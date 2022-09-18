Honor Pad X8 maliyete odaklanıyor

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Honor Pad X8 tablet modeli Honor Pad8 kadar yetenekli değil ancak Honor Pad X8 Lite modelinden bir tık daha iyi. İkisinin arasında tercih yapamayan tüketiciler için çıkarılmış gibi duruyor.

Honor Pad X8 özellikleri ve fiyatı

10.1 inçlik Full HD IPS ekran

MediaTek MT8786 yonga seti

6GB RAM

64GB/128GB

5MP arka kamera

2MP ön kamera

5100mAh batarya

Android 10 işletim sistemi

200$

Honor Pad 8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 1 ay önce eklendi

Honor Pad X8 tablet modeli Lite ve orijinal Honor Pad modellerinin arasına konumlanıyor. 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Helio 680 yonga seti her üç modele de güç veriyor. Biraz eski bir Android sürümü tercih eden model 7.5mm kalınlığında.

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Honor Pad X8 tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı