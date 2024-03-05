Honor Magic V2, Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı dudak uçuklatacak

Tam Boyutta Gör Honor, geçtiğimiz aylarda küresel olarak piyasaya sürdüğü amiral gemisi katlanabilir Magic V2 modelini bugün Türkiye’de satışa sundu. Honor Magic V2 neler sunuyor hep birlikte bakalım.

Honor Magic V2, sektörün en ince katlanabilir akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor. Katlandığında 9.9mm kalınlığında olan telefonun ağırlığıysa 231 gram. Titanyum menteşe mekanizması Honor tarafından özel geliştirilmiş. Bileşenler ise özel P2i kaplama ile su sıçramalarına karşı dayanıklı.

Tam Boyutta Gör Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden gücünü alan Honor Magic V2, 6,43 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 7,92 inç boyutunda iç ekrana sahip. Her iki ekranda da 120 Hz yenileme hızı sunan OLED paneller kullanılmış.

Ön tarafta 16 Megapiksellik selfe kamerasına sahip olan telefon, arka tarafta ise üçlü kamera kurulumunu barındırıyor. Bu kameralar sırasıyla, OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 20 Megapiksel telefoto kameradan oluşuyor.

Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 üzerinde çalışan Honor Magic V2, 66W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh kapasitede bir batarya ile geliyor. Son olarak cihazın bağlantı özellikleri arasında 5G, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 7'nin yer aldığını da belirtelim.

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Honor Magic V2 özellikleri

Boyut ve ağırlık : Açık: 156.7 x 145.4 x 4.7 mm or 4.8 mm, Katlı: 156.7 x 74.1 x 9.9 mm or 10.1 mm, 231 gr

: Açık: 156.7 x 145.4 x 4.7 mm or 4.8 mm, Katlı: 156.7 x 74.1 x 9.9 mm or 10.1 mm, 231 gr Ekran : 7.92-inch LTPO OLED 2,156 x 2,344 piksel iç ekran, 6.43 inç OLED 10-bit dış ekran

: 7.92-inch LTPO OLED 2,156 x 2,344 piksel iç ekran, 6.43 inç OLED 10-bit dış ekran İşlemci : Snapdragon 8 Gen 2

: Snapdragon 8 Gen 2 Bellek : 16 GB RAM LPDDR5 RAM

: 16 GB RAM LPDDR5 RAM Depolama : 512 GB UFS 3.1

: 512 GB UFS 3.1 Yazılım : Android 13 tabanlı MagicOS 7.1

: Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 Arka kamera : 50 MP OIS destekli ana kamera + 20 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera

: 50 MP OIS destekli ana kamera + 20 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera Ön kamera : 16 MP

: 16 MP Bağlantı : 5G, Çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Display Port 1.2, USB Type-C 3.1, GPS + GLONASS

: 5G, Çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Display Port 1.2, USB Type-C 3.1, GPS + GLONASS Batarya: 5000mAh silikon-karbon batarya, 66W hızlı şarj

Honor Magic V2 fiyatı

16 GB RAM ile 512 GB depolama alanına sahip Honor Magic V2 modelinin Türkiye fiyatı 69.999 TL olarak açıklandı.

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