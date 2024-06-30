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    Anlık Bildirim

    Honor Magic V3, inceliği başka bir seviyeye taşıyacak

    Geçtiğimiz Temmuz ayında tanıtılan Honor Magic V2 dünyanın en ince katlanabilir telefonu unvanını elinde bulunduruyor. Görünüşe göre Honor, Magic V3 modeliyle çıtayı daha da yukarı çıkaracak.
    Honor Magic V3, inceliği başka bir seviyeye taşıyacak Tam Boyutta Gör
    Honor Magic V2, dünyanın en ince katlanabilir telefonu unvanı taşıyor. Geçen yıl temmuz ayında piyasaya sürülen cihaz, açıldığında 4,7 mm, kapalı halde iken 9,9 mm kalınlığıyla oldukça ince bir gövdeye sahip. Görünüşe göre Honor, yeni modelde telefonu daha da inceltecek.

    Weibo platformunda Honor Magic V3'ün tanıtım görselini paylaşan şirket, çıtayı daha da yukarı çıkaracağını belirtiyor. Görselde telefonun yandan görüntüsü, ince gövdeyi ve kamera çıkıntısını gözler önüne seriyor. Ancak telefonun kalınlığına dair henüz bir rakam bulunmuyor.

    Honor Magic V3 neler sunacak?

    Honor, başka bir gönderide Magic V3'ün yapay zeka destekli göz koruma ve dolandırıcılık önleme gibi yapay zeka özellikleriyle geleceğini de doğruladı. Sızıntılara göre Honor Magic V3'ün Snapdragon 8 Gen 3 platformundan güç alacağı belirtiliyor. İnce bir form faktörüne sahip olmasına rağmen 5000 mAh'lik büyük bir pile sahip olacağı, 66W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ve uydu bağlantısını destekleyeceği söyleniyor. 

    Honor Magic V3'ün önümüzdeki ay Çin'de tanıtılması bekleniyor. Şuan için bilgilerin kısıtlı olduğu telefonla ilgili daha fazla detay yakında ortaya çıkacaktır.

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    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    H
    Halilcv 3 dakika önce

    https://t.me/pandastic_bot?start=REFTRZ1954 Bedava Dolar Kazan Binance onaylı

    Profil resmi
    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 6 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 9 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 9 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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    beynim duruyor düşünemiyorum renault scenic en çok tutulan modeli mercedes renault motoru hangi serisi"nde lustral beni mahvetti erkek görmeyince unutur mu

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