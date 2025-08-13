Honor Magic V Flip 2'nin tasarımı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı

Honor Magic V Flip gibi, Magic V Flip 2'nin de arka panelinde bir LED flaş ve kapak ekranının yakınında iki kamera bulunuyor. Ancak bu sefer kamera modüllerinin boyutları aynı.
Honor Magic V Flip 2 beklenen özellikler
Honor Magic V Flip 2'nin Snapdragon 8s Gen 4 veya Gen 3 yonga setiyle gelmesi bekleniyor. Cihazın, 2520 x 1080 çözünürlüğe, 1-120 Hz adaptif yenileme hızına ve yüksek frekanslı PWM karartmaya sahip 6,8 inç OLED LTPO katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor.
Batarya tarafında ise 80W hızlı şarj destekli 5.500 mAh pilin yer alması bekleniyor. Bu bataryanın, bu form faktöründeki katlanabilir telefonlar içerisinde en büyük kapasiteli batarya olacağı belirtiliyor.Kaynakça https://www.gsmarena.com/honor_magic_v_flip2_launch_date_design_colors-news-69023.php https://www.honor.com/cn/shop/product/10086149116163.html Bu haberi ve diğer DH içeriklerini, gelişmiş mobil uygulamamızı kullanarak görüntüleyin: