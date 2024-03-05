Honor Magic V2, Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı dudak uçuklatacak

Honor Magic V2, sektörün en ince katlanabilir akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor. Katlandığında 9.9mm kalınlığında olan telefonun ağırlığıysa 231 gram. Titanyum menteşe mekanizması Honor tarafından özel geliştirilmiş. Bileşenler ise özel P2i kaplama ile su sıçramalarına karşı dayanıklı.
Ön tarafta 16 Megapiksellik selfe kamerasına sahip olan telefon, arka tarafta ise üçlü kamera kurulumunu barındırıyor. Bu kameralar sırasıyla, OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 20 Megapiksel telefoto kameradan oluşuyor.
Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 üzerinde çalışan Honor Magic V2, 66W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh kapasitede bir batarya ile geliyor. Son olarak cihazın bağlantı özellikleri arasında 5G, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 7'nin yer aldığını da belirtelim.
Honor Magic V2 özellikleri
- Boyut ve ağırlık: Açık: 156.7 x 145.4 x 4.7 mm or 4.8 mm, Katlı: 156.7 x 74.1 x 9.9 mm or 10.1 mm, 231 gr
- Ekran: 7.92-inch LTPO OLED 2,156 x 2,344 piksel iç ekran, 6.43 inç OLED 10-bit dış ekran
- İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
- Bellek: 16 GB RAM LPDDR5 RAM
- Depolama: 512 GB UFS 3.1
- Yazılım: Android 13 tabanlı MagicOS 7.1
- Arka kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera + 20 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera
- Ön kamera: 16 MP
- Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Display Port 1.2, USB Type-C 3.1, GPS + GLONASS
- Batarya: 5000mAh silikon-karbon batarya, 66W hızlı şarj
Honor Magic V2 fiyatı
16 GB RAM ile 512 GB depolama alanına sahip Honor Magic V2 modelinin Türkiye fiyatı 69.999 TL olarak açıklandı.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)
zaten 40 saat çalışıyorum
Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.