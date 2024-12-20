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    Realme 14 Pro serisi resmen tanıtıldı: Renk değiştirebilme özelliğiyle dünyada bir ilk!

    Çinli teknoloji şirketi Realme tarafından geliştirilen ve özellikle de renk değiştirebilme özelliği sayesinde tüm dikkatleri üzerine çeken Realme 14 Pro resmen tanıtıldı.

    Realme 14 Pro serisi resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Realme, 14 Pro serisinin tanıtımı için hazırlıklara başladı. Bu yeni seri, Realme 14 Pro ve 14 Pro+ modellerinden oluşacak ve Snapdragon 7s Gen 3 yonga seti ile periskop telefoto kamera gibi dikkat çekici özelliklere sahip olacak. Serinin Ocak 2025'te Hindistan başta olmak üzere birçok ülkede satışa sunulması bekleniyor. Lansman öncesinde, şirket özel bir etkinlikte 14 Pro serisinin tasarımını tanıttı.

    Realme 14 Pro serisi, arka kapağında dünyanın ilk soğuğa duyarlı renk değiştirme teknolojisini kullanıyor. Realme, bu tasarımı oluşturmak için ünlü İskandinav tasarım stüdyosu Valeur Designers ile iş birliği yaptı. Geliştirilen termokromik pigmentler sayesinde, cihazın arka yüzeyi 16°C'nin altında inci beyazından canlı maviye dönüşüyor ve sıcaklık yükseldiğinde tekrar eski haline dönüyor. Bu özel tasarım, "fusion fiber" adı verilen 30 aşamalı bir süreçle üretildi ve her Pearl White modeline benzersiz bir görünüm kazandırıyor.

    Realme 14 Pro serisi resmen tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Cihazın ön kısmında, Realme 14 Pro+ 5G modeli 1.5K çözünürlüğe ve 120Hz yenileme hızına sahip quad-curved AMOLED ekran ile geliyor. 93% ekran-gövde oranı ve 1.6 mm ince çerçevelerle kullanıcıların beğenisine sunulacak bu modelin kalınlığı yalnızca 8 mm olarak belirtiliyor. Kamera tasarımı ise "Ocean Oculus" adı verilen üçlü kamera modülüne sahip. Bu modül, düşük ışıkta doğal portre çekimleri sağlayan ve çift renk sıcaklığına sahip üç LED içeren “Magic Glow” flaş ile donatılmış.

    Realme 14 Pro+ modelinin teknik özellikleri arasında Snapdragon 7s Gen 3 yonga seti ve 80W hızlı şarj desteği yer alıyor. Batarya kapasitesi ve diğer konfigürasyonlar hakkında henüz bir bilgi paylaşılmadı. Cihazın ön kamerasında 32 megapiksel çözünürlük sunulması beklenirken, arka kamera sistemi ise 50 megapiksellik OIS destekli ana kamera, 8 megapiksellik ultra geniş açılı lens ve Sony LYT-600 veya IMX82 periskop telefoto kamera ile 3x optik yakınlaştırma özellikleriyle donatılacak.

    Realme 14 Pro serisi, dayanıklılık açısından IP69 sertifikası ve TUV Rheinland onayına sahip olacak. Bu yeni serinin, tasarım ve teknolojiyi bir araya getirerek kullanıcı deneyimini üst seviyeye çıkarması hedefleniyor.

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    Kayrabey 1 gün önce

    Güzel olmuş...

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