Honor Magic V3, yeni yoğun piliyle incelik rekorunu kıracak

Honor Magic V3'ün pili sektörde ilk olacak
Konferansta Honor, yakında çıkacak olan Honor Magic V3'e güç verecek olan sektörün ilk %10 silikon içerikli pilini duyurdu. Şirket, üçüncü nesil silikon anot pilinin %10'dan fazla silikon içerdiğini ve bunun sektörde ilk olduğunu söyledi. Şirkete göre yeni pilin enerji yoğunluğu önceki nesle göre %5,74 daha yüksek. Bu, aynı kapasiteye sahip bir pilin daha az yer kaplayacağı anlamına geliyor. Dolayısıyla telefonun incelmesine katkı sağlıyor.
Gelen bilgilere göre Honor Magic V3, 9,7 mm kalınlığıyla önceki model olan Magic V3'ten 0,2 mm daha ince gövdeye sahip olacak ve kendisine ait olan dünyanın en ince katlanabilir telefonu rekorunu geliştirecek. Aynı zamanda önceki modelden 5 gr daha az olan 226 gr ağırlığa sahip olacak.
Yüksek yoğunluklu bataryaya ek olarak Honor, güç tüketimini optimize eden Honor E1 çipini de üretti. Çipin pil ömrünü artırmak için enerji verimliliğini en üst düzeye çıkardığı bildiriliyor.
Sızıntılara göre Magic V3'ün kamera modülünde 50 megapiksellik bir ana kamera yer alacak. Telefonun periskop telefoto kamerası ise 3,5x optik yakınlaştırmayı destekleyecek. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak telefonun, 5000 mAh'lik büyük bir pile sahip olacağı, 66W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ve uydu bağlantısını destekleyeceği söyleniyor.Kaynakça https://www.gizmochina.com/2024/07/05/honor-magic-v3-uses-the-industrys-first-10-silicon-high-density-battery-to-become-ever-thinner/ https://www.gsmarena.com/honor_magic_v3_specs_leak-news-63600.php Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.