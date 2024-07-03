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    Ultra ince gövdeye sahip Honor Magic V3'ün tanıtım görseli ve videosu ortaya çıktı

    Honor'un yakında duyurulacak olan katlanabilir modeli Honor Magic V3'ün ultra ince gövdesini ve tasarımını gösteren tanıtım görseli ve videosu ortaya çıktı. Telefon neler sunacak?
    Ultra ince gövdeye sahip Honor Magic V3'ün videosu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Honor, geçtiğimiz günlerde Honor Magic V312 Temmuz'da Çin'de tanıtacağını duyurdu. Yeni model, geçen yılın en ince katlanabilir telefonu olan Magic V2'nin yerini alacak. Şirket, önceki modelden daha ince gövdeye sahip olacak yeni telefonunun tanıtım görselini ve videosunu yayınladı.

    Honor Magic V3 neler sunacak?

    Honor Magic V3'ün deri kaplamaya sahip arka paneli ve sekizgen metalik altın çerçeveye sahip kamera adasıyla oldukça şık ve kaliteli görünüyor. Kamera adasında periskop telefoto kamera da dahil olmak üzere üçlü bir kurulum göze çarpıyor. Yuvarlak köşelere ve kenarlara sahip telefon, oldukça ince kasasıyla dikkat çekiyor. Telefonun inceliği hakkında bir veri olmasa da, geçtiğimiz seneki Magic V2'nin açıldığında 4,7 mm, kapalı halde iken 9,9 mm kalınlığından daha ince olacağı belirtiliyor.

    Gelen bilgilere göre göre Magic V3'ün kamera modülünde 50 megapiksellik bir ana kamera yer alacak. Telefonun periskop telefoto kamerası ise 3,5x optik yakınlaştırmayı destekleyecek. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak telefonun, 5000 mAh'lik büyük bir pile sahip olacağı, 66W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ve uydu bağlantısını destekleyeceği söyleniyor. 

    Ultra ince gövdeye sahip Honor Magic V3'ün videosu ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Honor ayrıca Magic V3'ün yanı sıra Honor Magic Vs3'ü de duyuracak. Magic Vs3, Snapdragon 8 Gen 2 yonga seti ile donatılmış daha uygun fiyatlı bir model olacak. Honor, yeni katlanabilir cihazların yanı sıra 12,3 inç ekrana sahip Honor MagicPad 2 tabletini ve Honor MagicBook Art 14 dizüstü bilgisayarını da tanıtacak.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    A
    ahmbtr155 1 gün önce

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    H
    Halilcv 3 gün önce

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    Exadious 3 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 3 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

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    emrahmt 4 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

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    garez41 5 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

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    Rindaman 6 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 7 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 8 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 8 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 8 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 9 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 10 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 10 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 10 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 10 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 10 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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