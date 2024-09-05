Honor Magic V3'ün küresel lansmanı yapıldı: Fiyatı cep yakıyor

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Tam Boyutta Gör Honor, geçtiğimiz ay tanıttığı katlanabilir telefonu Magic V3'ün küresel lansmanını Berlin'deki IFA 2024 fuarında gerçekleştirdi.

Honor Magic V3 neler sunuyor?

Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olan Honor Magic V3, kapalı haldeyken 9,3 mm kalınlığıyla, normal akıllı telefonlara yakın bir incelik sunuyor ve Galaxy Z Fold 6 gibi rakiplerinin önüne geçiyor. 500.000 katlama döngüsüne dayanacak şekilde üretilen telefon, alüminyum alaşımlı 7 serisi çerveler ile güçlendirildi.derecelendirildi.

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Honor Magic V3, Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinden gücünü alırken, 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alnı seçenekleri sunuyor. Telefonda, 120 Hz yenileme hızına sahip, 6,43 inç büyüklüğünde OLED dış ekran ve 7,92 inç büyüklüğünde OLED iç ekran yer alıyor. Dolby Vision, HDR Vivid ve kalem desteği bulunan cihazın ekranı 5.000 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

Tam Boyutta Gör Arka tarafta sekizgen şekilli bir kamera adası bulunan Magic V3, OIS destekli 50 MP 1/1,56 inç ana sensör, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 3.5x optik yakınlaştırma yapabilen 50 MP periskop telefoto kamera ile eksiksiz bir çözüm sunuyor. Görüntülü görüşmeler için ise dış ve iç ekranda 20 MP çözünürlüğünde iki kamera bulunuyor.

Honor Magic V3 Avrupa fiyatı

66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5.150mAh büyüklüğünde bir pil paketiyle gelen telefon, kahverengi, siyah ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneği ile Avrupa'da 2000 euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu rakamın, Çin'deki 1240 dolarlık başlangıç fiyatının hayli üzerinde olduğunu belirtelim.

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