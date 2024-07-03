Ultra ince gövdeye sahip Honor Magic V3'ün tanıtım görseli ve videosu ortaya çıktı

Honor Magic V3 neler sunacak?
Honor Magic V3'ün deri kaplamaya sahip arka paneli ve sekizgen metalik altın çerçeveye sahip kamera adasıyla oldukça şık ve kaliteli görünüyor. Kamera adasında periskop telefoto kamera da dahil olmak üzere üçlü bir kurulum göze çarpıyor. Yuvarlak köşelere ve kenarlara sahip telefon, oldukça ince kasasıyla dikkat çekiyor. Telefonun inceliği hakkında bir veri olmasa da, geçtiğimiz seneki Magic V2'nin açıldığında 4,7 mm, kapalı halde iken 9,9 mm kalınlığından daha ince olacağı belirtiliyor.
Gelen bilgilere göre göre Magic V3'ün kamera modülünde 50 megapiksellik bir ana kamera yer alacak. Telefonun periskop telefoto kamerası ise 3,5x optik yakınlaştırmayı destekleyecek. Snapdragon 8 Gen 3 yonga setinden güç alacak telefonun, 5000 mAh'lik büyük bir pile sahip olacağı, 66W hızlı şarj desteğine sahip olacağı ve uydu bağlantısını destekleyeceği söyleniyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.