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    Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Honor markası yüzünü yeniden Batıya döndü

    Huawei tarafından Çinli bir gruba satılan Honor akıllı telefon markası yeniden doğuyor. Qualcomm, AMD, Intel, Microsoft, Samsung ve Sony gibi firmalarla görüşmeler başladı.
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    Cep Telefonları
    Abone ol
    Ekrem71
    Haber Editörü
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    Honor markası yüzünü yeniden Batıya döndü
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    Ağır ABD ambargosu altındaki Huawei’nin elinden çıkardığı Honor markası yeniden Batılı firmalarla ticaret imkanına sahip olacak. Bu sayede ambargo öncesindeki günlerine dönmeyi hedefliyor.

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    Pek çok anlaşma yapılıyor

    Çinli bir gruba satılan Honor markası ambargodan da kurtulmuş oldu. Qualcomm ve MediaTek ile yonga tedariği anlaşması imzalayan marka yakın dönemde pek çok teknoloji devinin daha kapısını çalacak.

    CEO George Zhao tarafından yapılan açıklamaya göre AMD, Intel, Micron, Microsoft, Samsung, SK Hynix ve Sony firmaları ile görüşmeler yapılıyor. Google ismi geçmese de kaynaklar Honor V40 modelinin Google servisleri ile geleceğinden emin.

    Orta ve üst seviye akıllı telefon segmentlerine odaklanmak isteyen firma yaptığı anlaşmalar sayesinde ambargo öncesinde sunduğu kaliteyi yeniden yakalayabilecek. Ayrıca pazarda elinden çıkan payı da tekrar geri almayı ümit ediyor.



    https://www.gsmarena.com/honor_ceo_confirms_partnerships_with_intel_qualcomm-news-47350.php Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    U
    unununium

    Motor ucubeye benziyor futuristik tasarım yapacağım diye daha da kötü yapmışlar

    1 gün önce
    Yorumlar (1) Yorum Yaz Forumda Gör
    gun (Gün Oksay) 1 sa. ( Mesaj Silindi )
    Hayırlısı bu bari sorun yaşanmadan devam etse.
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