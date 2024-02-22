Xiaomi Pad 6S Pro tanıtıldı: 3K ekran, Snapdragon 8 Gen 2, 10.000 mAh pil

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Xiaomi bugün amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra akıllı telefonu ile birlikte Xiaomi Pad 6S Pro tabletini de tanıttı. Cihaz 3K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 3:2 en boy oranı ve 900 nit maksimum parlaklık sunan 12.4 inç LCD ekranla geliyor.

Xiaomi 14 Ultra tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı 2 sa. önce eklendi

Çinli markanın yeni tableti Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle güçlendirilmiş. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 10.000 mAh kapasiteli pilinden alan cihaz 120W hızlı şarj desteğine sahip. Bu özelliği sayesinde sadece 35 dakikada tamamen şarj edilebiliyor.

Xiaomi Pad 6S Pro'nun arka tarafında 50 ve 2 megapiksel sensörlü çift kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise 20 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor. Tabletin kutudan HyperOS işletim sistemi yüklü şekilde çıktığını belirtelim.

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Farklı kullanım senaryoları

Cihazı Windows tabanlı bir bilgisayar ile eşleştirmek mümkün. Ayrıca araba ekranı veya akıllı ev sistemleriyle entegre bir kontrol paneli olarak da kullanılabiliyor. Kablosuz internet erişimi için en son Wi-Fi 7 teknolojisine yer verilmiş.

Xiaomi Pad 6S Pro, manyetik klavye ile uyumlu olduğu için dizüstü bilgisayar olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca ekran kalemi desteği de var. Son olarak tabletin Dolby Audio özellikli dört hoparlörle donatıldığını da hatırlatalım. Cihaz 25 Şubat'ta satışa sunulacak.

Xiaomi Pad 6S Pro Özellikleri:

Ekran: 12.4 inç LCD, 144 Hz, 3K (3048 × 2032 piksel)

12.4 inç LCD, 144 Hz, 3K (3048 × 2032 piksel) İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2

Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2 Bellek: 8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM

8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0

256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0 İşletim Sistemi: HyperOS

HyperOS Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü

50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü Ön Kamera : 20 MP

: 20 MP Pil: 10.000 mAh

10.000 mAh Şarj: 120W hızlı şarj

120W hızlı şarj Güvenlik: Yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı

Yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı Ses sistemi: Dolby Atmos destekli 6 hoparlör

Dolby Atmos destekli 6 hoparlör Boyutlar: 278.70 × 191.58 × 6.26 mm

278.70 × 191.58 × 6.26 mm Ağırlık: 590 gram

590 gram Bağlantı: WiFi 7 802.11 ac/ax, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantı noktası

WiFi 7 802.11 ac/ax, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantı noktası Renk Seçenekleri: Mavi, Yeşil ve Siyah

Xiaomi Pad 6S Pro Fiyatı:

8/256 GB — 460 dolar

12/256 GB — 500 dolar

12/512 GB — 555 dolar

16 GB/1 TB — 625 dolar

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Xiaomi Pad 6S Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı