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Tam Boyutta Gör Honor Magic V2, dünyanın en ince katlanabilir telefonu unvanı taşıyor. Geçen yıl temmuz ayında piyasaya sürülen cihaz, açıldığında 4,7 mm, kapalı halde iken 9,9 mm kalınlığıyla oldukça ince bir gövdeye sahip. Görünüşe göre Honor, yeni modelde telefonu daha da inceltecek.

Weibo platformunda Honor Magic V3'ün tanıtım görselini paylaşan şirket, çıtayı daha da yukarı çıkaracağını belirtiyor. Görselde telefonun yandan görüntüsü, ince gövdeyi ve kamera çıkıntısını gözler önüne seriyor. Ancak telefonun kalınlığına dair henüz bir rakam bulunmuyor.

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Honor Magic V3 neler sunacak?

Honor, başka bir gönderide Magic V3'ün yapay zeka destekli göz koruma ve dolandırıcılık önleme gibi yapay zeka özellikleriyle geleceğini de doğruladı. Sızıntılara göre Honor Magic V3'ün Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacağı belirtiliyor. İnce bir form faktörüne sahip olmasına rağmen 5000 mAh'lik büyük bir pile sahip olacağı, 66W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ve uydu bağlantısını destekleyeceği söyleniyor.

Honor Magic V3'ün önümüzdeki ay Çin'de tanıtılması bekleniyor. Şuan için bilgilerin kısıtlı olduğu telefonla ilgili daha fazla detay yakında ortaya çıkacaktır.

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Honor Magic V3, inceliği başka bir seviyeye taşıyacak