inanılmaz zor bir geliştirme olurdu hakkaten

    16 saat önce
    ilkerinanç

    Tabi ki Japon. Da bu haber baya bi eski değil mi?

    1 gün önce
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