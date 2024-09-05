Honor Magic V3'ün küresel lansmanı yapıldı: Fiyatı cep yakıyor

Honor Magic V3 neler sunuyor?
Dünyanın en ince katlanabilir telefonu olan Honor Magic V3, kapalı haldeyken 9,3 mm kalınlığıyla, normal akıllı telefonlara yakın bir incelik sunuyor ve Galaxy Z Fold 6 gibi rakiplerinin önüne geçiyor. 500.000 katlama döngüsüne dayanacak şekilde üretilen telefon, alüminyum alaşımlı 7 serisi çerveler ile güçlendirildi.derecelendirildi.
Honor Magic V3, Snapdragon 8 Gen 3 çipsetinden gücünü alırken, 16 GB RAM ve 1 TB'a kadar depolama alnı seçenekleri sunuyor. Telefonda, 120 Hz yenileme hızına sahip, 6,43 inç büyüklüğünde OLED dış ekran ve 7,92 inç büyüklüğünde OLED iç ekran yer alıyor. Dolby Vision, HDR Vivid ve kalem desteği bulunan cihazın ekranı 5.000 nit tepe parlaklık seviyesine çıkabiliyor.
Honor Magic V3 Avrupa fiyatı
66W kablolu ve 50W kablosuz hızlı şarjı destekleyen 5.150mAh büyüklüğünde bir pil paketiyle gelen telefon, kahverengi, siyah ve yeşil olmak üzere üç renk seçeneği ile Avrupa'da 2000 euro fiyat etiketiyle satışa sunuluyor. Bu rakamın, Çin'deki 1240 dolarlık başlangıç fiyatının hayli üzerinde olduğunu belirtelim.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.