Honor Magic V3, inceliği başka bir seviyeye taşıyacak

Weibo platformunda Honor Magic V3'ün tanıtım görselini paylaşan şirket, çıtayı daha da yukarı çıkaracağını belirtiyor. Görselde telefonun yandan görüntüsü, ince gövdeyi ve kamera çıkıntısını gözler önüne seriyor. Ancak telefonun kalınlığına dair henüz bir rakam bulunmuyor.
Honor Magic V3 neler sunacak?
Honor, başka bir gönderide Magic V3'ün yapay zeka destekli göz koruma ve dolandırıcılık önleme gibi yapay zeka özellikleriyle geleceğini de doğruladı. Sızıntılara göre Honor Magic V3'ün Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacağı belirtiliyor. İnce bir form faktörüne sahip olmasına rağmen 5000 mAh'lik büyük bir pile sahip olacağı, 66W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ve uydu bağlantısını destekleyeceği söyleniyor.
Honor Magic V3'ün önümüzdeki ay Çin'de tanıtılması bekleniyor. Şuan için bilgilerin kısıtlı olduğu telefonla ilgili daha fazla detay yakında ortaya çıkacaktır.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.