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    Xiaomi Pad 6S Pro tanıtıldı: 3K ekran, Snapdragon 8 Gen 2, 10.000 mAh pil

    Xiaomi tablet yelpazesini yeni bir model piyasaya sürerek genişletti. Çinli marka fotoğraf odaklı amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra ile birlikte Xiaomi Pad 6S Pro'yu da duyurdu.

    Xiaomi Pad 6S Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Xiaomi bugün amiral gemisi Xiaomi 14 Ultra akıllı telefonu ile birlikte Xiaomi Pad 6S Pro tabletini de tanıttı. Cihaz 3K çözünürlük, 144 Hz yenileme hızı, 3:2 en boy oranı ve 900 nit maksimum parlaklık sunan 12.4 inç LCD ekranla geliyor.

    Çinli markanın yeni tableti Snapdragon 8 Gen 2 işlemciyle güçlendirilmiş. İhtiyaç duyduğu enerjiyi 10.000 mAh kapasiteli pilinden alan cihaz 120W hızlı şarj desteğine sahip. Bu özelliği sayesinde sadece 35 dakikada tamamen şarj edilebiliyor.

    Xiaomi Pad 6S Pro'nun arka tarafında 50 ve 2 megapiksel sensörlü çift kamera sistemi mevcut. Ön tarafında ise 20 megapiksellik bir selfie kamerası görev yapıyor. Tabletin kutudan HyperOS işletim sistemi yüklü şekilde çıktığını belirtelim.

    Xiaomi Pad 6S Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı Tam Boyutta Gör

    Farklı kullanım senaryoları

    Cihazı Windows tabanlı bir bilgisayar ile eşleştirmek mümkün. Ayrıca araba ekranı veya akıllı ev sistemleriyle entegre bir kontrol paneli olarak da kullanılabiliyor. Kablosuz internet erişimi için en son Wi-Fi 7 teknolojisine yer verilmiş.

    Xiaomi Pad 6S Pro, manyetik klavye ile uyumlu olduğu için dizüstü bilgisayar olarak da kullanılabiliyor. Ayrıca ekran kalemi desteği de var. Son olarak tabletin Dolby Audio özellikli dört hoparlörle donatıldığını da hatırlatalım. Cihaz 25 Şubat'ta satışa sunulacak.

    Xiaomi Pad 6S Pro tanıtıldı: İşte özellikleri ve fiyatı

    Xiaomi Pad 6S Pro Özellikleri:

    • Ekran: 12.4 inç LCD, 144 Hz, 3K (3048 × 2032 piksel)
    • İşlemci: Qualcomm Snapdragon 8 Gen 2
    • Bellek: 8 GB / 12 GB / 16 GB LPDDR5X RAM
    • Depolama: 256 GB / 512 GB / 1 TB UFS 4.0
    • İşletim Sistemi: HyperOS
    • Arka Kamera: 50 MP ana kamera, 2 MP derinlik sensörü
    • Ön Kamera: 20 MP
    • Pil: 10.000 mAh
    • Şarj: 120W hızlı şarj
    • Güvenlik: Yana yerleştirilmiş parmak izi tarayıcısı
    • Ses sistemi: Dolby Atmos destekli 6 hoparlör
    • Boyutlar: 278.70 × 191.58 × 6.26 mm
    • Ağırlık: 590 gram
    • Bağlantı: WiFi 7 802.11 ac/ax, Bluetooth 5.3, USB-C bağlantı noktası
    • Renk Seçenekleri: Mavi, Yeşil ve Siyah

    Xiaomi Pad 6S Pro Fiyatı:

    • 8/256 GB — 460 dolar
    • 12/256 GB — 500 dolar
    • 12/512 GB — 555 dolar
    • 16 GB/1 TB — 625 dolar
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Dr. X 18 saat önce

    zaten 40 saat çalışıyorum

    D
    derbentkoylu 1 hafta önce

    Türkçe dil desteği yok ne kullandıüımızı bilmiyoruz

    Profil resmi
    emrahmt 2 hafta önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]

    Profil resmi
    garez41 1 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 ay önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 1 ay önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 1 ay önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    G
    Guest-F0377AF45 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 2 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 4 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 5 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 5 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 6 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 6 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 6 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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