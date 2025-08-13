Giriş
    Honor Magic V Flip 2'nin tasarımı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı

    Honor, yeni katlanabilir telefonu Magic V Flip 2'yi 21 Ağustos'ta tanıtacağını resmen duyurdu. Resmi görselleri ortaya çıkan telefon neler sunacak?             

    Honor Magic V Flip 2'nin tasarımı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı
    Honor, yeni katlanabilir telefonu Magic V Flip 2'yi 21 Ağustos'ta tanıtacağını resmen duyurdu. Telefonun teknik özellikleri henüz doğrulanmasa da, ortaya çıkan resmi görseller, tasarım açısında önemli değişikliklerin gerçekleşeceğini ortaya koyuyor.

    Honor Magic V Flip gibi, Magic V Flip 2'nin de arka panelinde bir LED flaş ve kapak ekranının yakınında iki kamera bulunuyor. Ancak bu sefer kamera modüllerinin boyutları aynı.

    Honor Magic V Flip 2'nin tasarımı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı
    Resmi görseller ayrıca Magic V Flip 2'nin dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağını gösteriyor: mücevher desenli mavi degrade, mor, beyaz ve gri/gümüş. Mavi versiyonun, ünlü tasarımcı Jimmy Choo ile birlikte tasarlandığı belirtiliyor. Telefon, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB gibi üç farklı konfigürasyonda satışa sunulacak.

    Honor Magic V Flip 2'nin tasarımı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı

    Honor Magic V Flip 2 beklenen özellikler

    Honor Magic V Flip 2'nin Snapdragon 8s Gen 4 veya Gen 3 yonga setiyle gelmesi bekleniyor.  Cihazın, 2520 x 1080 çözünürlüğe, 1-120 Hz adaptif yenileme hızına ve yüksek frekanslı PWM karartmaya sahip 6,8 inç OLED LTPO katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor.

    Batarya tarafında ise 80W hızlı şarj destekli 5.500 mAh pilin yer alması bekleniyor. Bu bataryanın, bu form faktöründeki katlanabilir telefonlar içerisinde en büyük kapasiteli batarya olacağı belirtiliyor. 

