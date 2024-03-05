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    Honor Magic V2, Türkiye'de satışa sunuldu: Fiyatı dudak uçuklatacak

    Honor, inceliğiyle dikkat çeken katlanabilir telefonu Magic V2 modelini Türkiye'de tanıttı. Honor Magic V2 hangi özellikleri sunuyor ve fiyatı ne kadar hep birlikte bakalım.
    Honor Magic V2, Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Honor, geçtiğimiz aylarda küresel olarak piyasaya sürdüğü amiral gemisi katlanabilir Magic V2 modelini bugün Türkiye’de satışa sundu. Honor Magic V2 neler sunuyor hep birlikte bakalım.

    Honor Magic V2, sektörün en ince katlanabilir akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor. Katlandığında 9.9mm kalınlığında olan telefonun ağırlığıysa 231 gram. Titanyum menteşe mekanizması Honor tarafından özel geliştirilmiş. Bileşenler ise özel P2i kaplama ile su sıçramalarına karşı dayanıklı.

    Honor Magic V2, Türkiye'de satışa sunuldu: İşte fiyatı Tam Boyutta Gör
    Qualcomm'un Snapdragon 8 Gen 2 işlemcisinden gücünü alan Honor Magic V2, 6,43 inç büyüklüğünde dış ekrana ve 7,92 inç boyutunda iç ekrana sahip. Her iki ekranda da 120 Hz yenileme hızı sunan OLED paneller kullanılmış.

    Ön tarafta 16 Megapiksellik selfe kamerasına sahip olan telefon, arka tarafta ise üçlü kamera kurulumunu barındırıyor. Bu kameralar sırasıyla, OIS destekli 50 Megapiksel ana kamera, 50 Megapiksel ultra geniş açılı kamera ve 20 Megapiksel telefoto kameradan oluşuyor.

    Android 13 tabanlı MagicOS 7.1 üzerinde çalışan Honor Magic V2, 66W hızlı şarjı destekleyen 5000 mAh kapasitede bir batarya ile geliyor. Son olarak cihazın bağlantı özellikleri arasında 5G, Bluetooth 5.3 ve Wi-Fi 7'nin yer aldığını da belirtelim.

    Honor Magic V2 özellikleri

    • Boyut ve ağırlık: Açık: 156.7 x 145.4 x 4.7 mm or 4.8 mm, Katlı: 156.7 x 74.1 x 9.9 mm or 10.1 mm, 231 gr
    • Ekran: 7.92-inch LTPO OLED 2,156 x 2,344 piksel iç ekran, 6.43 inç OLED 10-bit dış ekran
    • İşlemci: Snapdragon 8 Gen 2
    • Bellek: 16 GB RAM LPDDR5 RAM
    • Depolama: 512 GB UFS 3.1
    • Yazılım: Android 13 tabanlı MagicOS 7.1
    • Arka kamera: 50 MP OIS destekli ana kamera + 20 MP telefoto kamera + 50 MP ultra geniş açılı kamera
    • Ön kamera: 16 MP
    • Bağlantı: 5G, Çift SIM, Wi-Fi 7, Bluetooth 5.3, Display Port 1.2, USB Type-C 3.1, GPS + GLONASS
    • Batarya: 5000mAh silikon-karbon batarya, 66W hızlı şarj

    Honor Magic V2 fiyatı

    16 GB RAM ile 512 GB depolama alanına sahip Honor Magic V2 modelinin Türkiye fiyatı 69.999 TL olarak açıklandı.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    alex59 2 gün önce

    Kaç aydır güne bu reklamla başlıyorum artık bağımlılık yaptı her gün bir toz alınca günümün anlamı oluyor (!)

    Profil resmi
    Dr. X 1 hafta önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 3 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 3 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

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    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 2 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 2 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 3 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 4 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 4 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 6 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 6 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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