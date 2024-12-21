Honor’un güçlü ses sistemine sahip yeni tableti global pazara açılıyor

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Honor, yeni tablet modeli Pad V9’un küresel lansmanına bir adım daha yaklaştı. Çin’deki tanıtımının ardından cihaz, ROL-W00 model numarasıyla Birleşik Arap Emirlikleri’nde TDRA sertifikasını aldı. Bu sertifika, Pad V9’un bölgedeki çıkışının yakın olduğunu işaret ediyor. Sertifika belgelerinde cihazın yalnızca Wi-Fi destekli olduğu belirtiliyor ve bu belge 19 Aralık 2027’ye kadar geçerli.

Honor Pad V9, yalnızca teknik özellikleriyle değil, aynı zamanda tasarımıyla da dikkat çekiyor. 6,1 mm inceliğindeki metalik gövdesiyle oldukça zarif bir görünüme sahip olan tablet, sadece 475 gram ağırlığında. SGS Gold Beş Yıldız sertifikasıyla dayanıklılığı da onaylanan cihaz, 11,5 inçlik büyük bir ekran sunuyor. Bu ekran, 2.8K çözünürlüğü, 144Hz yenileme hızı, 500 nit maksimum parlaklık değeri ve IMAX optimizasyonları sayesinde üstün bir görsel deneyim sağlıyor.

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Cihazın ses özellikleri de oldukça iddialı. Sekiz hoparlörlü ses sistemi, IMAX destekli uzamsal ses ve yüksek çözünürlüklü ses özellikleriyle güçlendirilmiş. Bu sayede kullanıcılar, hem eğlence hem de iş amaçlı kullanımlarda güçlü bir ses performansı elde ediyor. Performans tarafında ise cihaz, MediaTek Dimensity 8350 Extreme Edition işlemcisinden güç alıyor. Bu işlemci, akıcı ve güvenilir bir kullanım vadediyor. Honor Pad V9, 10.100 mAh kapasitesindeki bataryasıyla uzun süreli kullanım sağlarken, 66W hızlı şarj desteğiyle de şarj sürelerini minimuma indiriyor.

Tabletin arka kısmında 13 MP, ön kısmında ise 8 MP çözünürlüğünde bir kamera yer alıyor. Bağlantı özellikleri arasında Wi-Fi 6 ve Bluetooth 5.2 bulunuyor. Android 15 tabanlı Magic OS 9.0 işletim sistemiyle gelen cihaz, Honor’un YOYO adını verdiği yapay zeka asistanı sayesinde kullanıcılara daha akıllı ve pratik bir deneyim sunuyor.

TDRA sertifikasının ardından Honor Pad V9’un Birleşik Arap Emirlikleri ve diğer küresel pazarlardaki çıkışının kısa sürede gerçekleşmesi bekleniyor. Cihazın farklı bölge sertifikasyonlarında da listelenmesi muhtemel görünüyor.

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Honor Pad V9 küresel pazar için hazırlanıyor