Tam Boyutta Gör Honor hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Eylül ayında Pad X8 tabletini piyasaya sürmüştü. Çinli marka şimdi de Honor Pad X9 ile tablet serisini genişletmeye hazırlanıyor. Cihaz EEC sertifikasyon kurumunun kayıtlarında ve Geekbench test platformunda ortaya çıktı.

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Honor Pad X9, Geekbench'te ELN-W09 model numarası ile göründü. Görünüşe bakılırsa tablet Adreno 610 GPU içeren Snapdragon 685 4G yonga seti ile karşımıza çıkacak. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın tek çekirdek performansıyla 433, çoklu çekirdek performansıyla da 1.656 puan elde ettiğini belirtelim.

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İşletim sistemi ve RAM miktarı

Honor Pad X9'in test edilen versiyonu Android 13 işletim sistemi çalıştırıyor. RAM kapasitesi ise 8 GB. Tablet EEC sertifikasyon veritabanında ELN-W09 model numarasıyla tespit edildi. Bu da cihazın Avrupa ülkelerinde de piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

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Honor Pad X9 geliyor: Geekbench ve EEK veritabanında ortaya çıktı