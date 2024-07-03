Ultra ince gövdeye sahip Honor Magic V3'ün tanıtım görseli ve videosu ortaya çıktı

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Tam Boyutta Gör Honor, geçtiğimiz günlerde Honor Magic V3'ü 12 Temmuz'da Çin'de tanıtacağını duyurdu. Yeni model, geçen yılın en ince katlanabilir telefonu olan Magic V2'nin yerini alacak. Şirket, önceki modelden daha ince gövdeye sahip olacak yeni telefonunun tanıtım görselini ve videosunu yayınladı.

Honor Magic V3 neler sunacak?

Honor Magic V3'ün deri kaplamaya sahip arka paneli ve sekizgen metalik altın çerçeveye sahip kamera adasıyla oldukça şık ve kaliteli görünüyor. Kamera adasında periskop telefoto kamera da dahil olmak üzere üçlü bir kurulum göze çarpıyor. Yuvarlak köşelere ve kenarlara sahip telefon, oldukça ince kasasıyla dikkat çekiyor. Telefonun inceliği hakkında bir veri olmasa da, geçtiğimiz seneki Magic V2'nin açıldığında 4,7 mm, kapalı halde iken 9,9 mm kalınlığından daha ince olacağı belirtiliyor.

Gelen bilgilere göre göre Magic V3'ün kamera modülünde 50 megapiksellik bir ana kamera yer alacak. Telefonun periskop telefoto kamerası ise 3,5x optik yakınlaştırmayı destekleyecek. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak telefonun, 5000 mAh'lik büyük bir pile sahip olacağı, 66W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ve uydu bağlantısını destekleyeceği söyleniyor.

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Tam Boyutta Gör Honor ayrıca Magic V3'ün yanı sıra Honor Magic Vs3'ü de duyuracak. Magic Vs3, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatılmış daha uygun fiyatlı bir model olacak. Honor, yeni katlanabilir cihazların yanı sıra 12,3 inç ekrana sahip Honor MagicPad 2 tabletini ve Honor MagicBook Art 14 dizüstü bilgisayarını da tanıtacak.

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Ultra ince gövdeye sahip Honor Magic V3'ün videosu ortaya çıktı