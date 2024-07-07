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    Anlık Bildirim

    Honor Magic V3, yeni yoğun piliyle incelik rekorunu kıracak

    Yakında tanıtılacak Honor Magic V3, sektörün ilk %10 silikon içerikli piliyle sadece 9,7 mm kalınlığa sahip olacak ve dünyanın en ince katlanabilir telefonu rekorunu geliştirecek.
    Honor Magic V3, yeni yoğun piliyle incelik rekorunu kıracak Tam Boyutta Gör
    Honor, yeni katlanabilir telefonu Magic V3'ü 12 Temmuz'da tanıtmayı planlıyor. Lansman etkinliği öncesinde şirket, katlanabilir telefonlarda gerçekleştirdiği inovasyonları anlatan bir konferans gerçekleştirdi ve telefonla ilgili bazı detayları paylaştı.

    Honor Magic V3'ün pili sektörde ilk olacak

    Konferansta Honor, yakında çıkacak olan Honor Magic V3'e güç verecek olan sektörün ilk %10 silikon içerikli pilini duyurdu. Şirket, üçüncü nesil silikon anot pilinin %10'dan fazla silikon içerdiğini ve bunun sektörde ilk olduğunu söyledi. Şirkete göre yeni pilin enerji yoğunluğu önceki nesle göre %5,74 daha yüksek. Bu, aynı kapasiteye sahip bir pilin daha az yer kaplayacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla telefonun incelmesine katkı sağlıyor.

    Gelen bilgilere göre Honor Magic V3, 9,7 mm kalınlığıyla önceki model olan Magic V3'ten 0,2 mm daha ince gövdeye sahip olacak ve kendisine ait olan dünyanın en ince katlanabilir telefonu rekorunu geliştirecek. Aynı zamanda önceki modelden 5 gr daha az olan 226 gr ağırlığa sahip olacak.

    Yüksek yoğunluklu bataryaya ek olarak Honor, güç tüketimini optimize eden Honor E1 çipini de üretti. Çipin pil ömrünü artırmak için enerji verimliliğini en üst düzeye çıkardığı bildiriliyor. 

    Sızıntılara göre Magic V3'ün kamera modülünde 50 megapiksellik bir ana kamera yer alacak. Telefonun periskop telefoto kamerası ise 3,5x optik yakınlaştırmayı destekleyecek. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak telefonun, 5000 mAh'lik büyük bir pile sahip olacağı, 66W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ve uydu bağlantısını destekleyeceği söyleniyor. 

    Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/07/05/honor-magic-v3-uses-the-industrys-first-10-silicon-high-density-battery-to-become-ever-thinner/ https://www.gsmarena.com/honor_magic_v3_specs_leak-news-63600.php
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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 5 gün önce

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    H
    Halilcv 1 hafta önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 5 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 10 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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