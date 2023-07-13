Honor Magic V2 en ince katlanabilir telefon oldu

Tam Boyutta Gör Honor markasının katlanabilir akıllı telefon serisi gelişmeye devam ediyor. Honor Magic V2 modeli hem firmanın hem de sektörün en ince katlanabilir akıllı telefonu oldu. Buna rağmen Honor elini bol tutmuş.

Honor Magic V2 özellikleri

7.92-inch LTPO OLED 2,156 x 2,344 piksel iç ekran

6.43 inç OLED 10-bit dış ekran

Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti 3.36GHz

12GB/16GB LPDDR5 RAM

256GB/512GB UFS 3.1 depolama

50MP OIS+50MP+20MP OIS 2.5x telelfoto arka kamera

16MP iç kamera

5000mAh silikon-karbon batarya

66W hızlı şarj

Honor Watch 4 geliyor 2 gün önce eklendi

Honor Magic V2 sektörün en ince katlanabilir akıllı telefonu olarak dikkat çekiyor. Katlandığında 9.9mm kalınlığında olan telefon 231 gram ağırlığında. Titanyum menteşe mekanizması Honor tarafından özel geliştirilmiş. Bileşenler ise özel P2i kaplama ile su sıçramalarına karşı dayanıklı.

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Telefonun ekranları 120Hz tazeleme hızına sahip ve 10-bit renk desteği sunuyor. 3840Hz PWM frekansı ile animasyon geçişleri de çok akıcı. Dış ekran 2500 nit parlaklık seviyesine çıkarken iç ekran ise 1600 nit seviyesinde. Her iki ekran da ekran kalemini destekliyor.

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Performans çıtası çok yukarıda olan Honor Magic V2 telefonu kamera tarafında da başarılı. Silikon-karbon batarya ile verimlilik arttırılmış. Henüz Çin fiyatları belli olduğu için global pazarda vergi farklılığı ortaya çıkabilir.

Honor Magic V2 fiyatı

Honor Magic V2 12GB/256GB – 1254$

Honor Magic V2 12GB/512GB – 1394$

Honor Magic V2 Ultimate 16GB/1TB – 1672$

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Honor Magic V2 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı