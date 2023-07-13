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    Honor Magic V2 en ince katlanabilir telefon oldu

    Honor Magic V2 katlanabilir akıllı telefon modeli sektörün en incesi ünvanına sahip oldu. Buna rağmen yüksek performans, devasa depolama kapasitesi gibi avantajlara sahip.
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    Honor Magic V2 Tam Boyutta Gör
    Honor markasının katlanabilir akıllı telefon serisi gelişmeye devam ediyor. Honor Magic V2 modeli hem firmanın hem de sektörün en ince katlanabilir akıllı telefonu oldu. Buna rağmen Honor elini bol tutmuş.

    Honor Magic V2 özellikleri

    • 7.92-inch LTPO OLED 2,156 x 2,344 piksel iç ekran
    • 6.43 inç OLED 10-bit dış ekran
    • Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti 3.36GHz
    • 12GB/16GB LPDDR5 RAM
    • 256GB/512GB UFS 3.1 depolama
    • 50MP OIS+50MP+20MP OIS 2.5x telelfoto arka kamera
    • 16MP iç kamera
    • 5000mAh silikon-karbon batarya
    • 66W hızlı şarj

    Honor Magic V2 sektörün en ince katlanabilir akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor. Katlandığında 9.9mm kalınlığında olan telefon 231 gram ağırlığında. Titanyum menteşe mekanizması Honor tarafından özel geliştirilmiş. Bileşenler ise özel P2i kaplama ile su sıçramalarına karşı dayanıklı.

    Honor Magic V2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Telefonun ekranları 120Hz tazeleme hızına sahip ve 10-bit renk desteği sunuyor. 3840Hz PWM frekansı ile animasyon geçişleri de çok akıcı. Dış ekran 2500 nit parlaklık seviyesine çıkarken iç ekran ise 1600 nit seviyesinde. Her iki ekran da ekran kalemini destekliyor.

    Honor Magic V2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Performans çıtası çok yukarıda olan Honor Magic V2 telefonu kamera tarafında da başarılı. Silikon-karbon batarya ile verimlilik arttırılmış. Henüz Çin fiyatları belli olduğu için global pazarda vergi farklılığı ortaya çıkabilir.

    Honor Magic V2 fiyatı

    • Honor Magic V2 12GB/256GB – 1254$
    • Honor Magic V2 12GB/512GB – 1394$
    • Honor Magic V2 Ultimate 16GB/1TB – 1672$
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    mk148a 1 hafta önce

    Iron Kurye

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    darkaura 1 hafta önce

    teskurler super kurye

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    DreamSs 1 hafta önce

    Fururlar oni purada :)

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