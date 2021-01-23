Honor markası yüzünü yeniden Batıya döndü

Tam Boyutta Gör

Ağır ABD ambargosu altındaki Huawei’nin elinden çıkardığı Honor markası yeniden Batılı firmalarla ticaret imkanına sahip olacak. Bu sayede ambargo öncesindeki günlerine dönmeyi hedefliyor.

İlginizi Çekebilir

Honor V40 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

Pek çok anlaşma yapılıyor

Çinli bir gruba satılan Honor markası ambargodan da kurtulmuş oldu. Qualcomm ve MediaTek ile yonga tedariği anlaşması imzalayan marka yakın dönemde pek çok teknoloji devinin daha kapısını çalacak.

CEO George Zhao tarafından yapılan açıklamaya göre AMD, Intel, Micron, Microsoft, Samsung, SK Hynix ve Sony firmaları ile görüşmeler yapılıyor. Google ismi geçmese de kaynaklar Honor V40 modelinin Google servisleri ile geleceğinden emin.

Orta ve üst seviye akıllı telefon segmentlerine odaklanmak isteyen firma yaptığı anlaşmalar sayesinde ambargo öncesinde sunduğu kaliteyi yeniden yakalayabilecek. Ayrıca pazarda elinden çıkan payı da tekrar geri almayı ümit ediyor.

https://www.gsmarena.com/honor_ceo_confirms_partnerships_with_intel_qualcomm-news-47350.php

Eposta ile Paylaşın başlıklı bu arkadaşınıza postalayın.