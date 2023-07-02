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    Honor Pad X9 geliyor: Geekbench ve EEK veritabanında ortaya çıktı

    Honor markası yakında yeni bir tablet piyasaya sürecek. Honor Pad X9 adı altında çıkış yapacak cihazın sertifikasyon belgeleri ve Geekbench skoru internete düştü.
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    Honor Pad X9 geliyor: Geekbench ve EEK veritabanında ortaya çıktı Tam Boyutta Gör
    Honor hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz Eylül ayında Pad X8 tabletini piyasaya sürmüştü. Çinli marka şimdi de Honor Pad X9 ile tablet serisini genişletmeye hazırlanıyor. Cihaz EEC sertifikasyon kurumunun kayıtlarında ve Geekbench test platformunda ortaya çıktı.

    Honor Pad X9, Geekbench'te ELN-W09 model numarası ile göründü. Görünüşe bakılırsa tablet Adreno 610 GPU içeren Snapdragon 685 4G yonga seti ile karşımıza çıkacak. Yakında piyasaya sürülmesi beklenen cihazın tek çekirdek performansıyla 433, çoklu çekirdek performansıyla da 1.656 puan elde ettiğini belirtelim.

    Honor Pad X9 geliyor: Geekbench ve EEK veritabanında ortaya çıktı Tam Boyutta Gör

    İşletim sistemi ve RAM miktarı

    Honor Pad X9'in test edilen versiyonu Android 13 işletim sistemi çalıştırıyor. RAM kapasitesi ise 8 GB. Tablet EEC sertifikasyon veritabanında ELN-W09 model numarasıyla tespit edildi. Bu da cihazın Avrupa ülkelerinde de piyasaya sürüleceğini gösteriyor.

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    E_Y_B_H_P_T 1 hafta önce

    İtfaiyeci Sam bu nerede görsem tanırım.

    E
    ertu55 1 hafta önce

    DreamSs; Aynen kardeşim bende valla hanım diyor çocukları büyüttük seni büyütemedik. :D Bende oynayacam.

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    DreamSs 1 hafta önce

    Heyecanlandım ne yalan söylim... Yaşım 40 yaklaştı. Bizim zamanımızda böyle güzel oyunlar yoktu. İsterse hanım boşasın banane kardeşim ben de oynucam :D

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