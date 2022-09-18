Honor Pad X8 maliyete odaklanıyor

Honor Pad X8 tablet modeli Honor Pad8 kadar yetenekli değil ancak Honor Pad X8 Lite modelinden bir tık daha iyi. İkisinin arasında tercih yapamayan tüketiciler için çıkarılmış gibi duruyor.
Honor Pad X8 özellikleri ve fiyatı
- 10.1 inçlik Full HD IPS ekran
- MediaTek MT8786 yonga seti
- 6GB RAM
- 64GB/128GB
- 5MP arka kamera
- 2MP ön kamera
- 5100mAh batarya
- Android 10 işletim sistemi
- 200$
Honor Pad X8 tablet modeli Lite ve orijinal Honor Pad modellerinin arasına konumlanıyor. 2 adet Cortex-A75 ve 6 adet Cortex-A55 çekirdeğinden oluşan Helio 680 yonga seti her üç modele de güç veriyor. Biraz eski bir Android sürümü tercih eden model 7.5mm kalınlığında.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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