Honor Magic V Flip 2'nin tasarımı ve tanıtım tarihi ortaya çıktı

Tam Boyutta Gör Honor, yeni katlanabilir telefonu Magic V Flip 2'yi 21 Ağustos'ta tanıtacağını resmen duyurdu. Telefonun teknik özellikleri henüz doğrulanmasa da, ortaya çıkan resmi görseller, tasarım açısında önemli değişikliklerin gerçekleşeceğini ortaya koyuyor.

Honor Magic V Flip gibi, Magic V Flip 2'nin de arka panelinde bir LED flaş ve kapak ekranının yakınında iki kamera bulunuyor. Ancak bu sefer kamera modüllerinin boyutları aynı.

Tam Boyutta Gör Resmi görseller ayrıca Magic V Flip 2'nin dört farklı renk seçeneğiyle satışa sunulacağını gösteriyor: mücevher desenli mavi degrade, mor, beyaz ve gri/gümüş. Mavi versiyonun, ünlü tasarımcı Jimmy Choo ile birlikte tasarlandığı belirtiliyor. Telefon, 12 GB + 256 GB, 12 GB + 512 GB ve 16 GB + 1 TB gibi üç farklı konfigürasyonda satışa sunulacak.

Honor Magic V Flip 2 beklenen özellikler

Honor Magic V Flip 2'nin Snapdragon 8s Gen 4 veya Gen 3 yonga setiyle gelmesi bekleniyor. Cihazın, 2520 x 1080 çözünürlüğe, 1-120 Hz adaptif yenileme hızına ve yüksek frekanslı PWM karartmaya sahip 6,8 inç OLED LTPO katlanabilir ekrana sahip olacağı söyleniyor.

Batarya tarafında ise 80W hızlı şarj destekli 5.500 mAh pilin yer alması bekleniyor. Bu bataryanın, bu form faktöründeki katlanabilir telefonlar içerisinde en büyük kapasiteli batarya olacağı belirtiliyor.

