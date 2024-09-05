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    Honor Magic V3'ün küresel lansmanı yapıldı: Fiyatı cep yakıyor

    Honor, geçtiğimiz ay tanıttığı katlanabilir telefonu Magic V3'ün küresel lansmanını Berlin'deki IFA 2024 fuarında gerçekleştirdi. Dünyanın en ince katlanır telefonu olan Magic V3'ün fiyatı ne kadar?
    Honor Magic V3'ün küresel lansmanı yapıldı: Fiyatı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Honor, geçtiğimiz ay tanıttığı katlanabilir telefonu Magic V3'ün küresel lansmanını Berlin'deki IFA 2024 fuarında gerçekleştirdi.

    Honor Magic V3 neler sunuyor?

    Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olan Honor Magic V3, kapalı haldeyken 9,3 mm kalınlığıyla, normal akıllı telefonlara yakın bir incelik sunuyor ve Galaxy Z Fold 6 gibi rakiplerinin önüne geçiyor. 500.000 katlama döngüsüne dayanacak şekilde üretilen telefon, alüminyum alaşımlı 7 serisi çerveler ile güçlendirildi.derecelendirildi.

    Honor Magic V3, Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinden gücünü alırken, 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alnı seçenekleri sunuyor. Telefonda, 120 Hz yenileme hızına sahip, 6,43 inç büyüklüğünde OLED dış ekran ve 7,92 inç büyüklüğünde OLED iç ekran yer alıyor. Dolby Vision, HDR Vivid ve kalem desteği bulunan cihazın ekranı 5.000 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabiliyor.

    Honor Magic V3'ün küresel lansmanı yapıldı: Fiyatı ne kadar? Tam Boyutta Gör
    Arka tarafta sekizgen şekilli bir kamera adası bulunan Magic V3, OIS destekli 50 MP 1/1,56 inç ana sensör, 40 MP ultra geniş açılı lens ve 3.5x optik yakınlaştırma yapabilen 50 MP periskop telefoto kamera ile eksiksiz bir çözüm sunuyor. Görüntülü görüşmeler için ise dış ve iç ekranda 20 MP çözünürlüğünde iki kamera bulunuyor.

    Honor Magic V3 Avrupa fiyatı

    66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5.150mAh büyüklüğünde bir pil paketiyle gelen telefon, kahverengi, siyah ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneği ile Avrupa'da 2000 euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu rakamın, Çin'deki 1240 dolarlık başlangıç fiyatının hayli üzerinde olduğunu belirtelim.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    poopae2W 6 gün önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

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    limbesh 1 hafta önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 1 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 1 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

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    Exadious 5 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

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    E_Y_B_H_P_T 5 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 7 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 7 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 8 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 9 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 10 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 10 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 10 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 12 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 1 yıl önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 1 yıl önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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