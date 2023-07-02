Honor Pad X9 geliyor: Geekbench ve EEK veritabanında ortaya çıktı

Honor Pad X9, Geekbench'te ELN-W09 model numarası ile göründü. Görünüşe bakılırsa tablet Adreno 610 GPU içeren Snapdragon 685 4G yonga seti ile karşımıza çıkacak. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın tek çekirdek performansıyla 433, çoklu çekirdek performansıyla da 1.656 puan elde ettiğini belirtelim.
İşletim sistemi ve RAM miktarı
Honor Pad X9'in test edilen versiyonu Android 13 işletim sistemi çalıştırıyor. RAM kapasitesi ise 8 GB. Tablet EEC sertifikasyon veritabanında ELN-W09 model numarasıyla tespit edildi. Bu da cihazın Avrupa ülkelerinde de piyasaya sürüleceğini gösteriyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.
DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.
Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D