Yeni Honor Magicbook 14 detaylanıyor: 20 saate kadar pil ömrü sunacak

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Akıllı telefon modelleri ile kullanıcıların beğenisini kazanmayı başaran Honor, yakında şirket tarafından geliştirilen MagicOS for Windows özellikli ilk dizüstü bilgisayarı Magicbook 14 2022'yi piyasaya sürecek. Yeni bilgisayarın tanıtımına az bir süre kala, şirket tarafından yeni bir tanıtım görseli paylaştı.

MagicOS ile iddialı

Bildirilenlere göre Honor bilgisayarlara yeni bir kullanıcı arayüzü, daha temiz bir görünüm ve geliştirilmiş pil dayanıklılığı gibi özellikler kazandırması beklenen MagicOS for Windows, aynı zamanda yakında çıkacak Honor dizüstü bilgisayarlar ve Honor akıllı telefonlar için kusursuz bir entegrasyon sunacak.

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Bununla birlikte resmi Weibo hesabında Magicbook 14 2022'nin olağanüstü bir pil dayanıklılığına sahip olacağını söyleyen Honor, MagicOS'un 'OS Turbo' özelliğinin iki kata kadar güç verimliliği sağlayacağını ve tek bir şarjda 20 saate kadar pil ömrü sunacağını iddia ediyor.

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Cihazın teknik özelliklerine gelindiğinde ise Intel'in en yeni 12. Nesil Core i5 ve i7 işlemcilerinden güç alması beklenen Magicbook 2022, isteğe bağlı olarak i5 işlemci Nvidia MX550 ya da i7 işlemci RTX 2050 donanım seçenekleri ile kullanıcılara sunulacak. Magicbook 14 2022'nin 16 Mayıs'ta tanıtılacağı duyuran Honor, görünüşe göre MagicOS for Windows ile Apple'a benzer şekilde kendi ekosistemini oluşturmayı hedefliyor.

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